Nem okozott gondot a Falcónak az Alba a férfi kosár NB I-ben

Fájó, de nem haszontalan, playinbe jutást érő hétközi Bajnokok Ligája-vereség után utazott Székesfehérvárra a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely, hogy rangadót játsszon az Albával. Jobban kezdtek a vasiak, alig öt perc elteltével 11–4-re vezettek, az eredménytelenség időkérésre sarkallta a hazaiak szakvezetőjét, Alejandro Zubillagát. Matthew Tiby vezérletével hamarosan már tíz ponttal járt előrébb a bajnok, sőt, az első negyed véghajrájára fordulva 12–29-et mutatott az eredményjelző.

Aki abban bízott, hamarosan érkezik a fordulat, csalatkoznia kellett: a második negyed ötödik percében már 25 pontos Falco-előnyt regisztrálhattunk, ami természetesen nem lett volna behozhatatlan, hiszen rengeteg idő állt az Alba rendelkezésére, de a két fél között jelenleg nagy minőségbéli különbség mutatkozik. Tizenkét pontot azért lefogyasztottak a hátrányból Vojvoda Dávid és társai a nagyszünetre, mi több, küzdeni tudásukat bizonyítja, hogy a második félidő elején már csak hét pont volt a hátrányuk, azonban 58–51 után 19–4-es rohanást produkáltak a sárga-feketék, eldöntve a találkozó kimenetelét. Azért le kellett játszani az utolsó felvonást is, Milos Konakov tanítványai felszabadult játékkal közelítettek a 100 pont felé, és Keller Ákos ziccerével el is érték – szerdán Reggio Emiliában újabb BL-találkozó vár rájuk.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

12. FORDULÓ

Körmend–Sopron 85–89 (24–30, 22–17, 22–21, 17–21)

Alba Fehérvár–Falco 73–100 (17–29, 23–24, 21–26, 12–21)

Szolnok–Zalaegerszeg 66–76 (16–23, 15–12, 17–16, 18–25)

Atomerőmű–Oroszlány 104–85 (31–16, 21–24, 31–26, 21–19)

PVSK–Honvéd 88–92 (21–25, 18–15, 25–18, 17–23, 8–11)

ALBA FEHÉRVÁR–FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY 73–100 (17–29, 23–24, 21–26, 12–21)

Székesfehérvár, 1600 néző. V: Benczur, Kapitány, Kovács N.

FEHÉRVÁR: Medford 8/3, VOJVODA 17/9, Filipovity 11/3, Horne 8/3, RAKOCSEVICS 14. Csere: Németh Á. 5/3, Thomas 7/3, Krivacsevics 3, Kass. Edző: Alejandro Zubillaga

SZOMBATHELY : PONGÓ MARCELL 14/3, Váradi 4, DIGGS 18/12, TIBY 19, POPOVICS 12. Csere: PERL 21, Keller Á. 4, Bognár K. 8, Sövegjártó, Kovács Benedek, Verasztó, Németh B. Edző: Milos Konakov

Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–2. 5. p.: 4–9. 8. p.: 10–21. 12. p.: 17–35. 15. p.: 18–43. 18. p.: 34–51. 22. p.: 44–53. 25. p.: 51–58. 28. p.: 55–70. 32. p.: 61–83. 35. p.: 61–87. 38. p.: 66–94

MESTERMÉRLEG:

Alejandro Zubillaga: – Lényegében véve minden hiányzott a mérkőzésen ahhoz, hogy jó eredményt tudjunk elérni. Már a találkozó elején elvesztettük ezt a párharcot, játékunkból hiányzott az energia, a koncentráció, nem láttam a csapaton azt, hogy elhiggye, tud nyerni. Nem tudtunk kijönni a negatív spirálból, csupán a második félidő elején volt néhány jó pillanatunk, de aztán ugyanoda zuhantunk vissza, és semmi nem működött.

Milos Konakov: – Kevés időnk volt felkészülni erre a mérkőzésre, az elmúlt két hetünk nagyon kemény volt, ennek ellenére nagyon nagy energiával mentünk bele az összecsapásba. A sikerünk kulcsa egyértelműen a védekezés volt, az NB I egyik legjobban támadó csapatát sikerült megállítanunk.

EGIS KÖRMEND–SOPRON KC 85–89 (24–30, 22–17, 22–21, 17–21)

Körmend, 1940 néző. V: Cziffra, Nagy V., Minár.

KÖRMEND: WILLIAMS 31/9, Kountz 7/3, Kiss B. 6/3, Pipiras 17/9, DURÁZI 16/3. Csere: Ferencz 5/3, Boskovics, Kiss M. 3/3. Gáspár. Edző: Forray Gábor

SOPRON: Edwards 6, Meszlényi, JACKSON 19/3, Kucsera 6/6, Molnár Márton 2. Csere: B. GARRETT 26, Mucius 13/3, TAKÁCS K. 14, Fazekas Cs., Csendes 3/3, Flasár. Edző: Gasper Potocnik

Az eredmény alakulása. 3. perc: 5–8. 7. p.: 16–23. 14. p.: 30–32. 16. p.: 37–39. 23. p.: 55–55. 27. p.: 60–62. 33. p.: 71–74. 37. p.: 79–82

MESTERMÉRLEG

Forray Gábor: – Sajnos sok hibával játszottunk, rengeteg második pontszerzési lehetőséget hagytunk az ellenfélnek, amely ezt ki is használta. Nagy hibaszázalékkal dobtunk közelről és a büntetőzésünk is gyatra volt. A végjátékban az egyéni megoldásokat erőltettük, míg ellenfelünk sokkal higgadtabban és koncentráltabban kosárlabdázott. Tanulni kell a hibáinkból, ezúttal saját magunkat vertük meg.

Gasper Potocnik: – A mérkőzés során számtalan mélységet és magasságot éltünk át, voltak hibák és rossz döntések, de a legfontosabb az, hogy végig fókuszban tudtunk maradni. Erre a felkészülés alatt is nagy figyelmet fordítottunk, hogy ne csak az edzéseken tudjunk hatékonyan koncentrálni, hanem az érzelmekkel telített, kiélezett helyzetekben is. Örülök neki, hogy ezúttal sikerült.