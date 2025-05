Légiósok: hazatérhet a 23 éves szélső – „a fél NB I szerződtetné”

Miközben Komáromi visszatérésére van tehát esély Felcsúton, egy másik támadó, a lejáró szerződésű svéd Jonathan Levi távozhat a Puskás Akadémiától.

„Jonathan Levi maradása kérdéses. Elmondta, hogy családalapítás előtt áll, a barátnője odahaza él Svédországban, az ottani munkáját nem adhatja fel, így neki kell költöznie. Meglátjuk. Reméljük a legjobbakat” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak adott interjúban a 29 éves svéd játékos kapcsán Hornyák Zsolt vezetőedző. Az NB I-be 2023 januárjában érkezett és a most befejeződött idényben 32 meccsen 11 gólt és hat gólpasszt elérő Levi iránt információink szerint több magyar klub, köztük például az Újpest FC is érdeklődik és a Puskás Akadémiától is kapott hosszabbítási ajánlatot, de ahogy Hornyák Zsolt is mondta, nem kizárt, hogy családi okok miatt végül távozik Magyarországról. Jelenleg a szabadságát tölti, egyelőre nem is szeretne a jövőjét érintő kérdéssel foglalkozni, ezzel kapcsolatban később hozhat döntést.