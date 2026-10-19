Nemzeti Sportrádió

Győri Audi ETO KC: felelősségteljes játékosokra van szükség

JAKUS BARNABÁSJAKUS BARNABÁS
2026.10.19. 12:38
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Helena Elver szerezte a mindent eldöntő gólt korábbi csapata ellen szombat este (Fotó: Győri Audi ETO KC)
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Odense Helena Elver Anna Vjahireva női kézilabda Bajnokok Ligája Győri Audi ETO KC női kézilabda BL Per Johansson
A mindent eldöntő győri gól szerzője szerint a dániai mérkőzésen végig megfelelő hozzáállással kézilabdáztak, míg Per Johansson vezetőedző úgy látta, olyan hibákat követtek el, amilyeneket máskor nem szoktak.

Hiába vezetett négy góllal az ETO a második félidő derekán Dániában, az Odense a hajrára felzárkózott, s a találkozó az utolsó percig nyílt maradt. Végül egy elhibázott hazai támadást követően Helena Elver találata győzelmet ért, 32–31-re nyertek a kisalföldiek egy kifejezetten sok hibát hozó, fordulatos összecsapáson.

HELENA ELVER: VÉGIG KÜZDÖTTÜNK

A győriek dán irányítója – aki 2020 és 2025 között az Odensét erősítette – a meccset követő sajtótájékoztatón csapata hozzáállását emelte ki.

„Ellenfelünk nagyon jól játszott, több szempontból is jelentős kihívás elé állított minket támadásban és védekezésben egyaránt. A kissé bizonytalan kezdésre nagyon jól reagáltunk, sikerült visszajönnünk a mérkőzésbe. A védekezésünk stabilizálódásával sok gyors indításos gólt szereztünk. Végig küzdöttünk, és rendkívül fontos, hogy mindvégig megfelelő hozzáállással kézilabdáztunk” – summázta gondolatait a három találattal záró Helena Elver.

PER JOHANSSON FESZÜLTSÉGRŐL BESZÉLT

Az Elver által említett rossz kezdést (0–1 után 5–1) a győriek mestere, Per Johansson sem hagyta szó nélkül, szerinte túlságosan feszülten játszott ekkor a csapata.

„Kicsit tartottunk attól, hogy az Odense mostanra megtalálta a ritmusát, és valóban nagyon erősen kezdett. Sandra Toft az első tizenöt percben talán a legfontosabb láncszemünk volt, aztán valahogy sikerült fordítanunk. Az első félidő utolsó tíz percében már mi irányítottuk a játékot, három-négy gólos előnyt alakítottunk ki.”

A tréner szerint a feszültség a második félidőben sem múlt el, amikor együttese három-négy góllal vezetett, csapata olyan hibákat követett el, amilyeneket normális esetben nem szokott.

„A végén, amikor ennyire szoros az állás, szükség van olyan játékosokra, akik vállalják a felelősséget, és elvállalják az utolsó lövést – ezúttal Elver vette fel ezt a szerepet. Ez a két pont rendkívül fontos nekünk a csoport alakulása szempontjából is. Most már nehéz dolga lesz az Odensének, ha meg akar előzni minket” – tette hozzá.

ANNA VJAHIREVA CSALÓDOTT ÉS BÜSZKE IS

Az Odense nyáron szerződtetett orosz kiválósága, Anna Vjahireva olykor megvillantotta képességeit, öt gólt szerzett, de nem volt igazán jó meccse.

„Vegyes érzésekkel tekintek vissza erre a mérkőzésre. Természetesen csalódott vagyok, hiszen szoros találkozó volt, úgy éreztük, elérhetünk valamit. Másrészt a jelenlegi helyzetünkben büszke lehetek a csapatra, egy pillanatra sem adtuk fel, végig harcoltunk.”

Az őszi szezonból két BL-meccs maradt hátra a győrieknek, a nyeretlen német Blomberg-Lippe együttesével találkoznak előbb idegenben, majd hazai pályán.

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A kisalföldi csapat idegenben egy góllal bizonyult jobbnak dán ellenfelénél.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ
B-CSOPORT
ODENSE (dán)–GYŐRI AUDI ETO KC 31–32 (17–20)
Odense, 2203 néző. Vezette: A. Covalciuc, I. Covalciuc (moldovaiak)
ODENSE: Bundsen – Abdulla 1, LEUCHTER 6, Bakkerud 1, MAARSCHALKEWEERD 8, Höjlund 3, Vestergaard 4. Csere: Ten Holte (kapus), Fauske 1, Van der Vliet 2, Burgaard, Vjahireva 5 (1). Megbízott edző: Mark Strandgaard
GYŐR: S. TOFT – Hovden, Housheer 4, Brattset Dale 3, Bouktit, Nze Minko, Van Wetering 3. Csere: STANKO 8 (3), TH. RUSHFELDT DEILA 3, De Paula 2, Győri-Lukács V. 3, Breistöl 2, ELVER 3, Zákányi 1. Edző: Per Johansson
Az eredmény alakulása. 6. perc: 5–1. 20. p.: 11–8. 23. p.: 11–13. 26. p.: 14–17. 35. p.: 20–21. 41. p.: 24–24. 48. p.: 24–28. 53. p.: 28–28. 58. p.: 30–31
Kiállítások: 2, ill. 10 perc
Hétméteresek: 2/1, ill. 3/3

TOVÁBBI EREDMÉNYEK
Gloria Bistrita (román)–Storhamar HE (norvég) 33–26
Metz Handball (francia)–HSG Blomberg-Lippe (német) 32–22
HC Podravka (horvát)–Nyköbing Falster (dán) 33–26

 

Odense Helena Elver Anna Vjahireva női kézilabda Bajnokok Ligája Győri Audi ETO KC női kézilabda BL Per Johansson
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