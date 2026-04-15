Mégsem Kárpáti Krisztián lesz nyártól az ETO University HT vezetőedzője

Januárban jelentette be a győri kézilabdaklub, hogy az idény végeztével távozik posztjáról Kilvinger Bálint vezetőedző, akinek a helyét Kárpáti Krisztián veszi át. Szerdán azonban biztossá vált, hogy nyártól mégsem ő irányítja az ETO University HT-t. Uhlig Rita ügyvezető elmondta a klub honlapjának: Kárpáti Krisztián magánéletében olyan egészségügyi helyzet alakult ki, amely jelentősen megnehezítette volna a győri munkavégzését. Hangsúlyozta, hogy ebben a helyzetben nemcsak klubvezetőként, hanem emberileg is azt a döntést hozta, hogy eleget tesz a szakember kérésének, és felbontja a szerződést. Egyúttal jó egészséget kívánt neki és családjának.

„A vezetőedzői posztra olyan szakembert kerestünk, aki fiatal, motivált, sikerre éhes, és komoly szakmai ambíciókkal rendelkezik. Kopornyik Zsolt minden tekintetben megfelel ezeknek az elvárásoknak. Nemcsak a magyar, hanem a nemzetközi kézilabdában is rendkívül tájékozott, emellett megszerezte az EHF mesteredzői képesítést is. Fiatal életkora ellenére már jelentős tapasztalattal rendelkezik, többek között a magyar korosztályos válogatottaknál végzett munkájának köszönhetően széleskörű szakmai elismerést vívott ki magának. Személyében olyan edző veszi át nyártól a csapat irányítását, aki jól ismeri az együttest, a győri közeget, és eltökélt abban, hogy maradandót alkosson az ETO University Handball Team élén. Köszönöm eddigi elkötelezett munkáját, és sok sikert kívánok neki az új szerepkörhöz” – mondta Uhlig Rita ügyvezető.

„Megtiszteltetés számomra, hogy a klubvezetés megkeresett a vezetőedzői poszt betöltése kapcsán. Lassan két éve már, hogy Győrben élek, és mindennap az ETO sikeréért dolgozom. Eddig sem volt számomra kérdés, hogy a klub a legfontosabb, minden erőmmel a sikeréért dolgoztam, legyen is szó bármilyen szerepről. Nyilván örülök ennek a lehetőségnek, és bízom benne, hogy a keret tagjaival és minden kollégámmal közösen sikereket érünk majd el az új szezonban. Korai lenne most még bármit is ígérnem, hiszen egyrészt az idei évad küzdelmei még zajlanak, és jelenleg ez, a másodedzői, szakmai igazgatói feladatom ellátása a legfontosabb. A következő idény előkészítése már korábban elkezdődött, hamarosan bejelentésekkel szolgálhatunk a jövő évi keret kapcsán” – nyilatkozta Kopornyik Zsolt.

Az ETO leendő vezetőedzője Orosházán, szülővárosában kezdte pályafutását. Először az orosházi utánpótlásban dolgozott, majd Füzesi Ferenc segítője volt. Megfordult Csurgón és Balmazújvárosban is, majd nyolc éven át dolgozott Balatonbogláron a Nemzeti Kézilabda Akadémia kötelékében, innen igazolt Győrbe 2024 nyarán. Tíz éven át tevékenykedett a Magyar Kézilabda-szövetség korosztályos csapatainál másodedzőként. Olyan szakmai nagyságok mellett dolgozott és tanult, mint például id. Kiss Szilárd, Sótonyi László, Gyurka János és Kovács Péter. Edzette kézilabdázók több generációját, játékosa volt többek között Krakovszki Zsolt, Krakovszki Bence és Ilic Zorán is.

Arról is hírt adott a klub, hogy idén nyártól máshol folytatja a pályafutását Szöllősi Balázs. A korábbi válogatott irányító 2025 júliusában érkezett Győrbe, ahol eddig 14 bajnoki és egy Magyar Kupa-mérkőzésen lépett pályára. Az ETO University HT színeiben összesen 44 gólt szerzett (37-et az NB I-ben, hetet a kupában). A 33 éves játékos január végén, a bécsi Fivers elleni edzőmérkőzésen kéztörést szenvedett, és emiatt több mint két hónapra harcképtelenné vált. Az ETO legutóbbi, Tatabánya elleni bajnokiján tudott visszatérni a csapatba.

Azt pedig már a HE-DO B. Braun Gyöngyös közölte a közösségi oldalán, hogy Szöllősi a 2026–2027-es idényt a klub színeiben tölti majd.