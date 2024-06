Komáromi György: Felejthetetlen ez a bajnoki idény

KÜLÖNLEGES BAJNOKI ÉV van Komáromi György mögött, ez minden túlzás nélkül kijelenthető. A Puskás Akadémia saját nevelésű labdarúgója csakúgy, mint az előző idényben, ősszel is rendszeres játéklehetőséget kapott Hornyák Zsolt vezetőedzőtől, hiszen tizennégy mérkőzésen lépett pályára, ám csak egyszer kezdett (a 6. fordulóban a Mezőkövesd otthonában 3–1-re megnyert találkozón), gólt pedig nem szerzett. Tavaszra nagyot változott a helyzete, a Paks (1–2) elleni rajton nemcsak ott volt a felcsútiak kezdő tizenegyében, de csapata gólját is ő lőtte, a folytatásban pedig még tizennégy összecsapáson kapott lehetőséget: tizenegyszer a kezdőcsapat tagjaként, ráadásul hét találattal zárta az évet. Olyan kiemelkedő mérkőzései voltak, mint az MTK Budapest elleni hazai 6–1, amelyen az első négy gólban kivétel nélkül szerepet vállalt, de említhetjük a DVSC 4–1-es legyőzését is, amikor pályafutása során először duplázott az élvonalban.

„Való igaz, az ősz nem úgy alakult, ahogyan szerettem volna, azonban a téli felkészülés jól sikerült, rendszeresen kaptam a játéklehetőséget, és végül hét góllal és öt gólpasszal zártam az idényt… – mondta a vakációját töltő Komáromi György. – Egyébként már a tavaszi folytatás előtt éreztem, hogy jó szezonom lehet, sokat jelentett, hogy a mester, Hornyák Zsolt nemcsak bizalmat adott, de a kedvenc posztomon, a jobb szélen játszatott – ezt nagyon köszönöm neki. Szerencsére jöttek a gólok és gólpasszok is, voltak egészen jó meccseim, ha egyet kell kiemelnem, egyértelműen az MTK elleni hat egyes sikert említem, amikor két gólpasszal és góllal tudtam segíteni a csapatot. Hogy a bajnoki hajrá nem mindennapi fordulatokat tartogatott? Tavaly nyáron úgy mentünk neki a bajnokságnak, hogy az első három között akarunk végezni, ám rengeteg döntetlent játszottunk, így ennek sokáig nem volt realitása. Még öt fordulóval a vége előtt is hatpontos hátrányban voltunk, de a ZTE elleni bajnokit leszámítva sorra jöttek a győzelmek, igazán belehúztunk, aminek jutalma a bronzérem lett.”

Komáromi György egyik célja, hogy a Konferencialigában is maradandót alkosson csapatával (FOTÓ: KOVÁCS PÉTER)

Az utolsó forduló nagy izgalmakat tartogatott, ugyanis a Puskás Akadémia csakis akkor érhetett oda a dobogóra, ha nyer a DVSC ellen, a Fehérvár pedig hazai pályán nem győzi le a DVTK-t. A felcsúti együttes teljesítette a feladatát, többek között Komáromi György két góljának köszönhetően 4–1-re verte meg a Lokit, ám amikor vége lett a meccsnek, Fehérváron még zajlott a találkozó.

„Amíg tartott a DVSC elleni mérkőzés, csak az volt a fejemben, hogy nyerjünk, lehetőleg játsszak jól, és próbáljak gólt szerezni, aztán amikor vége lett, izgulni kellett, mi lesz Fehérváron az eredmény – folytatta a felcsútiak 22 éves szélsője. – A Vidinek volt egy meg nem adott gólja a kilencvenedik percben, nagyon lassan telt az idő, de aztán boldogan vettük tudomásul, hogy mi lettünk a harmadikok. Amikor kétezerhúsz nyarán felkerültem az első csapathoz, ezüstérmesek lettünk, felejthetetlen az a bajnoki idény, és a mostani is, sőt, nekem az eddigi a legjobb! Nagyszerű érzés volt azzal szembesülni, hogy a Nemzeti Sportnál bekerültem az év csapatába, az idény kezdete előtt el sem tudtam volna képzelni, hogy ilyen játékosokkal említik együtt a nevem. Sohasem titkoltam, nekem Dzsudzsák Balázs a nagy példakép, felnézek rá, az ő játékán nőttem fel: óriási örömöt jelent, hogy az újság rangsorában ott lehetek mellette az idény együttesében. Természetesen tudom, nem szabad megelégedni, mindig van feljebb. Mindig kitűzök valamilyen célt magam elé, próbálom megugrani, persze a csapat szereplése az elsődleges. Hatalmas lehetőség nekünk a Konferencialiga, azon leszünk, hogy újabb jól sikerült felkészüléssel a legtöbbet hozzuk ki belőle.”



A BAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE 1. Ferencvárosi TC 33 23 5 5 80–30 +50 74 2. Paksi FC 33 17 7 9 51–42 +9 58 3. Puskás Akadémia 33 15 10 8 60–35 +25 55 4. Fehérvár FC 33 16 6 11 55–40 +15 54 5. Debreceni VSC 33 14 6 13 49–48 +1 48 6. Kecskeméti TE 33 13 6 14 45–45 0 45 7. Diósgyőri VTK 33 12 9 12 50–56 –6 45 8. MTK Budapest 33 12 8 13 43–62 –19 44 9. Zalaegerszegi TE 33 12 7 14 54–60 –6 43 10. Újpest FC 33 11 4 18 45–67 –22 37 11. Kisvárda 33 9 4 20 40–55 –15 31 12. Mezőkövesd 33 5 6 22 31–63 –32 21