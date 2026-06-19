Nemzeti Sportrádió

Klasszis jobbszélsőt szerződtetett a Budaörs női kézilabdacsapata

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.06.19. 19:10
null
Fotó: facebook/budaorshandball
Címkék
kézilabda átigazolás Katarina Krpezs-Slezák Budaörs kézilabda női kézilabda NB I
A szerb válogatottal világbajnoki ezüstérmes Katarina Krpezs-Slezák a női kézilabda NB I-ben szereolő Budaörsben folytatja a pályafutását.

A szerb-magyar kettős állampolgárságú sportoló a 2018-as Európa-bajnokság gólkirálya lett, Szerbiában kettő, Szlovéniában három, Macedóniában egy bajnoki címet szerzett.

A budaörsiek honlapjának pénteki beszámolójából kiderül, hogy a vajdasági, zombori születésű, 38 éves játékos egyéves szerződést írt alá az NB I előző idényében kilencedik helyen záró klubbal.

„A kislányom most kezdi az iskolát, ezért a férjemmel úgy éreztük, eljött az ideje a költözésnek. Mindig is az volt a tervünk, hogy kézilabda-pályafutásom lezárása után Magyarországon telepedünk le. Nagyon sok pozitív dolgot hallottam Budaörsről, a vezetőségről, az edzőről és a játékosokról is. Mindenki azt mondta, hogy itt valódi családias légkör uralkodik, így nem volt nehéz meghoznom a döntést” – mondta Krpezs-Slezák.

Az Eb-negyedik szélső hozzátette, tisztában van azzal, mit várnak tőle, és mindent meg fog tenni azért, hogy tapasztalatával, hozzáállásával és munkájával segítse új együttesét.

Krpezs-Slezák 2014 és 2020 között az Érd játékosa volt, 2017-ben tett magyar állampolgári esküt. Az Érd után az orosz Rosztov-Dont, a szlovén Krim Ljubljanát, valamint a román Craiovát és Corona Brasovot erősítette, az NB I-ben 2016-ban, 2018-ban és 2019-ben zárt élen a góllövőlistán.

 

kézilabda átigazolás Katarina Krpezs-Slezák Budaörs kézilabda női kézilabda NB I
Legfrissebb hírek

Az FTC-től szerződtetett beállót a Szigetszentmiklós férfi kézilabdacsapata

Kézilabda
27 perce

Már a magyar nyelvvel próbálkozik az FTC dán átlövője – videó

Kézilabda
Tegnap, 16:56

Pődör Rebeka a gólkirály, Csíkos Luca dobta a legtöbb akciógólt – a női kézilabda NB I idénye számokban

Kézilabda
Tegnap, 11:12

„Komoly problémák jelentkeztek a 169 milliós támogatás körül” – éles állítások a DKKA múltjáról

Kézilabda
2026.06.04. 17:52

Jesper Jensen: Nagyjából azt kaptuk ebben az idényben, amit megérdemeltünk

Kézilabda
2026.06.04. 14:55

Meglepték a szurkolók a BL négyes döntőjére készülő Győri Audi ETO játékosait – videó

Kézilabda
2026.06.03. 15:28

Női kézi NB I: megkapta aranyérmeit az ETO; Szucsánszki, Cvijics és Hornyák Dóra is elbúcsúzott

Kézilabda
2026.05.31. 19:59

A Debrecen legyőzésével biztossá tette bajnoki címét a Győri Audi ETO!

Kézilabda
2026.05.24. 19:37
Ezek is érdekelhetik