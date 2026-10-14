Ha van még kötelező győzelem, ez most az – hazai BL-meccs vár a Veszprémre

JÓL SZEMLÉLTETI az erőviszonyokat a Veszprém és a Partizan férfi kézilabdacsapatai között az egy héttel ezelőtti belgrádi Bajnokok Ligája-csoporttalálkozó, amelyen 37–26-ra nyert meg a magyar bajnok úgy, hogy nem pörgött száz százalékon, és így is megerőltetés nélkül hozta, ami a sima győzelemhez kellett. Egyedül dán kapusa, Emil Nielsen emelkedett ki toronymagasan a mezőnyből, aki 24 védésével egyéni BL-csúcsot állított fel, de az ő esetében azért nem mondhatjuk, hogy extra teljesítményt nyújtott volna, mert nála ez a szint a normális.



Az Építők számára a csoportvisszavágón is csak a hasonlóan sima győzelem elfogadható, és egy újabb sikerrel, és az érte járó két ponttal tulajdonképpen a továbbjutása is eldőlhetne. Ugyanakkor az összecsapás a Raúl González vezette szerb gárdának is gyümölcsöző lehet, ugyanis a Partizan egy nagyobb projekt kezdetén jár, amelyben aranyat ér egy ilyen szintű csapat elleni mérkőzés, ugyanis rengeteg tapasztalatot lehet leszűrni belőle, ami egy később ütőképes csapat kialakítását szolgálja. A csoportutolsó együttes pedig amúgy is jobban teszi, ha már az Európa-ligára gyúr, ami a BL-kiesés után vár rá, mert ott viszont nagyobb sikereket érhet el.



Xavier Pascual együttese szerencsés helyzetben van abból a szempontból is, hogy a sorozatterheléssel járó klubvilágbajnoki győzelem után volt, illetve van ideje kipihennie magát, és erőt gyűjtenie a folytatásra. Nincs szükség az udvariaskodásra: a Partizan ellen csak a győzelem elfogadható, mert utána jóval nehezebb meccsek várnak a magyar csapatra, amely október 21-én a Füchse Berlint fogadja – és a németek nyilván revansot akarnak venni, miután a Veszprém ellen eddig mindkét összecsapásukat elbukták az évadban –, október 28-án pedig a Porto otthonába utazik, de addigra akár a csoportelsőség is eldőlhet.



Az Építők legjobb gólszerzője a Bajnokok Ligája-idényben a balszélső Hugo Descat 21 találattal, amivel a hatodik a sorozat góllövőlistáján, poszttársa, Gáncs-Pető Máté tízgólos, a párosuknak köszönhetően a veszprémi bal szél ebben az idényben eddig kifejezetten erős. Igazából minden csapatrész rendben van, de a gárda igazi erősségének most a csapategység tűnik.

Xavier PASCUAL, a Veszprém edzője: – A múlt heti meccs egy esemény, a mostani pedig egy másik. Jól játszottunk Belgrádban, Emil sokat segített a 24 védésével, de ez nem kieséses párharc, szerdán is nulla nulláról indulunk, a kapusainknak pedig még egyetlen védésük sincs. Mindig készen kell állnunk, és a következő lépésre gondolnunk, nem szabad azzal foglalkoznunk, ami a múlt héten történt. Eddig több játékosunk pihent, mert a klubvilágbajnokság megterhelő volt, most azonban mindenkinek készen kell állnia.



GÁNCS-PETŐ Máté, a Veszprém balszélsője: – Belgrádban, miután lejöttem a pályáról, sok dicséretet kaptam a csapattársaimtól, ami nagy örömet szerzett. Nagyon várom a veszprémi „visszavágót”, remélem, jó lesz a hangulat a csarnokban, bár erre sosem volt panasz. Hajtós mérkőzésre számítok sok góllal. Bírom a terhelést, bár most, hogy az utolsó éves vagyok az iskolában, kicsit nehezebb, de nagyon szeretném megállni a helyemet az edzéseken és a meccseken is. Még fiatal vagyok és fizikailag remek állapotban, úgyhogy nem lehet gond.



Raúl GONZÁLEZ, a Partizan edzője: – A Veszprém nem véletlenül vezeti a csoportunkat, ezt Belgrádban is bizonyította. A legmagasabb szinten játszó elit csapat, amelynek ráadásul fantasztikusak a szurkolói. Belgrádban minden hibánkat kihasználta, és van egy hihetetlen kapusa, aki már a múlt héten is megingatta az önbizalmunkat. Nagyon sokat számít az a tapasztalat, amit egy ilyen szintű együttes ellen szerezhetünk, és a csoportvisszavágón jobban felkészülünk arra, ami ránk várhat.



FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ – a szerdai teljes program

A-CSOPORT

18.45: One Veszprém HC–Partizan Beograd (szerb) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

B-CSOPORT

20.45: HBC Nantes (francia)–MT Melsungen (német)

20.45: Orlen Wisla Plock (lengyel)–HC Vardar (északmacedón)

C-CSOPORT

18.45: Aalborg Handbold (dán)–HC Zagreb (horvát)

18.45: RK Celje (szlovén)–Paris Saint-Germain (francia)

F-CSOPORT

18.45: SC Magdeburg (német)–Industria Kielce (lengyel)

18.45: Kolstad (norvég)–HC Kriens-Luzern (svájci)