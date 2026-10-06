Nemzeti Sportrádió

Győri és debreceni játékosokkal készül Franciaország a magyar válogatott ellen

P. GY. B. P. GY. B.
2026.10.06. 20:08
null
Hatadou Sako is ott van a magyarok elleni francia keretben (Fotó: Török Attila)
Címkék
francia női kézilabda-válogatott Magyarország női kézilabda Franciaország magyar női kézilabda-válogatott
Sébastien Gardillou, a francia női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya kihirdette keretét a Magyarország elleni két felkészülési mérkőzésre.

Október 22-én 17 órától Győrben, majd három nappal később 15 órától Strasbourgban csap össze egymással felkészülési mérkőzésen.

Sébastien Gardillou, a franciák szövetségi kapitánya 19 játékost hívott be a két mérkőzésre, a szakember nem változtatott sokat a szeptemberi névsorhoz képest. Eredetileg 18 játékos alkotta volna a keretet, de Gardillou utólag behívta a Strasbourg fiatal játékosát, Lina Colinot-t is.

A névsorban három magyarországi légiós is helyet kapott: a Győr kapusa, Hatadou Sako és beállója, Sarah Bouktit, valamint a Debrecen jobbszélsője, Alicia Toublanc-Nicolas.

A FRANCIA KERET
Kapusok: Léa FARGUES (Strasbourg ATH), Laura GLAUSER (CS Rapid Bucuresti), Hatadou SAKO (Győri Audi ETO KC)
Balszélsők: Nina DURY (JDA Bourgogne Dijon Handball), Chloé Valentini (Metz Handball) 
Balátlövők: Enola BORG (Brest Bretagne Handball), Clarisse MAIROT (Brest Bretagne Handball), Méline NOCANDY (Brest Bretagne Handball), Déborah LASSOURCE (JDA Bourgogne Dijon Handball)
Irányítók: Lylou BORG (Metz Handball), Léna GRANDVEAU (Metz Handball), Tamara HORACEK (Brest Bretagne Handball)
Beállók: Sarah BOUKTIT (Győri Audi ETO KC), Lilou PINTAT (Metz Handball)
Jobbátlövők: Lina COLINOT (Strasbourg ATH), Laura SCHNEIDER (Metz Handball), Grace ZAADI-DEUNA (SCM Ramnicu Valcea)
Jobbszélsők: Lucie GRANIER (Metz Handball), Alicia TOUBLANC-NICOLAS (Debreceni VSC)

francia női kézilabda-válogatott Magyarország női kézilabda Franciaország magyar női kézilabda-válogatott
Legfrissebb hírek

Kiváló hangulatról írnak a szlovákok az ukrán–magyar NL-mérkőzés után

Magyar válogatott
6 órája

A magyar sikerrecept: kevés passz, rövid labdabirtoklás, egyritmusú támadások

Magyar válogatott
7 órája

Zidane: Nagyon jó érzés kijavítani a hibákat, és mi pontosan ezt tettük

Minden más foci
11 órája

Mint egy fogorvosi látogatás; Művészi értékért nem jár pont – ukrán lapvélemények a nagyszombati NL-meccs után

Magyar válogatott
13 órája

Marco Rossi: Ezúttal mi voltunk szerencsések, és Ukrajna érdemelt volna győzelmet

Magyar válogatott
22 órája

Tóth Milán: Nem gondoltam volna, hogy a szünet végére négyszeres magyar válogatott leszek...

Magyar válogatott
23 órája

Akinek ilyen cseréi vannak... Doué és Olise beállt, 14 perc alatt ízekre szedte Belgiumot

Minden más foci
23 órája

Tóth Milán és Csinger Márk góljával nyertünk Ukrajna ellen – videók

Magyar válogatott
23 órája