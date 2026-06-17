Nemzeti Sportrádió

A Tatabánya és a Szeged is szabadkártyát kért a férfi kézilabda Bajnokok Ligájába

T. Z.T. Z.
2026.06.17. 17:18
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Fotó: Kovács Péter
Címkék
One Veszprém HC Férfi kézilabda BL Mol Tatabánya OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabda Bajnokok Ligája
Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) szerdán bejelentette, hogy 27 csapat regisztrált a férfi Bajnokok Ligája férfi 2026–2027-es idényére, köztük a magyar csapatok közül a bajnok Veszprém, valamint a Szeged és a Tatabánya.

Mint ismert, a Bajnokok Ligájában a következő idénytől már 24 csapat vehet részt, így a sorozatba regisztrált 27 gárda közül csupán három nem kapja majd meg az indulási jogot. A fix hellyel rendelkező csapatok között van az Európa-liga idei győztese, a Sipos Adriánt és Palasics Kristófot is foglalkoztató Melsungen is.

A magyar bajnok Veszprémnek is biztos helye van az indulok között, míg további két magyar csapat, az Európa-ligában fix hellyel rendelkező Szeged és Tatabánya szabadkártyát (vagy felminősítési kérelmet) kért az európai szövetségtől.

Fontos szempont a döntésnél, hogy az egyes országokból legfeljebb három csapat indulhat a sorozatban. A kérelmeket még ezen a héten elbírálják, majd június 22-én jelentik meg hivatalosan is az eredményeket, a sorozat csoportkörének június 26-i bécsi sorsolása előtt.

FÉRFI KÉZILABDA, BAJNOKOK LIGÁJA
REGISZTRÁLT CSAPATOK A 2026–2027-ES IDÉNYRE
Fix helyes csapatok
HC Zagreb (horvát)
Aalborg (dán)
Barça (spanyol)
Paris Saint-Germain (francia)
SC Magdeburg (német)
One Veszprém HC (magyar)
Kolstad (norvég)
Industria Kielce (lengyel)
Sporting CP (portugál)
CS Dinamo Bucuresti (román)
Az Európa-liga 2025–2026-os idényének győztese
MT Melsungen (német)
Szabadkártyát kérvényező klubok, amelyeknek az Európa-ligában fix helyük van
SAH Aarhus
GOG (dán)
HBC Nantes (francia)
Montpellier (francia)
Füchse Berlin (német)
OTP Bank-PICK Szeged (magyar)
MOL Tatabánya KC (magyar)
Elverum (norvég)
Orlen Wisla Plock (lengyel)
FC Porto (portugál)
Olyan országokból érkező csapatok kérései, amelyeknek nincs fix helyük
Valur (izlandi)
HC Vardar 1961 (északmacedón)
RK Celje (szlovén)
RK Partizan AdmiralBet (szerb)
HC Kriens-Luzern (svájci)
IFK Kristianstad (svéd)

 

One Veszprém HC Férfi kézilabda BL Mol Tatabánya OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabda Bajnokok Ligája
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