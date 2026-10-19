Győri Audi ETO KC: felelősségteljes játékosokra van szükség

Hiába vezetett négy góllal az ETO a második félidő derekán Dániában, az Odense a hajrára felzárkózott, s a találkozó az utolsó percig nyílt maradt. Végül egy elhibázott hazai támadást követően Helena Elver találata győzelmet ért, 32–31-re nyertek a kisalföldiek egy kifejezetten sok hibát hozó, fordulatos összecsapáson.

HELENA ELVER: VÉGIG KÜZDÖTTÜNK

A győriek dán irányítója – aki 2020 és 2025 között az Odensét erősítette – a meccset követő sajtótájékoztatón csapata hozzáállását emelte ki.

„Ellenfelünk nagyon jól játszott, több szempontból is jelentős kihívás elé állított minket támadásban és védekezésben egyaránt. A kissé bizonytalan kezdésre nagyon jól reagáltunk, sikerült visszajönnünk a mérkőzésbe. A védekezésünk stabilizálódásával sok gyors indításos gólt szereztünk. Végig küzdöttünk, és rendkívül fontos, hogy mindvégig megfelelő hozzáállással kézilabdáztunk” – summázta gondolatait a három találattal záró Helena Elver.

PER JOHANSSON FESZÜLTSÉGRŐL BESZÉLT

Az Elver által említett rossz kezdést (0–1 után 5–1) a győriek mestere, Per Johansson sem hagyta szó nélkül, szerinte túlságosan feszülten játszott ekkor a csapata.

„Kicsit tartottunk attól, hogy az Odense mostanra megtalálta a ritmusát, és valóban nagyon erősen kezdett. Sandra Toft az első tizenöt percben talán a legfontosabb láncszemünk volt, aztán valahogy sikerült fordítanunk. Az első félidő utolsó tíz percében már mi irányítottuk a játékot, három-négy gólos előnyt alakítottunk ki.”

A tréner szerint a feszültség a második félidőben sem múlt el, amikor együttese három-négy góllal vezetett, csapata olyan hibákat követett el, amilyeneket normális esetben nem szokott.

„A végén, amikor ennyire szoros az állás, szükség van olyan játékosokra, akik vállalják a felelősséget, és elvállalják az utolsó lövést – ezúttal Elver vette fel ezt a szerepet. Ez a két pont rendkívül fontos nekünk a csoport alakulása szempontjából is. Most már nehéz dolga lesz az Odensének, ha meg akar előzni minket” – tette hozzá.

ANNA VJAHIREVA CSALÓDOTT ÉS BÜSZKE IS

Az Odense nyáron szerződtetett orosz kiválósága, Anna Vjahireva olykor megvillantotta képességeit, öt gólt szerzett, de nem volt igazán jó meccse.

„Vegyes érzésekkel tekintek vissza erre a mérkőzésre. Természetesen csalódott vagyok, hiszen szoros találkozó volt, úgy éreztük, elérhetünk valamit. Másrészt a jelenlegi helyzetünkben büszke lehetek a csapatra, egy pillanatra sem adtuk fel, végig harcoltunk.”

Az őszi szezonból két BL-meccs maradt hátra a győrieknek, a nyeretlen német Blomberg-Lippe együttesével találkoznak előbb idegenben, majd hazai pályán.