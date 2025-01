A Szombathely a címvédő Szolnok legyőzésével jutott a négy közé a férfi kosár Magyar Kupában

A Szombathely 10–3-as rohanással nyitotta a mérkőzést, de az első negyed végére már a Szolnoknál volt az előny. 25–24-nél ismét a szombathelyiek felé billent a mérleg nyelve, ezt követően a Falco nem tudta leszakítani a címvédőt, de a vezetést végig megtartotta.

A kilencpontos sikerből Perl Zoltán 19 ponttal vette ki a részét, míg a vendégeknél Sztrahinja Jovanovics (21) és Bojan Szubotics (24) is húsz pont fölé jutott.

A szombathelyiek a legjobb négy között a Paks ellen mérkőznek meg. Az Atomerűmű SE remek támadójátékának köszönhetően száz pont fölé jutva magabiztosan legyőzte az Alba Fehérvárt. A Paks 13 sikeres triplát süllyesztett el, ebből a 32 pontig jutó Chandler John Watson négyet vállalt, míg a 24 pontos Eilingsfeld János négy kísérletből három triplát dobott be.

A legszorosabb negyeddöntőt a DEAC és a Pécs vívta. Sokáig egyik csapat sem tudott tízgólosnál nagyobb előnyt kialakítani, a harmadik negyedet azonban 10–2-es futással kezdte a Pécs. A negyedik játékrészben már fej fej mellett haladtak a csapatok. Az utolsó percben nem született kosár, jöhetett a hosszabbítás, melyben végig a Debrecen volt előnyben, Djordje Drenovac mezőnykosarával és két büntetőjével lezárta a mérkőzést.

A negyeddöntőből továbbjutó négy csapat Kaposvárra utazik majd a négyes döntőre, amelyre március 8-án és 9-én kerül sor. Az elődöntőben a Körmend a DEAC együttesével találkozik, a másik ágon pedig a Falco az Atomerőművel csapössze.

KOSÁRLABDA

FÉRFI MAGYAR KUPA, NEGYEDDÖNTŐ

FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY–NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ 85–76 (27–24, 16–15, 26–14, 16–23)

Szombathely, 2920 néző. V: Benczur, Montgomery-Tóth, Györfy.

SZOMBATHELY: Pongó Marcell 10/3, Váradi 9/3, CLARK 11/3, Tiby 11/3, POPOVICS 14. Csere: Kovács B., Keller Á. 5/3, PERL 19/3, Bognár 6. Edző: Milos Konakov

SZOLNOK: SZ. JOVANOVICS 21/6, Lewis 6, Rudner 3/3, SZUBOTICS 24/9, AIMAQ 17. Csere: Pallai 3/3, Peringer, Lukács 2, Krnjajszki. Edző: Oliver Vidin

Az eredmény alakulása. 3. perc: 8–3. 5. p.: 15–10. 7. p.: 18–21. 8. p.: 20–24. 13. p.: 33–30. 15. p.: 35–32. 17. p.: 39–32. 19. p.: 40–35. 23. p.: 48–43. 26. p.: 53–49. 28. p.: 58–51. 32. p.: 69–58. 35. p.: 75–63. 38. p.: 80–69

MESTERMÉRLEG

Milos Konakov: – Olykor fáradtan kosaraztunk, de szurkolóink átlendítettek minket a holtpontokon – köszönet a támogatásukért! Az első félidőben gond volt, hogy több támadólepattanót is engedtünk a Szolnoknak, ezt a második félidőben már tudtuk kontrollálni. A kulcs a jó védekezés volt, ami ritmust adott a támadásainknak. Most az volt a feladat, hogy jussunk be a négyes döntőbe, kedden pedig az, hogy jussunk be a BL legjobb tizenhat csapata közé.

Oliver Vidin: – Igazi jó kis kupameccset vívtunk, végig szoros eredményen tartottuk a hazaiakat. Ami kritikus volt, hogy az első félidőben kiújult Lukács sérülése, így őt a második félidőre már nem tudtuk visszaengedni, noha fontos szerepet játszott Perl Zoltán semlegesítésében. Miután kivált, a négypontos hátrányunk tizenhat pontra nőtt.

