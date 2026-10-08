Nemzeti Sportrádió

Elképesztő Gidsel-show Berlinben, a Füchse felőrölte a Portót a férfi kézi BL-ben

T. Z.T. Z.
2026.10.08. 20:26
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Mathias Gidsel szenzációsan játszott a Porto ellen (Fotó: Getty Images)
Címkék
férfi kézilabda Porto Férfi kézi BL Füchse Berlin férfi kézilabda Bajnokok Ligája
A férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének csütörtöki játéknapján a német Füchse Berlin 40–32-re legyőzte a portugál Portót. Mathias Gidsel 17 góllal (!) zárt az összecsapáson.

A Veszprémmel azonos csoportban szereplő tavalyi finalista az első félidőben még nem tudott jelentős előnyt kiharcolni a kora esti mérkőzésen, a portugálok idegenben is jól tartották magukat, igaz, már ekkor is folyamatosan az eredmény után kellett futniuk. A játékrész hajrája jobban sikerült a hazaiaknak, akik a szünetben háromgólos előnyben voltak, köszönhetően leginkább Mathias Gidselnek, aki már ekkor hét gólnál járt (20–17).

A második félidőre elsősorban fizikailag fáradt el a Porto, és már nem tudta tartani a jobb erőkből álló német gárdát, amely egy 7–2-es szakasznak köszönhetően folyamatosan növelte előnyét az eredményjelzőn. Az utolsó nyolc perc hatgólos Füchse-vezetésről indult, a hajrában pedig a Porto már nem tudta szorosabbá tenni az összecsapást – a végén a Füchse 40–32-re nyert.

A berliniek legeredményesebb játékosa természetesen Gidsel volt, aki 17 gólnál állt meg az este – mindezt 19 lövési kísérletből érte el, ritkán látott kiemelkedő teljesítmény. A portugáloknál Antonio Martínez hat gólig jutott.

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
A-CSOPORT
Füchse Berlin (német)–Porto (portugál) 40–32 (20–17)
Ld: Gidsel 17, Arino 5, ill. A. Martínez 6

 


B-CSOPORT
20.45: MT Melsungen (német)–HBC Nantes (francia) (Tv: Sport1)
20.45: RK Vardar 1961 (északmacedón)–Orlen Wisla Plock (lengyel)
E-CSOPORT
20.45: SAH Aarhus (dán)–Montpellier Handball (francia)
20.45: Barca (spanyol)–Dinamo Bucuresti (román)

 

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