Akár a kukában is landolhat a hét a hat elleni játék a kézilabdában – sajtóhír

Hamarosan újragondolhatják a modern kézilabda egyik legfontosabb újítását, a hét a hat elleni játékot. Több forrás szerint a nemzetközi szövetség azt vizsgálja, hogy változtat a szabályon, s az is felvetődött, hogy a jelenlegi formájában eltörli azt – közölte a handnews.fr.

Philippe Bana, francia szövetség elnöke és az IHF alelnöke megerősítette, hogy a 2016 óta engedélyezett hét a hat elleni játék – a csapatok a kapus lecserélésével plusz egy mezőnyjátékossal támadhatnak – folyamatos viták tárgya a szervezeten belül, és a tanács januárban foglalkozik a témával. Az esetleges módosítást pedig a 2027-es ifjúsági és junior világbajnokságokon tesztelhetik

A klubvilágbajnokság alkalmából Kairóban összegyűlt edzők és szakértők, köztük a francia válogatott szövetségi kapitányával, Talant Dujsebajevvel ennek a lehetőségét vizsgálták meg – írja a portál. Philippe Bana szerint a kapus mezőnyjátékosra történő cseréje csökkenti a kétperces büntetések hatását, felforgatja a játék logikáját és egyenlőtlen feltételeket teremt, különösen az üres kapus gólok esetében.

A handnews.fr ugyanakkor megjegyzi: a döntés még nem született meg – a szabályváltoztatást a szóban forgó taktikai opciót évek óta vizsgáló IHF gyakorlatának megfelelően próbaidőszak előzné meg. A portál szerint egyelőre az sem egyértelmű, hogy végleg eltörölnék a hét a hat elleni játékot, szigorodnának a szabályok, vagy változatlanul megtartanák a kézilabdát az elmúlt tíz évben komolyan átalakító taktikai fegyvert.