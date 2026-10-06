Győri és debreceni játékosokkal készül Franciaország a magyar válogatott ellen

Október 22-én 17 órától Győrben, majd három nappal később 15 órától Strasbourgban csap össze egymással felkészülési mérkőzésen.

Sébastien Gardillou, a franciák szövetségi kapitánya 19 játékost hívott be a két mérkőzésre, a szakember nem változtatott sokat a szeptemberi névsorhoz képest. Eredetileg 18 játékos alkotta volna a keretet, de Gardillou utólag behívta a Strasbourg fiatal játékosát, Lina Colinot-t is.

A névsorban három magyarországi légiós is helyet kapott: a Győr kapusa, Hatadou Sako és beállója, Sarah Bouktit, valamint a Debrecen jobbszélsője, Alicia Toublanc-Nicolas.

A FRANCIA KERET

Kapusok: Léa FARGUES (Strasbourg ATH), Laura GLAUSER (CS Rapid Bucuresti), Hatadou SAKO (Győri Audi ETO KC)

Balszélsők: Nina DURY (JDA Bourgogne Dijon Handball), Chloé Valentini (Metz Handball)

Balátlövők: Enola BORG (Brest Bretagne Handball), Clarisse MAIROT (Brest Bretagne Handball), Méline NOCANDY (Brest Bretagne Handball), Déborah LASSOURCE (JDA Bourgogne Dijon Handball)

Irányítók: Lylou BORG (Metz Handball), Léna GRANDVEAU (Metz Handball), Tamara HORACEK (Brest Bretagne Handball)

Beállók: Sarah BOUKTIT (Győri Audi ETO KC), Lilou PINTAT (Metz Handball)

Jobbátlövők: Lina COLINOT (Strasbourg ATH), Laura SCHNEIDER (Metz Handball), Grace ZAADI-DEUNA (SCM Ramnicu Valcea)

Jobbszélsők: Lucie GRANIER (Metz Handball), Alicia TOUBLANC-NICOLAS (Debreceni VSC)