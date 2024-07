NB I: Huszti András kölcsönbe érkezett a Fehérvárhoz – hivatalos

„Örülök, hogy Székesfehérvárra igazoltam, a Vidi nagy klub, komoly múlttal rendelkezik, és a tavalyi szereplése is nagyon pozitív volt. Az új vezetőedzővel, Pető Tamással is leültünk beszélgetni, elmondta a céljait, és hogy mit szeretne megvalósítani – ez is pozitív volt számomra. Alig várom már a közös munkát, sokat fogunk dolgozni, és remélem, hogy minél eredményesebben tudunk majd szerepelni a bajnokságban és a Konferencialigában is” – mondta a 23 éves Huszti András a klubnak a szerződése aláírása után.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FEHÉRVÁR FC-NÉL

Érkezők: Bedi Bence (Zalaegerszeg – szabadon igazolható), Bohdan Melnik (ukrán-magyar, Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Tóth Balázs (Puskás Akadémia, kölcsön után végleg), Huszti András (Zalaegerszeg, kölcsönbe)

Kölcsönből visszatért: Babos Bence (FC Ajka), Franck Bambock (kameruni-francia, Panetolikosz – Görögország), Dala Martin (Nyíregyháza Spartacus), Lirim M. Kastrati (koszovói-albán, NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek:

Távozók: Bese Barnabás (Újpest), Gergényi Bence (Újpest), Hangya Szilveszter (szabadon igazolható), Rúben Pinto (Rúben Rafael Melo Silva Pinto, portugál), Emil Rockov (szerb-magyar, FK Srajaevo – Bosznia-Hercegovina), Szabó Levente (diósgyőri kölcsön után Eintracht Braunschweig – Németország, szabadon igazolhatóként), Sigér Dávid (Sepsi OSK – Románia)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatért klubjához: Mamoudou Karamoko (francia-elefántcsontparti, FC Köbenhavn – Dánia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Dala Martin (Nyíregyháza Spartacus, ismét kölcsönbe?), Fiola Attila (lejárt a szerződése), Franck Bambock ( kameruni-francia, legutóbb Panetolikosz – Görögország, kölcsönben)