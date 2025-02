Marko Radovanovics Szolnokra szerződése kapcsán: Egyszerű történet

IMMÁR TALÁN VÉGLEGESNEK tekinthető a férfibajnokság tavalyi döntőse, az NHSZ-Szolnoki Olajbányász kerete azt követően, hogy a klub a hétvégén elköszönt az amerikai Marcus Lewistól és szerződést kötött a szerb Marko Radovanoviccsal. No, de ugorjunk vissza az időben 2024 nyaráig, amikor a piros-feketék a kanadai Fardaws Aimaq, a visszatérő montenegrói Bojan Szubotics, a maradó szerb Sztrahinja Jovanovics mellé az amerikai Jalen Jacksont szerződtették negyedik légiósnak. A hármas és négyes poszton szereplő játékosról azonban szeptemberre kiderült, nem illik bele az Oliver Vidin vezetőedző által elképzelt játékstílusba, s elköszöntek tőle, ezután érkezett honfitársa, Marcus Lewis. A gárda alapvetően jól, de hullámzóan teljesített, a bajnokságban a harmadik helyen fordult a 2025-ös esztendőre, amelynek elején a Magyar Kupában a listavezető Falco otthonában elszenvedett kilencpontos vereséget követően kiesett az MK-ból a negyeddöntőben, és így nem jutott be a kaposvári final fourba, azaz nem védheti meg a címét. Majd robbant a bomba, Somogyi Ádám Spanyolországból az Olajhoz igazolt, s a 24 éves magyar válogatott hátvéddel a soraiban már két bajnokit (Sopron otthon, Honvéd idegenben) is megnyert a csapat. Vidin a szombati, fővárosban aratott győzelem után bejelentette, elköszönnek Lewistól, akivel semmi gondjuk, de magasposzton van szüksége a gárdának erősítésre, így került a Tisza-partiakhoz Radovanovics. A 28 éves, 209 centiméter magas, négyes és ötös poszton szereplő játékost hétfőn ebéd után érte el a Nemzeti Sport.

„Minden ott kezdődött, hogy felhívott Vidin − mondta Radovanovics, aki a 2023−2024-es évadban a szlovén Krkában 19 mérkőzésen 9.2 pontot és 4.6 lepattanót szerzett átlagban. − Elmondta, milyen szerepet szánna nekem, mi lenne a feladatom és mit kell tudnom a csapatról, a klubról. Egyszerű a történet, tetszett, amit felvázolt. Ami a többieket illeti, Szuboticsot és Jovanovicsot személyesen is ismertem már.”

A középjátékos az előző idényben a szlovén Krka Novo Mestóban (Gasper Okorn magyar férfi szövetségi kapitány akkori klubcsapatában) játszott, de április elején a Sentjur elleni bajnokin elülső keresztszalag-szakadást szenvedett.

„A műtét jól sikerült, a gyógytorna után egyéni munkát végeztem, majd két hónapja már a belgrádi Dinamik együttesénél csapatedzéseken is részt vettem − folytatta Radovanovics. − A Szolnoki Olajt azóta ismerem, hogy 2013-tól három idényt játszott az Adria-ligában, Szerbiában pedig mindenki tud a klub sikereiről, s arról, hogy ez az egyesület mindig nagyra tör. Ezért is vagyok itt. Profi körülmények fogadtak, s tisztában vagyok azzal, hogy már érkezésem előtt remek játékosok alkották a keretet, de Somogyi Ádámmal és velem bővült a rotáció, ami lehetővé teheti, hogy a Falcóval és a Pakssal megküzdhessünk a bajnoki címért.”

Az Adria-ligában már hét évadot lehúzó új légiós, aki 2021-ben a szerb felnőttválogatott keretébe is bekerült és nyert szlovén bajnoki címet is az Olimpija Ljubljanával, hozzátette, ő az a típus, aki legalább az éremért szeret küzdeni.

„Egy európai játékosnak a legfőbb célja az, hogy az Euroligában vagy az ULEB Európa-kupában is megmérethesse magát, nekem utóbbiban már sikerült játszanom. Az idő majd megmutatja, hol vannak a határaim” − mondta Radovanovics, aki a vasárnapi, Alba Fehérvár elleni idegenbeli mérkőzésen mutatkozhat be.

HETI PROGRAM

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

Kedd

18.30: DEAC–Sopron KC

Péntek

18.00: Atomerőmű SE–DEAC

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Endo Plus Service-Honvéd

18.00: PVSK-VEOLIA–Zalakerámia ZTE KK

Szombat

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–MVM-OSE Lions

18.00: SZTE-Szedeák–Sopron KC

18.00: Egis Körmend–NKA Universitas Pécs

Vasárnap

16.00: Alba Fehérvár–NHSZ-Szolnoki Olajbányász (Tv: M4 Sport+)