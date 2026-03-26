Visszatérhetnek a nemzetközi kézilabdás életbe az orosz és a fehérorosz utánpótlás-válogatottak

A Nemzetközi Kézilabda-szövetség határozata értelmében az orosz és a fehérorosz utánpótlás-válogatottak fokozatosan újra bekerülhetnek a sportág vérkeringésébe. Az IHF közleményben tudatta döntését, amely a két ország ifjúsági és juniorkorú, vagyis 21 év alatti nemzeti csapatai számára teremti meg a visszailleszkedés lehetőségét. A világszövetség ugyanakkor feltételt is szabott: minden Oroszországot vagy Fehéroroszországot képviselő sportolónak, edzőnek és stábtagnak nyilatkozatot kell aláírnia, amelyben kijelenti, hogy semmilyen kapcsolatban nem áll katonai vagy biztonsági szervekkel, és nem vesz részt semmilyen nemzetközi konfliktusban.

Az IHF határozata nyomán a két ország utánpótlás-válogatottjai elvben már idén nyártól visszatérhetnek – az orosz és a fehérorosz felnőttválogatottak és klubcsapatok 2022 óta nem vehetnek részt nemzetközi versenyeken az ukrajnai háború miatt. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tavaly decemberben javasolta, hogy a nemzetközi sportszövetségek engedélyezzék Oroszország – és az ukrajnai konfliktusban Moszkvát támogató Fehéroroszország – sportolói számára a részvételt az ifjúsági korosztályok tornáin zászlójuk és himnuszuk használatával egyetemben.