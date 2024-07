NB I: Kecskemét–Fehérvár

NB I

1. FORDULÓ

Kecskeméti TE–Fehérvár FC 0–0 – élőben az NSO-n!

Kecskemét, Széktói Stadion. V: Horváth Zoltán



♦ 2023-ban négyszer találkoztak, de a Vidi egyszer sem tudott nyerni a kecskemétiek ellen: 3-szor egy góllal alulmaradt, majd novemberben Katona Mátyás révén csak a 91. percben egyenlített 3–3-ra.



♦ Márciusban megszakadt a fehérváriak lila-fehérekkel szembeni rossz sorozata, hiszen Tobias Christensen góljával 1–0-ra győzni tudtak a Széktói Stadionban,. Így már a kecskemétiek pályaválasztása mellett is a vendégek állnak jobban, hiszen 5-ször nyertek, 1 iksz és 4 KTE-siker mellett.



♦ A Kecskemét tavasszal úgy zárt a hatodik helyen, hogy a záró öt fordulóban veretlenül maradva 11 pontot zsebelt be (3 győzelem, 2 iksz) és több győzelemmel előzte meg az ugyancsak 45 pontos DVTK-t.



♦ A Fehérvár éppen ellentétes úton járt, az előző 5 bajnokiján csupán 5 pontot kapart össze, sőt, a legutóbbi kettőn gólt sem szerzett, így a bronzérem helyett be kellett érnie a 4. hellyel.



♦ Az immár Pető Tamás irányította Vidi a nyári felkészülés óta veretlen, az edzőmeccseit 4 győzelemmel és 1 döntetlennel zárta, majd a Konferencialigában csütörtökön idegenben hátrányból 2–1-re nyert az azeri Sumqayit otthonában – igaz, majdnem egy órát emberelőnyben futballozhatott.



♦ A KTE elsősorban otthon veszélyes, hiszen pontjai csaknem háromnegyedét – 45-ből 33-at – a Széktói Stadionban szerezte meg. Tíz hazai győzelménél csak 3 csapat tudott többet felmutatni a mezőnyből.



♦ A Fehérvár 6–2–9-es mutatójával 5. lett a vendégtabellán. Negatívum, hogy idegenben az Újpest után a második legkevesebb gólt szerezte – 17 meccsen 15-öt – viszont dicséretes, hogy a harmadik legkevesebbet kapta, 23-at.

