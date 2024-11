Reuversnek elég volt Okorn hívó szava – rendkívül fontos két Eb-selejtező előtt áll a magyar válogatott

Rendkívül fontos két Európa-bajnoki selejtező előtt áll a magyar válogatott pénteken és hétfőn – előbb idegenben, aztán Szombathelyen – a török válogatott ellen. Gasper Okorn legénysége a sorozat első két mérkőzésén Olaszországtól és Izlandtól is kikapott, így újabb két fiaskó esetén végképp nehéz helyzetbe kerülne a továbbjutás szempontjából. A mieink csütörtökön utaznak Isztambulba, és a kerettel tart a honosított amerikai center, Nathan Reuvers is.

„A nyáron már együtt töltöttem az edzőtáborban néhány napot a társakkal, és természetesen beszéltem Gasper ­Okornnal is, aki korábban a Cibonánál volt az edzőm” – kezdte a 208 centiméter magas, 26 éves center, aki a Wisconsin Egyetem elvégzése után kezdte el profi karrierjét a horvát csapatnál, 2022-ben két meccs erejéig pályára lépett az NBA nyári ligájában, a Cleveland együttesében, aztán az olasz Reggio Emiliánál töltött el egy idényt, 2023 nyara óta pedig a spanyol Valencia kosarasa. – A szövetség vezetőivel februárban ültünk le először beszélgetni, akkor vázolták az elképzeléseiket, és ezt én is nagy lehetőségként fogom fel, mindenképpen bele akartam vágni. Most itt vagyok, és segíteni szeretném a csapatunkat.”

Reuvers döntésében szerepet játszott a jelenlegi szövetségi kapitány, akivel az első európai idényében a Cibonával szép sikereket ért el, és ez alapot adott arra is, hogy még erősebb ligákban próbálhassa ki magát.

„Tavaly óta a spanyol élvonalban játszhatok, innen ismerem Hanga Ádámot, játszottam Golomán György és Somogyi Ádám ellen is, bár utóbbi jelenleg nincs a keretben – folytatta a középjátékos, aki klubjával az ACB-liga mellett az Európa-kupában is érdekelve van. – Nagyszerű társaság jött össze a magyar válogatottnál, már jó néhányszor kávéztunk a srácokkal, a pályán kívül is kiváló az összhang. Válogatott szinten még sohasem szerepeltem, szóval nagyszerű kihívás ez nekem.”

Nathan Reuvers bemutatkozása nem is lehetne „tüzesebb” helyen, mint Törökország, ráadásul az ellenfél kerete tele van olyan játékossal, akik éveket húztak le az NBA-ben, illetve az Euroligában. Arra sem lehet számítani, hogy a közönség ne segítené pénteken a házigazdákat, Isztambulban biztosan pokoli hangulat vár a magyar válogatottra. Ám ha a számítások szerint a saját kezünkbe szeretnénk venni a sorsunkat, a törökök elleni egyik meccset mindenképpen meg kell nyerni.

„Nem kétséges, ellenfelünknél rengeteg a kiváló képességű kosaras, az Euroliga küzdelmei miatt azonban nem tudni biztosan, kik lépnek ellenünk pályára – mondta Reuvers. – Az első két fordulóban nem sikerült győzni, most két kemény meccs vár ránk, de egyszer nyernünk kellene.”

A magyar válogatott új honosított centere izgatottan várja a selejtezőket, igyekszik a lehető legjobban a feladatára koncentrálni és megpróbálja a mérkőzéseken a száz százalékot kihozni magából. Miként az egész magyar csapat is, mert egyébként nem lesz esély a bombaerős törökök ellen.

A magyar válogatott kerete

Benke Szilárd (Atomerőmű SE), Bognár Kristóf, Keller Ákos, Perl Zoltán, Pongó Marcell, Váradi Benedek (mind Falco-Vulcano Energia KC Szombathely), Filipovity Márkó, Vojvoda Dávid (Alba Fehérvár), Golomán György (San Pablo Burgos, Spanyolország), Hanga Ádám (Joventut Badalona, Spanyolország), Lukács Norbert (NHSZ-Szolnoki Olajbányász), Meleg Gergő (NKA Universitas Pécs), Nate Reuvers (Valencia Basket, Spanyolország)