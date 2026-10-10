Pontot szerzett a hatalmasat küzdő Szeged a Sporting ellen a férfi kézilabda BL-ben

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

OTP BANK-PICK SZEGED–SPORTING CP (portugál) 35–35 (16–16)

Szeged, 6124 néző. V: Lah, Sok (szlovénok)

SZEGED: Portner – SOSTARIC 11 (7), Röd 5, Lukács P. 1, ROSTA M. 6, Mackovsek 1, Jelinic 3. Csere: Mikler R. (kapus), Toto 1, Horiha 3, Fazekas M. 2, Frimmel 2. Edző: Michael Apelgren

SPORTING: Mohammed Ali – F. COSTA 9, Gassama 2, Moga, SALVADOR 4, E. Silva, Thorkelsson 4 (3). Csere: A. Kristensen (kapus), M. COSTA 7, Romero 1, Gurri 3, Alvarez 2, Branquinho 3, M. Suarez. Edző: Ricardo Costa

Az eredmény alakulása. 5. perc: 2–2. 8. p.: 4–5. 10. p.: 6–5. 14. p.: 7–7. 18. p.: 8–10. 22. p.: 10–13. 25. p.: 14–14. 27. p.: 15–16. 34. p.: 16–18. 38. p.: 19–21. 41. p.: 21–24. 44. p.: 22–26. 49. p.: 23–28. 53. p.: 26–29. 55. p.: 29–31. 57. p.: 32–32. Kiállítások: 8, ill. 12 perc. Hétméteresek: 7/7, ill. 3/3

MESTERMÉRLEG

Michael Apelgren: – Negyvenöt percen át a Sporting kontrollálta a játékot, de a kézilabdában több tényező is közrejátszik egy meccs alakulásában. A stratégia, a szív és a szurkolók közös sikere volt ez a szombati. Amikor a második félidőben a nap nem sütött ránk valami fényesen, a játékosaink elkezdtek felelősséget vállalni, és közösen kijöttünk a gödörből.

Ricardo Costa: – Nagyon jó mérkőzést játszottunk, nagy csata folyt a pályán. Csalódott vagyok az eredmény miatt, de a játékosaimra nem haragudhatok. Az utolsó tíz percben elvesztettük a kontrollt, és a kapusaink sem voltak a helyzet magaslatán. Remélem, a jövő héten jobbak leszünk.

ÖSSZEFOGLALÓ

Rendhagyó időpontban, szombat este rendezték meg a D-csoport rangadóját Szegeden. Ezzel több szempontból is a régi időkre próbált meg emlékezni a magyar együttes: egyrészt, mert a klub 30 éve játszotta az első BL-meccsét, másrészt alig egy évtizede még a férfiak is a hétvégén játszottak a sorozatban.

Meglepően sok, majdnem fél szektornyi Sporting-drukker kísérte el a vendégcsapatot, így lett még felemelőbb kézilabdahangulat szombat este a Pick Arénában. Lukács Péter kiharcolt hétméteresével indult a találkozó, amit Mario Sostaric gólra váltott. Jött is a hazai tábortól a „Super Mario! Super Mario” skandálás.

A „rettegett” Costa testvérpár mindkét tagja nagyon hamar feliratkozott az eredményjelzőre, előbb Martim, majd Francisco mutatta meg képességeit egy-egy váratlan megmozdulással. Szerencsére a Szeged magyarjait sem kellett félteni, Lukács mellett Rosta Miklós is jól kezdte a találkozót.

Már az első percekben parázs hangulat uralkodott a csarnokban, ez nem véletlen, hiszen a GOG elleni korábbi vereség miatt nagy szüksége volt erre a sikerre a hazaiaknak. Magnus Röd nem kapott meg egy jogosnak tűnő hétméterest, a közönség éles füttyszóval fejezte ki nemtetszését. Rosta brillírozott, többször is nagyon szépen mozgott be az üres helyre az ellenfél védőfalában.

A látványos, szoros első 15 percből csak a védések hiányoztak, szerencsére a túloldalon is, így ez a szakasz 8–8-cal zárult. A 20. percben jött a kapuscsere, Nikola Portner helyén Mikler Roland lépett pályára – Salvador Salvador sajnos rögtön fel is avatta. Az első félidő hajrája a Sportingnak indult jobban, amely 13–10-re ellépett.

A szünet előtt már ismét döntetlen volt az állás, Sostaric bedobta a heteseit, de Mikler védéseivel és egy kettős emberelőnnyel sem sikerült maximálisan élni, így 16–16-ról indulhatott a második félidő. Az ellenfél védője, Christian Moga számára már a 32. percben véget ért a meccs, miután harmadszor is kiállították. Hat perccel később Sebastian Frimmel is csatlakozott hozzá a lelátóhoz, miután arcon vágta a vele szemben álló portugált.

A meccs kétharmadánál Michael Apelgrennek meg kellett fognia a meccset, mert a Sporting ismét lépéselőnybe került (21–24). A Costa testvérek is a legrosszabbkor kapcsoltak magasabb fokozatba, magukkal húzva a társaikat is. A fáradó szegediekkel szemben az utolsó tíz percre ötgólos előnyt dolgoztak ki.

Azonban innen még volt visszaút! Sostaric megtalálta kiemelkedő heteslövő formáját, Fazekas Máté is nagyot küzdött és Portner is védett néhányat, Röd pedig 32–32-re kiegyenlített. A rangadó az utolsó másodpercekig nyitott maradt, Jan Gurri góljára Dmitro Horiha válaszolt, az ukrán balátlövő megmentett egy pontot a Szegednek. 35–35

A két csapat jövő hét csütörtökön Lisszabonban újra megmérkőzik egymással.