Somogyi Ádám: Van esélyünk nyerni Izland ellen

– Izlandon nem lépett pályára, de testközelből látta a találkozót, amelynek mintegy kétharmadában a magyar együttes vezetett, de kellemetlen meglepetésre öt ponttal kikapott. Milyennek látta az ellenfelet?

– A sort Tryggvi Hlinasonnal kell kezdeni, a 215 centis óriás a védelem központja, az irányítótorony, a Bilbao középjátékosa támadásban és védekezésben is kulcs­ember az izlandiaknál. Mellette a két hátvéd, Martin Hermannsson és Elvar Fridriksson szervezi a játékot, szerintem ha hármójukat sikerül semlegesíteni és lelassítani a csapatukat, győzünk, mert a többiek elsősorban kiegészítő szerepben tudnak jól teljesíteni.

– Mi a magyar együttes fő feladata támadásban?

– Jól és okosan kell járatni a labdát, megtalálni a jó dobóhelyzeteket, és értékesíteni őket, ez esetben nyerünk.

– Milyen a hangulat? Eddig nyeretlen a csapat, fontos játékosok, többek közt a válogatottságot lemondó Hanga Ádám hiányoznak, és jókora szerencse is kellene már az Eb-szereplés kiharcolásához.

– A továbbjutási reményeket vizsgálva kiszolgáltatott helyzetbe kerültünk, de alapból jó a légkör, bár a nemzeti együttesnél szinte mindig jó a hangulat, mert mindenki örömmel képviseli a hazáját. Úgy vagyunk vele, ami tőlünk telik, azt meg kell tenni, amire befolyással vagyunk, arra kell koncentrálni. Hanga, Filipovity Márkó és Benke Szilárd sajnos nincs itt, de olyan játékosok is bekerültek most a keretbe, akik sokat tudnak hozzátenni a csapat játékához, és én is újra itt vagyok, s nagyon bizakodom. Nem azzal kell foglalkozni, aki nincs itt, hanem hogy azokból, akik itt vannak, a legjobbat hozzuk ki.