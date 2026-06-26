Nemzeti Sportrádió

Hajdu Balázs: most játszottunk a legjobban

2026.06.26. 11:57
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Illusztráció (Fotó: Kovács Péter archív)
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strandkézilabda-világbajnokság Hajdu Balázs strandkézilabda
Hajdu Balázs szerint a magyar férfi strandkézilabda-válogatott péntek délelőtt játszott eddig a legjobban a zágrábi világbajnokságon, ennek köszönhetően győzte le 2–0-ra Spanyolországot a középdöntő utolsó fordulójában.

„Úgy gondolom, ezen a meccsen játszottunk eddig a legjobban a tornán. Sok lehetőséget kaptam, ezért köszönettel tartozom a csapattársaimnak és az edzőknek is. Nagyon éreztem a mai mérkőzést, de mindenkinek jól ment, extra teljesítmény volt” – nyilatkozta az MTI–nek Hajdu, aki tíz ponttal járult hozzá a sikerhez. A magyarok a maximális négy ponttal jutottak tovább a csoportkörből, a középdöntőben pedig csütörtökön előbb 2–1-re kikaptak Portugáliától, majd 2–0-ra legyőzték Iránt. Hajdu hozzátette: a csütörtök esti videós felkészülés során megbeszélték, hogy agresszívabban kell védekezniük, bátran kell támadniuk, és ez meghozta az eredményét. Az Európa-bajnoki ezüstérmes ellenfél mindkét játszmában ellépett négy ponttal, de a magyarok mindkét esetben szinte azonnal tudtak változtatni és megfordították az állást. 

„Nagyon erős akaratunk és hitünk van. Nagyon akartuk, hogy 2–0-ra nyerjünk és csoportelsők legyünk, ezért beleadtunk apait-anyait” – fogalmazott Hajdu. A 2023-ben Eb-győztes magyar válogatott negyeddöntőbeli ellenfele csak később válik ismertté, ezért a játékosok – Hajdu Balázs elmondása szerint – nem is számolgattak a pénteki mérkőzésük előtt, csak a saját meccsükre és a saját játékukra összpontosítottak. 

A legjobb nyolc között mindegyik csapat ugyanolyan erős. Nagyon nehéz mérkőzések várnak ránk a továbbiakban, de holnap is szeretnénk győzni” – fogalmazott. 

Az I. csoport végeredménye: 1. Magyarország 8 pont, 2. Portugália 8, 3. Spanyolország 8, 4. Dánia 4, 5. Irán 2, 6. Tunézia 0 Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmények rangsoroltak. Az első négy helyezett jutott a legjobb nyolc közé. A negyeddöntőket és az elődöntőket szombaton, a helyosztókat vasárnap játsszák.

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Strandkézilabda-vb: csoportelsőként negyeddöntős a magyar válogatott

Hajdu Tamás szövetségi edző csapata a maximális négy ponttal jutott tovább a csoportkörből.

 

strandkézilabda-világbajnokság Hajdu Balázs strandkézilabda
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