Nem feltartott kézzel megy Lisszabonba a Szeged

6123 NÉZŐ VÁLASZTOTTA szombat esti programjának a Szeged–Sporting BL-találkozót. A rajongók nem csalódtak, hiszen 70 gólt, megannyi rangadóhoz méltó megmozdulást és egy már elveszettnek tűnő meccsen hatalmas szegedi feltámadást láthattak.



„A csapat erejének és hitének köszönhető, hogy visszajöttünk – mondta a 35–35-ös döntetlen után Rosta Miklós a Nemzeti Sportnak. – Amikor meccs közben körbenéztem, láttam a fiúk arcán, hogy ők is hisznek benne. A szurkolóink tudtak rajtunk még egyet tolni a végén, látva, mi volt az eredmény az ötvenedik percben, nagyon értékes pontot szereztünk.”



Ezzel a döntetlennel megkönnyítette a saját helyzetét a Szeged. Ha innentől minden a papírforma szerint alakul a csoportban, akkor a továbbjutáshoz a svéd Kristianstaddal szembeni „kötelező” győzelem mellett a GOG elleni október 22-i hazai meccsen bármilyen különbségű siker elég lehet az üdvösséghez.



„Igen, ez így igaz, de Lisszabonba sem feltett kézzel megyünk! Szeretnénk nyerni! Felértékelődik ez az egy pont, a saját kezünkben marad a sorsunk akkor is, ha nem úgy sikerül a portugáliai meccs, ahogyan eltervezzük.”



Rosta öt gólt szerzett, az első félidőben brillírozott. Elmondása szerint készültek is rá, hogy a portugálok Magnus Rödre, Dmitro Horihára és Borut Mackovsekre is ki fognak lépni, ezáltal a beállónak több helye lesz mozogni. Ez sokáig nagyon jól is működött, de a második félidőben a Sporting reagált, ekkor már kevesebb helye volt.



A pontszerzéshez vezető utolsó két gólt pont Horiha lőtte.



„Bámulatos este volt, bízom benne, hogy ebből a meccsből rengeteget tudunk meríteni az idény további részére – mondta lapunknak az ukrán balátlövő. – A végén jó lehetőségeim voltak, örülök neki, hogy sikerült megragadnom őket. A Costa testvérekről tudtuk, hogy egy az egy ellen és átlövésből is kiemelkedőek, megpróbáltunk a lehető legközelebb helyezkedni hozzájuk. Fontos egy pontot szereztünk azután, hogy a GOG elleni vereség miatt nagyon rossz érzésekkel tértünk haza Dániából. Meg kell tartanunk azt az energiát, amellyel most kézilabdáztunk!”



Az 51. percben a Szeged még 29–24-es hátrányban volt, innen sikerült feltámadni, amivel visszajött a remény, hogy nem ér véget a csapat BL-idénye már október végén.



KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

OTP BANK-PICK SZEGED–SPORTING CP (portugál) 35–35 (16–16)

Szeged, 6124 néző. Vezette: Lah, Sok (szlovénok)

SZEGED: Portner – SOSTARIC 11 (7), Röd 5, Lukács P. 1, ROSTA M. 6, Mackovsek 1, Jelinic 3. Csere: Mikler R. (kapus), Toto 1, Horiha 3, Fazekas M. 2, Frimmel 2. Edző: Michael Apelgren

SPORTING: Mohammed Ali – F. COSTA 9, Gassama 2, Moga, SALVADOR 4, E. Silva, Thorkelsson 4 (3). Csere: A. Kristensen (kapus), M. COSTA 7, Romero 1, Gurri 3, Alvarez 2, Branquinho 3, M. Suarez. Edző: Ricardo Costa

Az eredmény alakulása. 5. perc: 2–2. 8. p.: 4–5. 10. p.: 6–5. 14. p.: 7–7. 18. p.: 8–10. 22. p.: 10–13. 25. p.: 14–14. 27. p.: 15–16. 34. p.: 16–18. 38. p.: 19–21. 41. p.: 21–24. 44. p.: 22–26. 49. p.: 23–28. 53. p.: 26–29. 55. p.: 29–31. 57. p.: 32–32

Kiállítások: 8, ill. 12 perc

Hétméteresek: 7/7, ill. 3/3