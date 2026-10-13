Izlandra látogat a Tatabánya a kézilabda Európa-ligában
Egy hónapja még legyőzte a Szegedet, azóta viszont egyetlen mérkőzést sem nyert meg a Tatabánya, a Bányász a bajnokságban két döntetlen mellett egyszer kikapott, az Európa-ligában a Slovan és a Mors ellen is vesztesen hagyta el a pályát.
„Azt kérem a közönségünktől, legyen türelmes. Nagyon bízom ebben a csapatban, és tudom, hogy sokkal többre képes, később jobb lesz a teljesítménye. Nehéz a sorsolásunk az idény elején. Új együttesként erős ellenfelekkel szemben kell helytállnunk, és a nemzetközi sorsolásunk sem könnyű. Nem kifogásokat keresek: ezt a mérkőzést nem lett volna szabad elengednünk” – tekintett vissza a szombati, Szigetszentmiklós elleni döntetlenre Tóth Edmond, a csapat vezetőedzője a klub hivatalos felületén.
A következő feladat sem lesz könnyű, az izlandi Valur ellen az EL 3. fordulójában kedden Reykjavíkban szerepel a Bányász. Az északiak az első mérkőzésükön megverték a dán Mors-Thy együttesét, múlt kedden viszont kikaptak a Slovan vendégeként Ljubljanában.
FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-LIGA
H-CSOPORT, 3. FORDULÓ
18.45: Mors-Thy Hb (dán)–RD LL Grosist Slovan (szlovén)
20.45: Valur (izlandi)–Mol Tatabánya KC (Tv: Sport1)
A csoport állása
1. Ljubljana 4 pont
2. Valur 2 pont (68–62)
3. Mors-Thy 2 pont (63–72)
4. Tatabánya 0 pont