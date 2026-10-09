Nemzeti Sportrádió

Közel ötven gólig jutott a Veszprém a férfi kézilabda NB I-ben

B. A. P.B. A. P.
2026.10.09. 19:43
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Közel húsz góllal nyert a Veszprém (Fotó: handballveszprém.hu)
Címkék
férfi kézilabda NB I Balatonfüredi KSE ONE Veszprém férfi kézilabda ETO University Handball FTC kézilabda Eger kézilabda PLER-Budapest
A férfi kézilabda NB I 5. fordulójában a Veszprém könnyedén nyert az Eger ellen, az ETO simán verte a Balatonfüredet, míg a Ferencváros szoros meccset húzott be a PLER vendégeként.

Bővebben hamarosan.

KÉZILABDA
FÉRFI NB I, 5. FORDULÓ
One Veszprém HC–Eger 48–29 (29–12)
ETO University Handball Team–Balatonfüredi KSE 38–24 (21–15)
PLER-Budapest–FTC 30–32 (11–13)

Részletes jegyzőkönyv később.

 

férfi kézilabda NB I Balatonfüredi KSE ONE Veszprém férfi kézilabda ETO University Handball FTC kézilabda Eger kézilabda PLER-Budapest
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