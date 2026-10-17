Nemzeti Sportrádió

Európai kézikörkép: Hanusz Egon hat gólt dobott és 11 gólpasszt adott

2026.10.17. 09:19
null
Hanusz Egon (Fotó: Török Attila, archív)
Címkék
kézilabda légiósok kézilabda körkép Hanusz Egon
Hanusz Egon hat gólja és 11 gólpassza ellenére a Cesson-Rennes hazai pályán 36–33-ra kikapott a Sélestat Alsace csapatától a francia férfi kézilabda-bajnokság pénteki játéknapján.

A liga honlapja szerint a válogatott irányító csapattársa, Szeitl Erik kétszer talált a hálóba. Ónodi-Jánoskúti Máté két góljával az USAM Nimes Gard otthon 36–34-re nyert a Tremblay ellen.

Az amerikai válogatott Merkovszki Pálnak öt védése volt a másodosztályú Pontault-Combault-ban, amely otthon 34–34-es döntetlent játszott az US Saintes együttesével, majd a hétméterespárbajt 7–6-ra elveszítette.

Jánosi Tamás egy találatig jutott a Tubos Aranda Villa de Arandában, amely 40–35-ös vereséggel távozott az Abanca Ademar León otthonából a spanyol bajnokságban.

Fazekas Virág kétszer volt eredményes a Sönderjyskében, amely 35–30-ra kikapott a Ringköbing HB otthonában a dán női bajnokságban.

 

kézilabda légiósok kézilabda körkép Hanusz Egon
Legfrissebb hírek

Európai kézilabdaligák: nyolc magyar gól a francia élvonalban

Kézilabda
2026.09.25. 22:39

Európai kézilabdaligák: Bajnokok Ligája-induló a Melsungen

Kézilabda
2026.06.07. 17:44

Európai kézilabdaligák: Hanusz Egon volt a Cesson-Rennes nyerőembere

Kézilabda
2026.04.30. 22:45

Európai kézilabdaligák: Hanusz három gólt, hét gólpasszt szerzett a PSG ellen

Kézilabda
2026.04.24. 22:29

Európai kézilabdaligák: kilenc magyar góllal nyert a Cesson-Rennes

Kézilabda
2026.04.12. 22:03

Európai kézilabdaligák: Lukács Péter nyolc gólt rámolt be a Kristiansand kapujába

Kézilabda
2026.04.03. 23:08

Európai kézilabdaligák: kilenc magyar gól a Rennes-ben

Kézilabda
2026.03.14. 22:27

Hanusz: öt gól és tíz gólpassz a francia kézilabda-bajnokságban

Kézilabda
2026.03.07. 08:46