Két negyeddöntős párharcban képzelhető el meglepetés – indul a női kosár NB I rájátszása

SOPRON BASKET–VBW CEKK CEGLÉD 90–10%

Lássuk be, a Ceglédtől az is bravúr, hogy bejutott a rájátszásba, bár van két domináns játékosa. Egyikük papíron két éve visszavonult a profi sporttól, de aztán a Pest megyei klub kedvéért hamar meggondolta magát: a 14-szeres válogatott Barnai Judit az alapszakasz ötödik legjobbja lett a teljesítményindexek alapján, míg a lepattanózásban éllovas volt a mezőnyben. Az amerikai légiós, Dara Mabrey 17.5 pontot (2. hely) és 4.25 gólpasszt (5. hely) átlagolt, tehát szépen kiegészítették egymást Barnaival. Feltehetően ők ketten sem állítják meg azonban a Sopront, amely ugyan az Európa-kupa elődöntőjében elbúcsúzott a francia Lille-lel szemben, a bajnoki alapszakaszt 12 győzelemmel zárta. Gáspár Dávid együttesének hosszú a kispadja, sok a rutinos játékosa, nagyon egységesnek tűnik, nem tudjuk elképzelni, hogy Földi Attila tanítványai meglepjék.

DVTK HUN-THERM–VASAS AKADÉMIA 85–15%

Nem szívesen lennénk most a Vasas Akadémia helyében, még akkor sem, ha Nenad Markovics edző végre teljes kerettel dolgozhat együtt. Az alapszakaszban tíz győzelmet és 12 vereséget számláló pasarétiek a kitűnő formába lendülő DVTK-n keresztül juthatnának be a legjobb négy közé, de inkább az lehet a reális cél, hogy valahogyan megkaparintsák az 5. helyet. A miskolciak vasárnap megnyerték a Magyar Kupát, nagy hátrányból álltak fel a Győr ellen, az elődöntőben óriási fizikai küzdelemben átléptek a házigazda Pécsen is, tele vannak önbizalommal. Ez elég is lesz a biztos elődöntőbe jutáshoz, amelyben aztán várhatóan a pécsiekkel szemben már roppant kemény párharcra számíthatnak, mert ahogy Völgyi Péter szakvezető is elmondta a lapunknak adott interjújában: az NKA-nak is van esélye a bajnoki címre.

NKA UNIVERSITAS PÉCS–TFSE-MTK 70–30%

A Magyar Kupa vasárnapi bronzmérkőzésén 14 triplát szórva, 97 pontot szerezve a Pécs a második félidőben átgázolt a TFSE-n, ez nagyon biztató neki a bajnoki párharcban, amely így sem tűnik sétagaloppnak. Djokics Zseljko magyar válogatottak mellett remek cseh centert, Julia Reisingerovát és nagyszerű amerikai hátvédet, Alexa Heldet felvonultató együttese az alapszakaszban odahaza tíz, idegenben három ponttal nyert, ez is arra utal, hogy a fővárosiaknak leginkább arra lehet esélyük, hogy az otthoni csatát megnyerik. Hegedűs Péter TFSE-je két hasznos légióssal, sok megbízható honi kosárlabdázóval bárkinek rágós falat lehet, tehát óriási hibát követne el a baranyai együttes, ha félvállról venné a találkozókat. Ismerve Djokics mestert, nem esik majd ebbe a hibába.

SERCO UNI GYŐR–TARR KSC SZEKSZÁRD 65–35%

Mivel ebben a párharcban méri össze tudását a rájátszás negyedik és ötödik kiemeltje, ezen várhatjuk a legszorosabb küzdelmet. Papíron valóban így van, ám alapvetően a Győrnek illene 2–0-ra nyernie a Szekszárd ellen, amelyet az alapszakaszban otthon 15, idegenben 32 ponttal páholt el, és az Európa-kupában is kétszer megvert. Cziczás László csapata a Magyar Kupa elődöntőjében tetemes, 24 pontos előnyt herdált el kis híján a TFSE ellen, de ami késett, nem múlt, a fináléban 16 pontos vezetésről kapott ki a DVTK-tól. A Győr jól kezdett, aztán elfogyott, viszont dicséretére váljék, hogy a legutolsó pillanatig küzdött az aranyéremért. A tolnaiak az NB I első szakaszában két kitűnő külföldi játékosukra, a finn Sara Bejedire és Kathryn Westbeldre, az amerikai pontkirálynőre támaszkodhattak, azonban még a sok sebből vérző Rába-partiaknál is gyengébbnek tűnik a keretük.

HIRTELEN ESZEMBE JUT, amit szegény Fűzy Ákos mondott mindig: akkor érünk a lényeges részhez, amikor elolvad a hó. Hát elolvadt. Azzal kezdeném, hogy meglepett a Magyar Kupa színvonala és legfőképpen a Győr játéka. Elég nagy gödörben volt, de pozitív töltettel ment el Pécsre, és nagyszerű mérkőzéseket játszott. A DVTK megmutatta, nemcsak egymeccses fellángolás volt, hogy az alapszakasz utolsó körében nagyon elverte a Győrt, az Euroliga- és Ek-kiesés után szintén kimászott a gödörből. A Pécs is kiválóan játszott, rég láttam Studer Ágit ilyen elánnal és szenvedéllyel kosárlabdázni. A Sopron–Cegléd és a DVTK–Vasas párharctól nem várok semmi meglepetést, kettő-nullával megnyeri az esélyesebb csapat, a Ceglédnél és a Vasasnál nem a négy közé jutás az elvárás. A másik két találkozó sokkal érdekesebb lesz, bár ha a Pécs és a Győr is MK-formát mutat, nem okoz neki nagy gondot a negyeddöntő. A Szekszárd formája is javul, hazai pályán talán megtréfálhatja a Győrt, de a továbbjutását nem tartom valószínűnek, főleg a közös előéletük alapján, bár kialakulhat valamiféle „dafkehangulat” a Szekszárdnál. A Pécs a kupabronzért legyőzte a TFSE-t, amely negatív meglepetése volt a négyes döntőnek, nem hozta, amiről híres volt, hogy hatalmas energiákat mozgósítva talpra áll a legnagyobb hátrányból is. Hazai pályán szerezhet egy győzelmet, de a Pécs továbbjutását várom. NS-szakértő: KÁROLYI Andrea, 150-szeres válogatott

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

NEGYEDDÖNTŐ

Péntek

18.00: NKA Universitas Pécs–TFSE-MTK

Szombat

17.00: Serco Uni Győr–Tarr KSC Szekszárd

17.30: DVTK Hun-Therm–Vasas Akadémia

18.30: Sopron Basket–VBW CEKK Cegléd

A párharcok az egyik fél második győzelméig tartanak.