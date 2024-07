Fehérvár: egy évre kölcsönbe érkezik a védő, el is utazott a csapattal – NS-infó

A Nemzeti Sport értesülése szerint Huszti András kölcsönvételéről a Fehérvár FC már megegyezett a Zalaegerszeggel, így hamarosan be is jelenthetik a játékos átigazolását. A legutóbb kölcsönben Újpesten szereplő Huszti egy évre került Fehérvárra, és már el is utazott új csapata szlovéniai edzőtáborába.

A Fehérvár FC múlt héten, az FC Ajka ellen 3–2-re megnyert felkészülési mérkőzést megelőzően számolt be arról, hogy a ZTE FC játékosa, a legutóbb kölcsönben Újpesten játszó Huszti András próbajátékon szerepel a csapatnál, csereként pályára is lépett azon a találkozón. Úgy tudjuk, a Pető Tamás vezette szakmai stáb elégedett volt Huszti teljesítményével, a védő el is utazott hétfőn a fehérváriak szlovéniai edzőtáborába. A klub hamarosan be is jelentheti, hogy egy évre kölcsönvették a 23 éves játékost, információink szerint ugyanis a klubok már megegyeztek. „Huszti Andrásnak a fehérvári lehetőség egy fontos lépcsőfokot jelenthet a karrierjében, hiszen nemzetközi porondon is tapasztalatot szerezhet, erre, illetve a folyamatos játéklehetőségre szüksége van a további fejlődéshez és a klubnál is úgy ítélték meg, hogy segíteni tud a csapatnak a célok elérésében” – nyilatkozta megkeresésünkre a játékos menedzsere, Kozák Attila. Huszti Fehérváron az Újpestre, tehát éppen előző csapatához szerződő Bese Barnabást pótolhatja a védelem jobb oldalán. NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FEHÉRVÁR FC-NÉL

Érkezők: Bedi Bence (Zalaegerszeg – szabadon igazolható), Bohdan Melnik (ukrán-magyar, Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Tóth Balázs (Puskás Akadémia, kölcsön után végleg)

Kölcsönből visszatért: Babos Bence (FC Ajka), Franck Bambock (kameruni-francia, Panetolikosz – Görögország), Dala Martin (Nyíregyháza Spartacus), Lirim M. Kastrati (koszovói-albán, NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Huszti András (Zalaegerszeg)

Távozók: Bese Barnabás (Újpest), Gergényi Bence (Újpest), Hangya Szilveszter (szabadon igazolható), Rúben Pinto (Rúben Rafael Melo Silva Pinto, portugál), Emil Rockov (szerb-magyar, FK Srajaevo – Bosznia-Hercegovina), Szabó Levente (diósgyőri kölcsön után Eintracht Braunschweig – Németország, szabadon igazolhatóként), Sigér Dávid (Sepsi OSK – Románia)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatért klubjához: Mamoudou Karamoko (francia-elefántcsontparti, FC Köbenhavn – Dánia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Dala Martin (Nyíregyháza Spartacus, ismét kölcsönbe?), Fiola Attila (lejárt a szerződése), Franck Bambock ( kameruni-francia, legutóbb Panetolikosz – Görögország, kölcsönben)