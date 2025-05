Női kosárlabda NB I: Tenyér Zsófia távozik a DVTK-tól – hivatalos

A fiatal játékos 2023 nyarán érkezett a klubhoz, és az elmúlt két évben részese volt a klub legnagyobb sikereinek: tagja volt annak a csapatnak, amely magyar bajnoki címet és Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhetett – olvasható a diósgyőriek hivatalos honlapján.

„A DVTK-hoz igazolásom előtt nem gondoltam volna, hogy az itt töltött két év alatt ennyi jó embert ismerek meg, ennyi élményt és sikert fogok elérni ezzel a csodálatos csapattal – mondta el a klubhonlapnak a búcsúzó Tenyér Zsófia. – Azt hiszem, minden sportoló álma az, hogy egy ilyen csarnokban, ilyen szurkolók előtt és ilyen közösségben játszhasson. Szóval hálás vagyok a klubnak, Petinek, Mártinak és Dininek is, hogy nemcsak kosárlabdatudásban fejlődtem, hanem a személyiségem is. Hiába voltak mélypontok ebben az idényben, azokból is tanultam. Ami pedig még fontosabb, azokat a barátságokat, amelyekre szert tehettem itt, viszem tovább magammal.”