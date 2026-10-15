Budaörsön is nyert, továbbra is veretlen a DVSC a női kézilabda NB I-ben

A hajdúságiak már öt perc után 7–1-re vezettek, ám míg a szünetre 26 lőtt góllal vonulhattak, a fordulás utáni tíz percben csupán háromszor voltak eredményesek. Ezzel együtt is magabiztosan gyűjtötték be végül a két pontot, a siker fő letéteményese Monika Kobylinska volt, aki 15 lövéséből 14 gólt szerzett, míg a hazaiaknál Kármán Luca nyolcszor talált a kapuba.

A Budaörs négy bajnoki óta nyeretlen, a DVSC pedig még veretlen a pontvadászatban.

KÉZILABDA

NŐI NB I, 6. FORDULÓ

MOYRA-BUDAÖRS–DVSC SKYLINE 31–37 (18–26)

Budaörs, 250 néző. V: Bóna, Földesi.

BUDAÖRS: Zsigmond P. – Krpezs-Slezák 3 (1), Hudák, Bardi 1, Sallai, Marincsák 2, Szöllősi-Schatzl 3. Csere: Mátéfi (kapus), SZEKERCZÉS 6 (1), Debreczeni-Klivinyi 3, KÁRMÁN 8, Kovalcsik 3, Egejuru 1, Uhrin 1. Edző: Buday Dániel

DEBRECEN: Placzek – Ratalics 1, KOBYLINSKA 14 (9), TÓVIZI 5, Thorleifsdóttir 2, Hámori 2, VÁMOS M. 5. Csere: Ryde (kapus), Keller 1, IVANCOK-SOLTIC 7, Magyar F., Juhász K. Edző: Szilágyi Zoltán

Az eredmény alakulása. 6. perc: 1–7. 11. p.: 4–12. 20. p.: 12–17. 40. p: 25–29. Kiállítások: 4, ill. 6 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 9/9

MESTERMÉRLEG

Buday Dániel: – Sajnálom az első húsz percet, megilletődötten játszottunk. Ha a maradék negyvenet nézem, becsülettel helytálltunk.

Szilágyi Zoltán: – Örülök a két pontnak, valójában ezért jöttünk. Sajnos három újabb sérültünk van, akik nem vállalták a játékot. Az első félidőben könnyen lőttük a gólokat, és ez a védekezés rovására ment. A Budaörs beleállt a mérkőzésbe.