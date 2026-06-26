Nemzeti Sportrádió

Férfi kézi BL: a Szeged mindkét előző döntőst elkerülte, a Veszprém viszont megkapta a Füchse Berlint

R. D. P.R. D. P.
2026.06.26. 12:15
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Megkapták ellenfeleiket a szegediek (kékben) és a veszprémiek (pirosban) is (Fotó: Árvai Károly)
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sorsolás One Veszprém HC csoportkör OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabda Bajnokok Ligája
Kisorsolták a férfi kézilabda Bajnokok Ligája 2026–2027-es csoportjait: a megújuló, immár 24 csapatos sorozatban a Veszprémre rögtön kemény rivális, a német Füchse Berlin vár, míg a Szeged elkerülte az előző idény két finalistáját, és a Sporting CP, a GOG, valamint a Kristianstad mellé került.

A férfiaknál új lebonyolítás lép életbe a 2026–2027-es idénytől: a korábbi 16 helyett 24 csapat szerepel a főtáblán, amelyet hat négycsapatos csoportra osztottak. A Veszprém az első, míg a Szeged a második kalapból várta a sorsolást.

A sorsoláson az azonos nemzetből érkező csapatok nem kerülhettek ugyanabba a csoportba. Azok az országok, amelyek két csapattal szerepelnek, nem kerülhettek ugyanabba a „félmezőnybe” sem: az egyik együttes az A–C, a másik a D–F csoportok valamelyikébe került. Mivel Dániát, Franciaországot és Németországot három-három klub képviseli, az EHF külön szabályozta ezen csapatok elosztását is, hogy a csoportok kiegyensúlyozottak maradjanak.

A csoportok kisorsolását megelőzően az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) azt is nyilvánosságra hozta, hogy az előző idény legjobb játékosa a Barcától a Veszprém kedvéért távozó Emil Nielsen lett, míg a fiatalok között Francisco „Kiko” Costa kapta a legtöbb szavazatot.

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
A-csoport: One Veszprém HC, Füchse Berlin (német), FC Porto (portugál), Partizan AdmiralBet (szerb)
B-csoport: HBC Nantes (francia), MT Melsungen (német), Orlen Wisla Plock (lengyel), HC Vardar 1961 (északmacedón)
C-csoport: Aalborg Handbold (dán), Paris Saint-Germain (francia), HC Zagreb (horvát), RK Celje (szlovén)
D-csoport: Sporting CP (portugál), OTP Bank-PICK Szeged, GOG (dán), IFK Kristianstad (svéd)
E-csoport: Barca (spanyol), Montpellier Handball (francia), Dinamo Bucuresti (román), SAH Aarhus (dán)
F-csoport: SC Magdeburg (német), Industria Kielce (lengyel), Kolstad (norvég), HC Kriens-Luzern (svájci)

 

sorsolás One Veszprém HC csoportkör OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabda Bajnokok Ligája
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