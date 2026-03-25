Megszületett Estelle Nze Minko kisfia
A Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatának irányítója, Estelle Nze Minko március 14-én adott életet kisfiának, aki a Liam keresztnevet kapta.
Estelle Nze Minko szeptember közepén jelentette be, hogy gyermeket vár, és szerda délután a klub hivatalos honlapján megjelent a hír, hogy március 14-én megszületett a Győr irányítójának kisfia, aki a Liam nevet kapta.
„Készen állok, hogy minden szeretet megadjak neked. Üdv a családban, Liam!” – írta hivatalos Instagram-oldalán a kézilabdás.
A Győr újdonsült édesanyái közül Sandra Toft és Győri-Lukács Viktória is megkezdte februárban a munkát a többiekkel, míg Kari Brattset Dale március elején adott életet második gyermekének.
