Férfi kézi BL: a Szeged mindkét előző döntőst elkerülte, a Veszprém viszont megkapta a Füchse Berlint

A férfiaknál új lebonyolítás lép életbe a 2026–2027-es idénytől: a korábbi 16 helyett 24 csapat szerepel a főtáblán, amelyet hat négycsapatos csoportra osztottak. A Veszprém az első, míg a Szeged a második kalapból várta a sorsolást.

A sorsoláson az azonos nemzetből érkező csapatok nem kerülhettek ugyanabba a csoportba. Azok az országok, amelyek két csapattal szerepelnek, nem kerülhettek ugyanabba a „félmezőnybe” sem: az egyik együttes az A–C, a másik a D–F csoportok valamelyikébe került. Mivel Dániát, Franciaországot és Németországot három-három klub képviseli, az EHF külön szabályozta ezen csapatok elosztását is, hogy a csoportok kiegyensúlyozottak maradjanak.

A csoportok kisorsolását megelőzően az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) azt is nyilvánosságra hozta, hogy az előző idény legjobb játékosa a Barcától a Veszprém kedvéért távozó Emil Nielsen lett, míg a fiatalok között Francisco „Kiko” Costa kapta a legtöbb szavazatot.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

A-csoport: One Veszprém HC, Füchse Berlin (német), FC Porto (portugál), Partizan AdmiralBet (szerb)

B-csoport: HBC Nantes (francia), MT Melsungen (német), Orlen Wisla Plock (lengyel), HC Vardar 1961 (északmacedón)

C-csoport: Aalborg Handbold (dán), Paris Saint-Germain (francia), HC Zagreb (horvát), RK Celje (szlovén)

D-csoport: Sporting CP (portugál), OTP Bank-PICK Szeged, GOG (dán), IFK Kristianstad (svéd)

E-csoport: Barca (spanyol), Montpellier Handball (francia), Dinamo Bucuresti (román), SAH Aarhus (dán)

F-csoport: SC Magdeburg (német), Industria Kielce (lengyel), Kolstad (norvég), HC Kriens-Luzern (svájci)