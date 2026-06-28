Strandkézilabda-vb: nyolcadik lett a magyar válogatott

Hajdu Tamás szövetségi edző csapata a csoportkörből és a középdöntőből is az első helyen jutott tovább, de a szombati negyeddöntőben a házigazda és címvédő horvátoktól 2–0-ra, majd az 5–8. helyért a spanyoloktól 2–1-re kikapott.

A magyar és a dán válogatott legutóbb kedden, a csoportkör második fordulójában találkozott egymással, akkor Gyene Norberték 2–1-re nyertek.

Az első játszmában mindkét együttesnek volt egy-egy hármas gólsorozata, de a hajrához döntetlen állásnál érkeztek. Az utolsó percen belül Csákay Botond rontott lövése után időt kért az előző két világbajnokság ezüstérmese, majd eldöntötte a szettet (25–20).

A taktikusan védekező, támadásban pedig gyors és mozgékony ellenfél a második felvonásban négy ponttal ellépett, és mivel Hajdu Balázs az utolsó percen belül támadó szabálytalanságot követett el, 24–20-as részsikerrel lezárta a mérkőzést.

A magyar válogatott legeredményesebb játékosa a tornán Gyene Norbert lett 148 ponttal, Kun Attila 97, Vizes Patrik pedig 87 ponttal zárt.

A 2023-ban Európa-bajnok magyar csapat nyolcadik alkalommal vett részt vb-n, legjobb eredménye a 2010-es ezüstérem, az eddigi legrosszabb pedig két hetedik helyezés volt.

FÉRFI STRANDKÉZILABDA-VB, ZÁGRÁB

A 7. HELYÉRT

Dánia–Magyarország 2–0 (25–20, 24–20)

A magyar pontszerzők: Gyene, Kun 14-14, Vizes 6, Hajdu 4, Nahaj 2