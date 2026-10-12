„Ez egy megnyert pont” – Győri-Lukács Viktória

Az utolsó másodpercekig kiélezett csatát vívott az Audi Arénában a győri és a metzi női kézilabdacsapat a Bajnokok Ligája csoportkörének 5. fordulójában. A hét meccsén egyik fél sem alakított ki háromgólosnál nagyobb előnyt, végül Dione Housheer néhány pillanattal a lefújás előtt gondoskodott arról, hogy ne maradjon pont nélkül az ETO.

NEM A VÉDEKEZÉS DOMINÁLT

Korábban megszokhattuk a győriektől, hogy játékuk alapját a stabil védekezés jelenti, kiegészülve a jó kapusteljesítménnyel. Ezúttal jóval nagyobb terhelést kapott az ETO hátsó alakzata, nem is bírta igazán megfékezni a lendületesen játszó metzieket. A hazaiak az első félidőben húsz, a másodikban tizennégy gólt kaptak, más meccseken összesen szoktak annyit, mint most egy-egy félidő alatt. Elöl Housheertől jöttek a gólok, olykor Bruna de Paula és Sarah Bouktit is megvillant, de például Tjasa Stanko a nyolc kísérletéből csupán hármat értékesített.

TÖBBET FUTOTT AZ ELLENFÉL

Győri-Lukács Viktória háromszor is betalált, és róla állították ki piros lappal a jól játszó Chloé Valentinit a második félidőben.

„Ez egy megnyert pont – értékelt a jobbszélső a Nemzeti Sportnak. – Elnézve az első félidőt, örülhetünk a döntetlennek, a Metz nagyon jó csapat. Nem szoktunk hozzá, hogy van olyan ellenfél, amelyik ugyanolyan sokat fut, vagy talán még többet is, mint mi – emiatt nem állt össze a védekezésünk az első harminc percben, sok könnyű gólt kaptunk, ám ezt később sikerült kijavítani. Rohantunk az eredmény után, izgultunk a végén, ebből a meccsből nagyon sokat fogunk tanulni.”

KÖNNYELMŰ HIBÁK

„Ha csak az utolsó másodperceket nézem, nagyszerű pontot szereztünk. Ám az összképet tekintve úgy érzem, mi engedtük ki a kezünkből a győzelmet – fogalmazott lapunknak Per Johansson, az ETO vezetőedzője. – A negyvenedik perc környékén lehetőségünk nyílt lerázni ellenfelünket, de nem tettük meg, akadtak olyan periódusaink, amelyek kifejezetten nem tetszettek. A Metz játékstílusa nem ízlik nekünk, túl sok lövést kaptunk az első félidőben, jó kérdés, miért hagytunk ennyi gólszerzési lehetőséget. Ráadásul rengeteg könnyelmű hibát követtünk el úgy, hogy nem is támadtak bennünket.”

Az ETO kedden a bajnokságban az Esztergomot fogadja, szombaton a BL-ben a dán Odense vendége lesz.

„Az ellenfél ismeretében gyors játékra számítottunk, ez be is következett. A döntetlen eredmény hű képe a mérkőzésnek, viszont ezúttal nagyon sok hibát követtünk el, ami a jövőben nem fog beleférni” – mondta Dione Housheer, az ETO átlövője. „Kiélezett csatát vívtunk, hol az egyik csapat, hol a másik vezetett. Szerettünk volna győzni, és a megbeszélt taktikánk jól is működött, de mi is elkövettünk hibákat, így végeredményben örülünk a megszerzett egy pontnak” – Vámos Petra, a Metz átlövője. VÉLEMÉNYEK

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

5. FORDULÓ

B-CSOPORT

GYŐRI AUDI ETO KC–METZ HANDBALL (francia) 34–34 (19–20)

Győr, 4896 néző. Vezette: Backovic, Palackovic (szlovének)

GYŐR: Sako – Hovden 2 (1), HOUSHEER 10 (3), Brattset-Dale 3, Dulfer, Stanko 3 (2), Van Wetering 3. Csere: Szemerey (kapus), De Paula 3, Nze Minko 1, Elver, Breistöl, Th. Rushfeldt Deila 2, Bouktit 4 (1), Győr-Lukács 3. Edző: Per Johansson

METZ: Landriau – GRANIER 6, VÁMOS P. 5, K. JÖRGENSEN 5, Pintat 2, Grandveau 3, Valentini 4. Csere: Novotná (kapus), Schneider, Borg 5 (4), Lynde Tchaptchet Defo 2, Ngombele 1, Wajoka 1. Edző: Emmanuel Mayonnade

Az eredmény alakulása. 6. perc: 3–3. 10. p.: 5–8. 16. p.: 12–13. 22. p.: 15–15. 26. p.: 19–18. 36. p.: 23–21. 39. p.: 23–23. 43. p.: 27–24. 49. p.: 28–29. 54. p.: 30–32. 59. p.: 33–32.

Kiállítások: 6, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 8/7, ill. 5/4