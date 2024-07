Átigazolás: a Fehérvár FC középpályást szerződtetett

A Nemzeti Sport Online-on először, márciusban írtunk arról, hogy Bedi Bence szerződése lejártával a nyáron távozik Zalaegerszegről. A héten aztán arról számoltunk be, hogy bár Törökországból is érdeklődnek a középpályás iránt, várhatóan Fehérváron folytatja pályafutását. A klub ma jelentette be Bedi érkezését, akire azután lett különösen szüksége a Pető Tamás vezette szakmai stábnak, hogy az angol középpályás, George Dobson a napokban visszamondta a fehérváriakkal télen kötött előszerződését.



„Bedi Bence a Vidiben folytatja pályafutását – mutatja be új szerzeményét a fehervarfc.hu. – A 27 esztendős középpályás 141 NB I-es mérkőzés rutinjával érkezik Székesfehérvárra. Bedi Bence 1996. november 14-én született Nagykanizsán. A Letenye SE-ben kezdett el futballozni, innen a Nagykanizsa utánpótlásába igazolt, majd 2011 augusztusától a ZTE FC-nél folytatta pályafutását. 2015 februárjában a ZTE–Békéscsaba NB II-es bajnokin mutatkozott be a zalaegerszegiek első csapatában, azóta alapembere volt az együttesnek. A másodosztályban 135 mérkőzésen 12 gólt szerzett. A 2018–2019-es NB II-es szezon összes bajnokiján pályára lépve kulcsembere volt a ZTE bajnoki címet szerző és ezzel a feljutást kivívó gárdájának. Az NB I-ben 141 meccsen 7 gólt lőtt. 2023-banMagyar Kupa-győztes lett, aminek köszönhetően tavaly nyáron az európai porondon, az Európa-konferencialigában is bemutatkozhatott.”

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FEHÉRVÁR FC-NÉL

Érkezők: Bedi Bence (Zalaegerszeg – szabadon igazolható), Bohdan Melnik (ukrán-magyar, Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Tóth Balázs (Puskás Akadémia, kölcsön után végleg)

Kölcsönből visszatért: Babos Bence (FC Ajka), Franck Bambock (kameruni-francia, Panetolikosz – Görögország), Dala Martin (Nyíregyháza Spartacus), Lirim M. Kastrati (koszovói-albán, NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Jasmin Celikovic (bosnyák, Ahmat Groznij – Oroszország)

Távozók: Bese Barnabás (Újpest), Gergényi Bence (Újpest), Hangya Szilveszter (szabadon igazolható), Rúben Pinto (Rúben Rafael Melo Silva Pinto, portugál), Emil Rockov (szerb-magyar, FK Srajaevo – Bosznia-Hercegovina), Szabó Levente (diósgyőri kölcsön után Eintracht Braunschweig – Németország, szabadon igazolhatóként), Sigér Dávid (Sepsi OSK – Románia)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatért klubjához: Mamoudou Karamoko (francia-elefántcsontparti, FC Köbenhavn – Dánia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Dala Martin (Nyíregyháza Spartacus, ismét kölcsönbe?), Fiola Attila (lejárt a szerződése), Franck Bambock ( kameruni-francia, legutóbb Panetolikosz – Görögország, kölcsönben)