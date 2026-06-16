Kézilabda: Tóvizi, Bánhidi, Imre és Sipos is jelölt az év csapatába

A nőknél a DVSC válogatott beállójára, Tóvizi Petrára lehet szavazni a magyar játékosok közül, míg a férfiaknál Bánhidi Bence (Szeged), Imre Bence (Kiel) és Sipos Adrián (Melsungen) került be a jelöltek közé a szövetségnél.

A szavazás június 17-én, szerdán délben kezdődik a Home of Handball telefonos applikáción keresztül, és június 21-én, 23 óra 59 perckor ér véget. Az alkalmazásban külön felületen keresztül lesznek elérhetők a női és férfi kategória jelöltjei. A végeredmény a szurkolók, játékosok, edzők és a sajtó szavazatai után alakul ki, mindegyikük a szavazatok 25-25 százalékát adja.

Az idény legjobb csapatát június 23-án és 24-én délben hozzák nyilvánosságra, a legértékesebb játékosokat (MVP) a Bajnokok Ligája csoportkörének sorsolásán jelentik be június 26-án.

A NŐI JELÖLTEK

KAPUS

Johanna Bundsen (svéd, Metz)

Evelina Eriksson (svéd, CSM Bucuresti)

Anna Kristensen (dán, Team Esbjerg)

Hatadou Sako (francia, Győri Audi ETO KC)

Sarah Wachter (német, Borussia Dortmund)

Renata de Arruda (brazil, Gloria Bistrita)

JOBBSZÉLSŐ

Angela Malestein (holland, FTC-Rail Cargo Hungaria)

Trine Östergaard (dán, CSM Bucuresti)

Lucie Granier (francia, Metz)

Alicia Toublanc (francia, DVSC Schaeffler)

Emilie Hovden (norvég, Győri Audi ETO KC)

Nathalie Hagman (svéd, Győri Audi ETO KC)

JOBBÁTLÖVŐ

Stine Skogrand (norvég, Ikast)

Dione Housheer (holland, Győri Audi ETO KC)

Anna Vjahireva (orosz, Brest Bretagne)

Valerija Maszlova (orosz, CSM Bucuresti)

Adriana Holejova (szlovák, JDA Dijon)

Viola Leuchter (német, Odense)

IRÁNYÍTÓ

Henny Reistad (norvég, Team Esbjerg)

Elizabeth Omoregie (szlovén, CSM Bucuresti)

Kristina Jörgensen (dán, Győri Audi ETO KC)

Clarisse Mairot (francia, Brest Bretagne)

Léna Grandveau (francia, Metz)

Darja Dmitrijeva (orosz, FTC-Rail Cargo Hungaria)

BEÁLLÓ

Sarah Bouktit (francia, Metz)

Onacia Ondono (francia, Brest Bretagne)

Lysa Tchaptchet (spanyol, Odense)

Tóvizi Petra (magyar, DVSC Schaeffler)

Lorena Ostase (román, Gloria Bistrita)

Tatjana Brnovics (montenegrói, CSM Bucuresti)

BALÁTLÖVŐ

Thale Rushfeldt Deila (norvég, Odense)

Johanna Reichert (osztrák, Thüringer HC)

Emily Vogel (német, FTC-Rail Cargo Hungaria)

Danila So Delgado (spanyol, Gloria Bistrita)

Bruna de Paula (brazil, Győri Audi ETO KC)

Annika Lott (német, Brest Bretagne)

BALSZÉLSŐ

Chloé Valentini (francia, Metz)

Nina Dury (francia, JDA Dijon)

Camilla Herrem (norvég, Sola HK)

Emma Friis (dán, CSM Bucuresti)

Andrea Simara (horvát, HC Podravka)

Elma Halilcevic (dán, Odense)

VÉDŐ

Maren Aardahl (norvég, Odense)

Tatjana Brnovics (montenegrói, CSM Bucuresti)

Djurdjina Jaukovics (montenegrói, CSM Bucuresti)

Kelly Dulfer (holland, Győri Audi ETO KC)

Sarah Bouktit (francia, Metz)

Line Haugsted (dán, Team Esbjerg)

FÉRFI JELÖLTEK

KAPUS

Emil Nielsen (dán, Barça)

Andreas Wolff (német, THW Kiel)

Niklas Landin (dán, Aalborg)

Nebojsa Szimics (montenegrói, MT Melsungen)

Dejan Miloszavljev (szerb, Füchse Berlin)

Kevin Möller (dán, SG Flensburg-Handewitt)

JOBBSZÉLSŐ

Aleix Gómez (spanyol, Barça)

Lukas Zerbe (német THW Kiel)

Imre Bence (magyar, THW Kiel)

Mario Sostaric (horvát, OTP Bank-PICK Szeged)

Kristian Björnsen (norvég, Aalborg)

Hákun av Teigum (feröeri, Füchse Berlin)

JOBBÁTLÖVŐ

Mathias Gidsel (dán, Füchse Berlin)

Francisco Costa (portugál, Sporting CP)

Ómar Ingi Magnússon (izlandi, SC Magdeburg)

Blaz Janc (szlovén, Barça)

Melvyn Richardson (francia, Orlen Wisla Plock)

Mads Hoxer (dán, Aalborg)

IRÁNYÍTÓ

Gísli Kristjánsson (izlandi, SC Magdeburg)

Juri Knorr (német, Aalborg)

Thomas Arnoldsen (dán, Aalborg)

Felix Claar (svéd, SC Magdeburg)

Domen Makuc (szlovén, Barça)

Aymeric Minne (francia, HBC Nantes)

BEÁLLÓ

Johannes Golla (német, SG Flensburg)

Luís Frade (portugál, Barça)

Magnus Saugstrup (dán, SC Magdeburg)

Bánhidi Bence (magyar, OTP Bank-PICK Szeged)

Felix Möller (svéd, Aalborg)

Kamil Syprzak (lengyel, PSG)

BALÁTLÖVŐ

Simon Pytlick (dán, SG Flensburg)

Elohim Prandi (francia, PSG)

Lasse Andersson (dán, Füchse Berlin)

Thibaud Briet (francia, HBC Nantes)

Martim Costa (portugál, Sporting CP)

Timothey N'guessan (francia, Barça)

BALSZÉLSŐ

August Pedersen (norvég, TSV Hannover-Burgdorf)

Hugo Descat (francia, One Veszprém HC)

Orri Freyr Porkelsson (izlandi, Sporting CP)

David Mandic (horvát, MT Melsungen)

Ian Barrufet (spanyol, Barça)

Tim Freihöfer (német, Füchse Berlin)

VÉDŐ

Karl Konan (francia, PSG)

Sipos Adrián (magyar, MT Melsungen)

Borut Mackovsek (szlovén, OTP Bank-PICK Szeged)

Ludovic Fabregas (francia, Barça)

Salvador Salvador (portugál, Sporting CP)

Mijajlo Marszenics (szerb, Füchse Berlin)