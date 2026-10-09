Közel ötven gólig jutott a Veszprém a férfi kézilabda NB I-ben
A férfi kézilabda NB I 5. fordulójában a Veszprém könnyedén nyert az Eger ellen, az ETO simán verte a Balatonfüredet, míg a Ferencváros szoros meccset húzott be a PLER vendégeként.
Bővebben hamarosan.
KÉZILABDA
FÉRFI NB I, 5. FORDULÓ
One Veszprém HC–Eger 48–29 (29–12)
ETO University Handball Team–Balatonfüredi KSE 38–24 (21–15)
PLER-Budapest–FTC 30–32 (11–13)
Részletes jegyzőkönyv később.
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