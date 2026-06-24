EHF: nincs Szeged- vagy Veszprém-játékos az idény álomcsapatában

Az idény álomcsapatában a Barcelona dominál négy játékossal, miután a katalán együttes megnyerte a Bajnokok Ligája 2025–2026-os kiírását. A döntős Füchse Berlin három kézilabdázót ad, míg a Magdeburg egyet. A 2026-os Európa-bajnok dán válogatott négy játékosa is helyet kapott a legjobbak között.

Az EHF minden posztra hat jelöltet nevezett meg, a végső győzteseket pedig a szurkolók, a játékosok, az edzők és az újságírók szavazatai alapján választották ki. Magyar jelöltek voltak: Imre Bence (Kiel), Bánhidi Bence (Szeged) és Sipos Adrián (Melsungen). A Szeged két légióssal (Mario Sostaric, Borut Mackovsek) is képviseltette magát, míg a Veszprém részéről Hugo Descat volt még jelölt.

Az idény legértékesebb játékosát (MVP) az álomcsapat tagjai közül választja ki az EHF. A szervezet pénteken, a Bajnokok Ligája 2026–2027-es csoportkörének sorsolása előtt jelenti be az MVP, valamint az idény legjobb fiatal játékosának kilétét.

A 2025–2026-os idény férfi álomcsapata az EHF-nél

Kapus: Emil Nielsen (Dánia/Barcelona)

Jobbszélső: Aleix Gómez (Spanyolország/Barcelona)

Jobbátlövő: Mathias Gidsel (Dánia/Füchse Berlin)

Irányító: Domen Makuc (Szlovénia/Barcelona)

Beálló: Magnus Saugstrup (Dánia/Magdeburg)

Balátlövő: Lasse Andersson (Dánia/Füchse Berlin)

Balszélső: Tim Freihöfer (Németország/Füchse Berlin)

Védő: Ludovic Fabregas (Franciaország/Barcelona)