Férfi kézi: keresztszalag-szakadással műtötték a Fradi szélsőjét

Túl van a műtéten Kovacsics Péter, a Ferencváros férfi kézilabdacsapatának balszélsője – ezt maga játékos árulta el a zöld-fehérek hivatalos honlapjának adott interjúban. A 32 éves sportoló a Dabas elleni idénynyitón szenvedett elülső keresztszalag-szakadást, de állítása szerint a pontos diagnózis megszületéséig érzett bizonytalanság viselte meg legjobban.

„Csütörtökön megvolt a műtét, másnap haza is engedtek. Szerencsére minden rendben ment, jól sikerült, és már el is kezdtem az itthoni gyógytornát. Négy hétig mankóznom kell a porcsérülés miatt, utána ahogyan halad az idő, egyre jobban terhelhetem, de addig is fogok bejárni a csarnokba a csapathoz. Ha pedig már nem mankózom, minél többet ott szeretnék lenni a többiek mellett, és segíteni, amiben tudok. A legelején a bizonytalanság volt a legrosszabb. Ott még izgultam, hogy ne legyen súlyos a sérülés, mert nem voltak fájdalmaim és maga a sérülés sem volt fájdalmas. Ugyanakkor csapatorvosunk a helyszínen megvizsgált, és mondta, hogy nagy eséllyel szakadás lesz. Ez a kétség volt a legnehezebb, amikor kiderült, mi a helyzet, tudtam, mire készüljek. Nem volt bennem letargia, mert ha nagyon rosszul érzem magam, akkor sem lesz jobb. Az volt bennem, hogy koncentrálok a feladatra, a felépüléshez vezető útra. Valahol még szerencsésnek is mondhatom magam, mert huszonkét éve kézilabdázom, és eddig elkerültek az ennyire súlyos, műtétet igénylő sérülések” – fogalmazott Kovacsics, aki elárulta: jót tett a lelkének, hogy a nyáron alaposan meggyengült Fradi idegenben 32–30-ra győzni tudott az addig veretlen PLER otthonában.

„Követtem a mérkőzést, nagyon szurkoltam a srácoknak, írtam is nekik egy üzenetet a meccs előtt. Tetszett a hozzáállás, ahogyan küzdöttek egymásért. Koncentráltak, hittek abban, hogy idegenben is lehet bravúrt elérni. Büszke voltam rájuk, amiért ilyen teljesítményt nyújtottak” – mondta a játékos aki szerint a bravúros siker ellenére korai lenne túlzott elvárásokat támasztani a csapattal szemben.

„Szerintem nem kell előreszaladni, elég csak hetekben gondolkozni, és mindig a következő feladatra figyelni. Előfordulhatnak sérülések, de mindig minden meccsbe úgy kell beleállni, mint a PLER ellenibe. Látjuk a többi csapat eredményeit, eléggé kaotikus az idei bajnokság, meg kell tenni mindent, és akkor bárki ellen lehet esély.”