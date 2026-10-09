Közel ötven gólig jutott a Veszprém a férfi kézilabda NB I-ben

A férfi kézilabda NB I 5. fordulójában a Veszprém könnyedén nyert az Eger ellen, az ETO simán verte a Balatonfüredet, míg a Ferencváros szoros meccset húzott be a PLER vendégeként.

Bővebben hamarosan. KÉZILABDA

FÉRFI NB I, 5. FORDULÓ

One Veszprém HC–Eger 48–29 (29–12)

ETO University Handball Team–Balatonfüredi KSE 38–24 (21–15)

PLER-Budapest–FTC 30–32 (11–13) Részletes jegyzőkönyv később.