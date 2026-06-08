Oda az idény – Malonyai Péter jegyzete

Lehet szeretni a győri kézilabdás lányokat azért is, mert mindenre képesek. Arra is, hogy úgy zárják mínuszban az első félidőt, hogy előtte nem sok jel mutatott arra, hogy így lesz. Leszámítva persze az eredmény alakulását, volt, hogy hárommal is vezetett a csapat, aztán tessék…

Ezzel együtt valahogy senki sem hitte a Bajnokok Ligája-döntő szünetében, hogy itt a vége. Még úgy sem, hogy az ellenfélnél legfeljebb csak alig-alig sikerült megfékezni a már 21 esztendősen világbajnok Sarah Bouktit-t, kimagasló produkcióját (12 lövés/9 gól) itt-ott elnéző mosollyal figyelték a Győr hívei, hiszen nyártól már az ETO játékosa lesz. Ezzel együtt a szünetben az volt a kérdés, hogyan lehet őt megállítani a második felvonásban.

Volt rá remény, hiszen Per Johansson komoly edzőként beszélt szombaton. Egy sikeres elődöntő után a mesterek többsége ünnepli a játékosait (és ezzel persze saját magát is), ő viszont azt mondta, hogy csak az utolsó öt percre találták meg a helyes utat (29–30-ról lett 31–30).

Ez persze az első félidővel együtt már a múlt volt a második játékrész kezdetén, ám csak elméletileg, mert Bouktit továbbra is azt csinált, amit akart, s már hihettem, hogy mégsem képesek mindenre a győri lányok. Arra például nem, hogy megrendítsék a metziek magabiztosságát. Akik szép csendben játszották, amit tudnak, így lett 15 perccel a vége előtt már öt oda.

Aztán, ahogy az már lenni szokott ilyenkor, jöttek a buta hibák (labdaeladás, belemenés), az önbizalom csak süllyedt és süllyedt, 13 perccel a vége előtt kért először időt Johansson edző, ezt nem értettem, ezzel ledöntötte nálam, amit korábban a nyilatkozatával felépített.

Ahogy a csapat a becsülendő kozmetikázással is (29–31 a vége) messze járt attól, amit vártam tőle azok után, hogy a Bajnokok Ligája mostani kiírásában csak kétszer kapott ki a döntőig. Azonban a finálé, levett kalappal ugyan, de megkérdőjelezi az eddig történteket. Bevallom, biztos voltam az újabb győri sikerben, hogy elmaradt, megkérdőjelezi a körülményeket, hiszen mindent, pénzt, paripát fegyvert a BL-győzelemre tettek fel. Nem jártak sikerrel, ezzel nálam kudarc ez a győri évad, mondhatnak majd bármit az érdekeltek. Ahogy a fiúknál a Veszprém is bukott, de ezt csak emlékeztetőül.

Az ár-érték arány szellemében.

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