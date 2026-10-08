Elképesztő Gidsel-show Berlinben, a Füchse felőrölte a Portót a férfi kézi BL-ben

A Veszprémmel azonos csoportban szereplő tavalyi finalista az első félidőben még nem tudott jelentős előnyt kiharcolni a kora esti mérkőzésen, a portugálok idegenben is jól tartották magukat, igaz, már ekkor is folyamatosan az eredmény után kellett futniuk. A játékrész hajrája jobban sikerült a hazaiaknak, akik a szünetben háromgólos előnyben voltak, köszönhetően leginkább Mathias Gidselnek, aki már ekkor hét gólnál járt (20–17).

A második félidőre elsősorban fizikailag fáradt el a Porto, és már nem tudta tartani a jobb erőkből álló német gárdát, amely egy 7–2-es szakasznak köszönhetően folyamatosan növelte előnyét az eredményjelzőn. Az utolsó nyolc perc hatgólos Füchse-vezetésről indult, a hajrában pedig a Porto már nem tudta szorosabbá tenni az összecsapást – a végén a Füchse 40–32-re nyert.

A berliniek legeredményesebb játékosa természetesen Gidsel volt, aki 17 gólnál állt meg az este – mindezt 19 lövési kísérletből érte el, ritkán látott kiemelkedő teljesítmény. A portugáloknál Antonio Martínez hat gólig jutott.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

A-CSOPORT

Füchse Berlin (német)–Porto (portugál) 40–32 (20–17)

Ld: Gidsel 17, Arino 5, ill. A. Martínez 6



B-CSOPORT

20.45: MT Melsungen (német)–HBC Nantes (francia) (Tv: Sport1)

20.45: RK Vardar 1961 (északmacedón)–Orlen Wisla Plock (lengyel)

E-CSOPORT

20.45: SAH Aarhus (dán)–Montpellier Handball (francia)

20.45: Barca (spanyol)–Dinamo Bucuresti (román)