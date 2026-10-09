Gyász: elhunyt a Kielce fiatal stábtagja

A fiatalember és édesapja október 7-én éppen a csapat Magdeburg elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre tartott, hogy először találkozzanak a játékosokkal, amikor autóbalesetet szenvedtek: az ütközést egyikük sem élte túl.

A húszéves Zaczynki mindössze két hónapja dolgozott a kielceieknél, de más szállal is kötődött a kézilabdához: a Lengyel Kézilabda-szövetségnek is készített grafikai anyagokat.

„Bár viszonylag rövid ideig dolgozott nálunk, Szymon a csapatunk fontos részévé vált. Fiatal, ambiciózus, kreatív ember volt, akiben szenvedélyes szeretet alakult ki a grafikai tervezés és a sport iránt. Távozását annál is nehezebb megemészteni, mivel olyasvalakit vesztettünk el, aki előtt rengeteg lehetőség állt, és tele volt tervekkel” – búcsúzott munkatársától a klub.