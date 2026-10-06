Férfi kézi El: kikapott Dániában a Tatabánya

Az első félidőben a tatabányai védők semmilyen módon nem tudták zavarba hozni a Mors-Thy támadóit, akik rendre könnyű helyzetből lőhettek gólt előbb Andó Ariánnak, majd Székely Mártonnak. A Bányász védekezése sajnos a ljubljanai Slovan elleni múlt heti vereség alkalmával látottakra emlékeztetett, ezért a szünetre 20–16-os hátrányba került.

Sztraka Dániel nagy gólja zárta az első harminc percet, szintén biztató lehetett, hogy a nem sokkal korábban ujjsérülést szenvedő Vajda Huba még a szünet előtt visszatérhetett a pályára. Nem úgy Daniel Mosindi, a jobbátlövő belenyúlt Anton Houe arcába, amiért piros lapot kapott.

Jól kezdte a második félidőt a Tatabánya, Demis Grigoras és Molnár Robin vezérletével 11 perc alatt ledolgozta a hátrányát. Sőt, Dmitrij Zsitnyikov kiharcolt hétméteresét Éles Benedek gólra váltotta, amivel 26–25-re átvette a vezetést! Óriási fordulat volt ez ahhoz képest, amit a meccs első felében láthattunk.

Papp Tamás kiállítása megtörte a lendületet, de a Mors-Thy szélsői, Sebastian Barthold és Lasse Pedersen még egyet fordítottak a kockán. Sorozatban négy dán gól után Rodríguez Pedro és az emberhátrányban három nagyot védő Andó hozta vissza a tatabányai reményeket.

Hiába a kapus jó periódusa, 29–28-as hátrányt követően, már az utolsó tíz percben Molnár kihagyott egy hetest és szélről egy lövést, majd Karai Miklóst kiállították. Egy jókor jött dán hiba után Molnár szépen javított, azonban a hazaiak háromgólos előnnyel gazdálkodhattak az utolsó három percben.

Hiába jött Grigoras 9. és 10. gólja, innen már nem volt visszaút, a Tatabánya 35–33-ra kikapott Dániában, így két forduló után pont nélkül áll a csoportjában. Az Európa-liga jövő hét kedden Izlandon, a Valur vendégeként folytatódik a magyar bajnoki bronzérmesnek.

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA, 1. CSOPORTKÖR

2. FORDULÓ

H-CSOPORT

Mors-Thy HB (dán)–Mol Tatabánya KC 35–33 (20–16)

Jegyzőkönyv később...