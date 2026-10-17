Európai kézikörkép: Hanusz Egon hat gólt dobott és 11 gólpasszt adott

Hanusz Egon hat gólja és 11 gólpassza ellenére a Cesson-Rennes hazai pályán 36–33-ra kikapott a Sélestat Alsace csapatától a francia férfi kézilabda-bajnokság pénteki játéknapján.
A liga honlapja szerint a válogatott irányító csapattársa, Szeitl Erik kétszer talált a hálóba. Ónodi-Jánoskúti Máté két góljával az USAM Nimes Gard otthon 36–34-re nyert a Tremblay ellen.
Az amerikai válogatott Merkovszki Pálnak öt védése volt a másodosztályú Pontault-Combault-ban, amely otthon 34–34-es döntetlent játszott az US Saintes együttesével, majd a hétméterespárbajt 7–6-ra elveszítette.
Jánosi Tamás egy találatig jutott a Tubos Aranda Villa de Arandában, amely 40–35-ös vereséggel távozott az Abanca Ademar León otthonából a spanyol bajnokságban.
Fazekas Virág kétszer volt eredményes a Sönderjyskében, amely 35–30-ra kikapott a Ringköbing HB otthonában a dán női bajnokságban.
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