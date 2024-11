Megszakadt a Real Madrid rossz sorozata az Euroligában, a nap rangadóját a Fenerbahce nyerte meg

FENERBAHCE–BAYERN MÜNCHEN 87–76

Ha a pillanatnyi formákat nézzük, akkor Isztambulban játszották a mozgalmas keddi játéknap rangadóját. Az ötös győzelmi sorozatból érkező Bayern jól kezdett, az első negyedben tíz ponttal is vezetett, de a nagyszünetre fordult az állás, és a Fener tulajdonképpen biztosan húzta be a meccset. Nigel Hayes-Davis mind a 25 pontját a második félidőben szerezte, Devon Hall 12 ponttal és a hét assziszttal járult hozzá a török csapat sorozatban negyedik sikeréhez, a bajoroknál Carsen Edwards (24) és Devin Booker (20) dobta a legtöbb pontot.

MONACO–CRVENA ZVEZDA 90–98

Két és fél negyeden át vezetett a Monaco, aztán a hátralévő időre feljavult a Zvezda védekezése, ami meghozta a győzelmet a vendégeknek. A hibátlanul büntetőző (11/11) Filip Petrusev 25 pontot, Codi Miller-McIntyre 20-at szerzett a belgrádiaknál, Elie Okobo és Mike James 20-20-at a hazaiaknál.

OLYMPIAKOSZ–ASVEL 94–92

Az Olympiakosz az Euroliga görög derbijének megnyerésével erősítette meg pozícióját a múlt héten, ehhez képest kedden vért izzadt, hogy megfordítsa a Villeurbanne elleni meccset – a harmadik negyed egy nehéz pillanatában 14 ponttal vezetett az alsóházból érkező ellenfél (49–63). Szasa Vezenkov 21, Evan Fournier 20 ponttal gondoskodott a pireusziak egymást követő negyedik győzelméről, az ASVEL-ben Theo Maledon 31-ig jutott.

PANATHINAIKOSZ–MACCABI 93–87

A címvédő Panathinaikosz is sokáig az üldöző pozíciójában dolgozott kedd este, még a negyedik negyedben is volt tíz pont feletti előnye a Maccabinak (60–71), de a végjátékban ez a meccs is megfordult. Kendrick Nunn (21) és Mathias Lessort (18) szerezte a legtöbb pontot a zöldeknék, akik a legutóbbi öt meccsükből a negyediket húzták be; az egy vereség az a bizonyos derbi volt az Olympaikosz ellen.

ALBA BERLIN–MILAN 105–101

Sokáig úgy tűnt, meglesz a Milannak sorozatban a harmadik győzelme is, ám hiába a nagyjából három negyeden át kitartó, stabilan tíz pont körüli előny, az Alba egyenlített, és a hosszabbításban meg is nyerte a meccset. A német bajnokságban is vergődő berliniek csupán a második Euroliga-győzelmüket könyvelték el ebben az idényben. Az európai elitligában ritka fejlemény, hogy egy csapatban négy játékos is elérje a húszpontos határt; az Albában most ez történt, Gabriele Procida 29, Trevion Williams 23, Jonas Mattisseck 21, Matteo Spagnolo 20 ponttal zárt, a milánóiaknál Nikola Mirotic (28) és Zach LeDay (23) vitte át ezt a lécet.

BASKONIA–ANADOLU EFES 84–89

Mindkét csapat ötvenszázalékos mérleggel vágott neki a meccsnek, ennek megfelelően fordulatos csatát is vívtak, a végjáték a törököknek sikerült jobban. A Baskonia egymás után harmadszor veszített az elitligában. Elijah Bryant 20 pontja mellett nyolc lepattanót és hét asszisztot jegyzett a győzteseknél.

REAL MADRID–VIRTUS BOLOGNA 98–86

Az utóbbi hetekben sérülésekkel kínlódó Real elvesztette a legutóbbi három Euroliga-meccsét, aztán a harmadik negyedben már körvonalazódott, hogy a rossz széria ezen az estén véget ér. Mario Hezonja négy triplára építve 20, Xavier Rathan-Mayes öt jó hármast dobva 17 pontig jutott a madridiaknál.

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 9. FORDULÓ

Fenerbahce (török)–Bayern München (német) 87–76 (13–21, 22–9, 32–28, 20–18)

Monaco (francia)–Crvena zvezda (szerb) 90–98 (26–26, 28–22, 20–26, 16–24)

Olympiakosz (görög)–ASVEL Villeurbanne (francia) 94–92 (24–29, 18–21, 29–23, 23–19)

Alba Berlin (német)–Milan (olasz) 105–101 (19–23, 24–32, 26–22, 23–15, 13–9) – h. u.

Panathinaikosz (görög)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 93–87 (21–25, 16–22, 23–16, 33–24)

Baskonia (spanyol)–Anadolu Efes (török) 84–89 (21–24, 18–22, 24–19, 21–24)

Real Madrid (spanyol)–Virtus Bologna (olasz) 98–86 (28–25, 25–24, 27–18, 18–19)

Szerdán játsszák

18.00: Partizan Beograd (szerb)–Barcelona (spanyol)

20.30: Paris Basketball (francia)–Zalgiris Kaunas (litván)