Nemzeti Sportrádió

Gyász: elhunyt a Kielce fiatal stábtagja

V. H. L.V. H. L.
2026.10.09. 15:32
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gyászhír Industria Kielce Szymon Zaczynski férfi kézilabda Bajnokok Ligája
Tragikus hír rázta meg az lengyel és az európai kézilabda-közösséget: húszéves korában életét vesztette Szymon Zaczynski grafikus, az Industria Kielce marketing- és kommunikációs csapatának tagja.

A fiatalember és édesapja október 7-én éppen a csapat Magdeburg elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre tartott, hogy először találkozzanak a játékosokkal, amikor autóbalesetet szenvedtek: az ütközést egyikük sem élte túl.

A húszéves Zaczynki mindössze két hónapja dolgozott a kielceieknél, de más szállal is kötődött a kézilabdához: a Lengyel Kézilabda-szövetségnek is készített grafikai anyagokat.

„Bár viszonylag rövid ideig dolgozott nálunk, Szymon a csapatunk fontos részévé vált. Fiatal, ambiciózus, kreatív ember volt, akiben szenvedélyes szeretet alakult ki a grafikai tervezés és a sport iránt. Távozását annál is nehezebb megemészteni, mivel olyasvalakit vesztettünk el, aki előtt rengeteg lehetőség állt, és tele volt tervekkel” – búcsúzott munkatársától a klub.

 

gyászhír Industria Kielce Szymon Zaczynski férfi kézilabda Bajnokok Ligája
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