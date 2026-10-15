Férfi kézilabda BL: a címvédő Barca könnyedén nyert Bukarestben

A címvédő katalán sztárcsapat a papírformának megfelelően, végig egyoldalú mérkőzésen győzött Bukarestben a Dinamo ellen: a félidőben 20–11-re vezetett a Barca, a végén 36–22-re nyert. A vendégek színeiben Timothey N'guessan hat gólig jutott, miközben a kapuban Sergey Hernández 38 lövésből 16-ot megfogott. A románoknál a magyar válogatott Pergel Andrej öt lövésből egyszer talált a kapuba.

A Szegeddel azonos csoportban szereplő GOG hazai pályán múlta felül 39–30-ra a Kristanstadot. A dánoknál Manuel Zehnder 11 góllal zárta a mérkőzést.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ, csütörtöki mérkőzések

A-CSOPORT

20.45: Porto (portugál)–Füchse Berlin (német)

D-CSOPORT

GOG (dán)–Kristianstad (svéd) 39–30 (22–17)

Ld: Zehnder 11, Lykke 5, ill. Aoalsteinsson 7, Biel Nielsen 5

20.45: Sporting CP (portugál)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!



E-CSOPORT

Dinamo Bucuresti (román)–Barca (spanyol) 22–36 (11–20)

Ld: Buzle, Martins 4-4, ill. N'guessan 6, Mem, Barrufet 5-5

20.45: Montpellier Handball (francia)–SAH Aarhus (dán)