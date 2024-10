Simán nyert Debrecenben, megvan az Atom ötödik győzelme a férfi kosár NB I-ben

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

6. FORDULÓ, csütörtöki mérkőzések

DEBRECENI EAC–ATOMERŐMŰ SE 54–82 (15–22, 11–19, 14–22, 14–19)

Debrecen, 1000 néző. V: Földházi, Mészáros, Horváth

DEBRECEN: Pongó Máté 10/6, Anderson 13/9, Drenovac 7, Williamson 5, Osztojics 3. Csere: Hőgye 6, Garamvölgyi 5/3, Neuwirth 4, Kovács II Á. 1, Flasár, Várszegi. Edző: Andjelko Mandics

PAKS: Halmai, CHANDLER 26/18, Benke 9, EILINGSFELD 14/12, Lake 3. Csere: LOCKETT 12/3, Révész 6, Joseph 6, Kovács Ákos 4/3, Dorogi, Géringer 2, Kucsora. Edző: Kosztasz Flevarakisz

Az eredmény alakulása. 3. perc: 7–5. 9. p.: 10–20. 12. p.: 17–22. 15. p.: 23–26. 20. p.: 25–39. 22. p.: 26–43. 24. p.: 32–46. 29. p.: 33–59. 35. p.: 43–76

MESTERMÉRLEG

Andjelko Mandics: – Kétségtelen, hogy ezúttal sokkal jobb volt a Paks. Tizenöt percig tudtunk lépést tartani velük, majd átrohantak rajtunk. Mindent elárul, hogy a statisztikai lapon húsz lepattanóval és tizennégy gólpasszal több szerepel a vendégek neve mellett.

Kosztasz Flevarakisz: – Az Atomerőműnél minden nap azon dolgozunk, hogy minél fényesebb eredményt érjünk el idén. Véleményem szerint a befektetett munka nemcsak itt, Debrecenben, hanem már Szombathelyen is látszott. A bajnokság azonban nem sprint, hanem maratoni, hosszú távon kell jól teljesítenünk.

Tudósított: BARANYI KRISTÓF

ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD–DUNA ASZFALT-DTKH KECSKEMÉT 58–87 (15–18, 7–28, 17–23, 19–18)

Ludovika Aréna, 600 néző. V: Benczur, Fodor A., Jakab

HONVÉD: Gatling 9, SIMON K. 11/9, Mucza 9/6, Hajdu P., FILIPOVICS 15. Csere: Hardrict 4, Reizinger 1, Kopácsi, Balogh M. 4, Grubor 5/3, Major B., Dócs. Edző: Zlatko Jovanovics

KECSKEMÉT: Wittmann 7/3, RAKICSEVICS 17/9, Ivkovics 3, LEE 18/3, KARAHODZSICS 10. Csere: Schöll 2, SEPPӒLӒ 22/15, Körmendi, Tóth B. 8, Kelenföldi, Ladovszky, Dávid B. Edző: Ivkovics Sztojan

Az eredmény alakulása. 3. perc: 8–5. 7. p.: 15–12. 13. p.: 17–29. 18. p.: 22–38. 22. p.: 25–50. 28. p.: 38–63. 33. p.: 49–74. 37. p.: 53–81

MESTERMÉRLEG

Zlatko Jovanovics: – Teljesen megérdemelt győzelmet aratott a Kecskemét, az elmúlt két év talán legnagyobb vereségét szenvedtük el. Ellenfelünk nagyon szervezett volt, Ilari Seppälä új lendületet adott a csapatnak, de nagyjából azt kaptuk tőlük, amit vártunk, mi viszont nagyon alacsony színvonalon teljesítettünk. Edzőként természetesen vállalom a felelősséget a történtekért. A játékosaim jól teljesítenek az edzéseken, de a mérkőzéseken egyszerűen leblokkolnak. Ezen kell dolgoznunk. Nehéz helyzetben vagyunk, ebből csak és kizárólag sok-sok munkával tudunk kilábalni. Jelenleg ez a keret áll rendelkezésünkre, meglátjuk, lesznek-e cserék vagy sem. A történtek ellenére természetesen megint felkel a nap, de valahogy fel kell ébrednünk, változtatnunk kell. Nem volt meg a ritmusunk, és még sok másról is beszélhetnénk, de a lényeg, hogy össze kell szednünk magunkat.

Ivkovics Sztojan: – Számomra a közösségépítés az igazán fontos, nem csak a győzelmek. Ebből a szempontból még hosszú út áll előttünk. A kulcs a sikerhez az volt, hogy mi nagyon jól dobtunk, míg az ellenfél nagyon rosszul. A támadólepattanóinknál nagyon sok hiba volt, de összességében is sokat kell még javulnunk ahhoz, hogy januárban ott tartsunk, ahol szeretnénk.

Tudósított: KÖVÉR ATTILA

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Október 25., péntek

Sopron–Szeged

Október 26., szombat

Zalaegerszeg–PVSK

NKA Universitas Pécs–Körmend

Oroszlány–Szombathely

Szolnok–Fehérvár