ATOMERŐMŰ SE–ALBA FEHÉRVÁR 115–72 (38–25, 24–19, 24–17, 29–11)

Paks, 1100 néző. V: Praksch, Kapitány, Nagy V.

PAKS: CHANDLER 32/12, LOCKETT 19/9, Dukes 10/3, EILINGSFELD 24/9, LAKE 10. Csere: Révész 4, Halmai 4, Dorogi 4, Géringer 2, Kovács I Ákos, Kucsora 3/3, Kékesi 3/3. Edző: Kosztasz Flevarakisz

ALBA: MEDFORD 20/6, Vojvoda 12, Thomas 11/9, Horne 12, Rakocsevics 6. Csere: Krivacsevics 6, Kass 1, Németh Á. 4, Fazekas M., Párkányi, Simon, Kertész. Edző: Alejandro Zubillaga

Az eredmény alakulása. 4. perc: 10–8. 8. p.: 26–18. 14. p.: 47–36. 18. p.: 57–44. 24. p.: 72–55. 28. p.: 82–60. 34. p.: 90–70 38. p.: 105–70

MESTERMÉRLEG

Kosztasz Flevarakisz: – Mindenki láthatta, hogy a játékosok mit raktak le a pályára. Szenzációs volt nézni. Remekül támadtunk és jól védekeztünk. Ráadásul a lepattanózást is megnyertük, és sok gólpasszal tudtunk dolgozni. Végezetül szeretném megköszönni a szurkolóknak mindkét oldalról, hiszen végig buzdították csapataikat.

Alejandro Zubillaga: – Hiába dolgozunk jól hétközben, ha a tanultak a mérkőzésen nem működnek. Tudtuk, hogy a Paks jó csapat, jól támadott, kihasználta a hibáinkat és a lepattanók megszerzésében is jobb volt. Szeretnék elnézést kérni a szép számú szurkolótól, aki elkísérte a csapatot, nem ezt érdemelték a drukkereink.

DEAC–NKA UNIVERSITAS PÉCS 86–81 (18–16, 19–27, 21–14, 16–17, 12–7) – hosszabbításban

Debrecen, 1250 néző. V: Földházi, Cziffra, Makrai.

DEBRECEN: ANDERSON 15/3, Hőgye 2, DRENOVAC 19/3, WILLIAMSON 15/6, OSZTOJICS 16. Csere: Pongó Máté 9/3, Mócsán 10/3, Garamvölgyi. Edző: Andjelko Mandics

PÉCS: Nikolic 10/3, Bor, DURMO 28/3, MELEG G. 16/3, BACSOVICS 18. Csere: Durham 7, Scherer 2, Rátgéber, Herger. Edző: Bojan Szalatics

Az eredmény alakulása. 5. perc: 12–9. 8. p.: 12–16. 11. p.: 20–16. 14. p.: 20–25. 18. p.: 32–30. 20. p.: 37–43. 25. p.: 41–53. 29. p.: 56–55. 33. p.: 61–61. 38. p.: 66–70. 40. p.: 74–74. 44. p.: 82–79. Kipontozódott: Williamson (42. p.)

MESTERMÉRLEG

Andjelko Mandics: – A találkozó túlnyomó többségében nem játszottunk elég koncentráltan, több időkérésembe került, mire azt a teljesítményt nyújtottuk, amit elvárunk magunktól. Összességében természetesen boldogok vagyunk, mivel bejutottunk a legjobb négy közé, de az elődöntőig még rengeteg dolgunk van.

Bojan Szalatics: – Nem hálás feladat évad közben átvenni egy csapatot. Nyilvánvalóan mi sem számítottunk erre, amikor elkezdtük az idényt. A mögöttünk álló napokban az energiabefektetés fontosságára igyekeztem felhívni a figyelmet, a fiúk pedig megfeleltek ennek az elvárásnak, a végsőkig harcban voltunk a sikerért. Innentől kezdve a bajnokságra fókuszálunk, fontos fordulók állnak előttünk a válogatott szünetig.

Korábban

Egis Körmend–Zalakerámia ZTE KK 89–86 (20–14, 29–30, 22–27, 18–15)