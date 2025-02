Motiváltan küzdenek a reményteremtésért férfi kosarasaink

Forogtak a kamerák, a pálya szélén körben az újságírók faggatták a játékosokat és Gasper Okorn szövetségi kapitányt, az éppen nem nyilatkozó kosarasok pedig egymással csevegtek a lelátón – egyszóval nagyüzem volt kedd este a szombathelyi Schaeffler Arena Savariában, ahol a magyar férfiválogatott csütörtökön Izland ellen lép pályára az Európa-bajnoki selejtező B-csoportjának 5. fordulójában.

Az eddigi eredmények (négyből négy vereség) ismeretében a szokásosnál is fontosabbnak tűnt, milyen hangulatban van a csapat, amelyből sokan hiányoztak (elég, ha csak a nemzeti együttesben szereplést februárban lemondó Hanga Ádámot, vagy a vállsérülés miatt hiányzó Benke Szilárdot említjük), mekkora a harci kedv, amit akár feltüzelhetett vagy le is lohaszthatott az a tény, hogy nem elég a bravúr, még külső segítségre is szükség lenne a kvalifikációhoz.

A helyzet, hogy Izlandot hat ponttal kellene legyőzni (ott öttel kaptunk ki), továbbá vasárnap győzni kell Reggio Calabriában az olaszok ellen, s kiszurkolni, hogy eközben a törökök nyerjenek Izlandon… Nos, örömmel konstatálhattuk, hogy az arcokat, a testbeszédet elnézve senki nem adta fel a reményt, hogy Magyarország ott legyen az augusztusban kezdődő kontinensviadalon, s ezt a csapat szlovén szövetségi kapitánya által elmondottak is megerősítették.

„Sok változás van a keretben, de ahogy már mondtam, azt nem befolyásolhatjuk, hogy ki nem jön el, vagy ki az, aki sérült – mondta Okorn a Nemzeti Sportnak a tréninget megelőzően. – Azokra figyelünk, akik itt vannak, sok fiatal is van, aki sok plusz energiát ad az együttesnek. Izland már bizonyította ebben a selejtezőben Olaszország legyőzésével és a törökök elleni szoros meccsel is, hogy jó csapat. Számomra az a legfontosabb, hogy megszakítsuk a nyeretlenségi sorozatunkat, s végre győzzünk. Idehaza játszunk, győzni akarunk, s ha lesz lehetőségünk hat ponttal nyerni, akkor azt is megpróbáljuk. Néhány változtatást is megpróbálunk, rá vagyunk kényszerülve, és persze azokat a taktikai elemeket is erőltetni fogjuk, amelyek működtek Izlandon is.”