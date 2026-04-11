Bejött a Veszprém receptje: lehengerlő első meccs után taktikus visszavágó
Sikerrel vette az első nagy feladatát a Bajnokok Ligája kieséses szakaszában a One Veszprém HC férfi kézilabdacsapata, amely két meccs alapján egyértelműen felülmúlta a rivális PSG-t, és megérdemelten jutott be a sorozat legjobb nyolc együttese közé. Kellett is a klubnak ez a siker, és nem csak azért, mert eddig mindössze három olyan idény volt a négyes döntő 2009–2010-es bevezetése óta, amikor az Építők nem volt ott a BL negyeddöntőjében – 2011-ben, 2012-ben és meglepetésre 2018-ban, amikor a dán Skjern babrált ki a magyar bajnokkal.
|VÉLEMÉNYEK
|Nedim REMILI, a Veszprém jobbátlövője: „Rengeteg energiát tettünk bele ebbe a párharcba. A visszavágó őrületes meccs volt, és erőt lehet meríteni belőle a jövőben. Egymásért küzdöttünk, le a kalappal minden csapattársam előtt! A félidőben megbeszéltük, hogy oda kell tenni magunkat, nem ereszthetünk most ki, és nagyon észnél kell lennünk. Voltak hibáink, a visszarendeződés sem mindig volt rendben, és könnyű gólokat is kaptunk, de a hazaiak minden támadására, góljára volt válaszunk. Reméljük, tartjuk ezt a formát a negyeddöntőben is, sőt, még javítunk rajta, mert a Füchse Berlin ellen kelleni fog! Most jöhet a Szeged elleni bajnoki rangadó, majd a Magyar Kupa négyes döntője.”
|Jahja OMAR, a PSG jobbátlövője: „Nagyon csalódottak vagyunk, nem volt meg az a motiváció, ami kellett volna ahhoz, hogy a Veszprém ellen csodát tegyünk. Rosszul kezdtük a találkozót, védekezésben végig gyengék voltunk, emiatt akkor sem tudtuk növelni az előnyünket, amikor éppen mi álltunk jobban. A Veszprém jól kezelte azokat a helyzeteket, amikor úgy éreztük, még lehet esélyünk, és mindig vissza tudott jönni a hátrányból. Nagyon jól kellett volna játszanunk, mert csak fölényes győzelemmel lett volna esélyünk, de sajnos ez elmaradt. A két mérkőzésen egyértelműen a Veszprém volt a jobb csapat.”
Hanem azért is, mert a csapatnak, és főleg a szurkolóknak visszaadta a hitet, hogy a Veszprém még a legjobbak közé tartozik, miközben a férfiszakág elitmezőnye látványosan és évről évre erősödik. A PSG pedig sosem könnyű ellenfél, és annak ellenére, hogy az önmagát kereső francia klub kétségkívül gödörben van, azért klasszis játékosai vannak, elég csak Jannick Green, Elohim Prandi, Kamil Syprzak, Luc Steins, Ferran Solé vagy Jahja Omar nevét említeni – a Veszprém ráadásul nemcsak legyőzte ezt a gárdát, hanem nagyon magabiztosan jutott tovább, az első meccsen szinte lemosta a pályáról ellenfelét.
Persze a legfontosabb a siker és a továbbjutás, ám itt az is lényeges, hogy a bakonyiak hogyan vitték véghez mindezt. A csoportkörben ugyanis csak döcögött a csapat játéka, nem tudott kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani, képes volt jól játszani, de gyengén is. A PSG elleni párbajt viszont kifejezetten jól menedzselte Xavier Pascual, a Veszprém spanyol edzője.
Ugyanis annak ellenére, hogy együttese az első meccsen nyolcgólos előnyt harcolt ki, ami általában el is dönt egy ilyen párbajt, a Veszprém az első pillanattól úgy harcolt a visszavágón, mintha csak döntetlen lenne az állás. A győzelem egyik oka ezúttal is a kapusok közti különbség volt, mert míg Rodrigo Corrales például 13 védést mutatott be Párizsban, és mindkét meccsen hozott egy jó szintet, bravúros és lélektanilag fontos hárításai voltak, a PSG esetében ez nem mondható el, mert bár Jannick Green azért megmutatta olykor, mire képes, társa, Mikkel Lövkvist nagyon gyengén szerepelt mindkét találkozón, a kapujára érkező lövések húsz százalékát sem tudta megfogni.
Közben a magyar védelem Ligetvári Patrikkal, Dragan Pesmalbekkel, Ahmed Hesammal és Thiagus Petrussal féken tartotta a franciák legjobb lövőit, akik a párbaj végén már hol ingerült, hol csalódott arccal nézték a kijelzőn az eredmény alakulását és vették tudomásul, hogy csapatuk még a vezetést sem tudja könnyen átvenni, nemhogy ledolgozni az összesített hátrányát.
A Veszprém teljesen megérdemelten jutott a legjobb nyolc közé, mert egyértelműen jobb volt a PSG-nél, és reménykeltő, hogy akkor játszott a legjobban, amikor a legnagyobb szükség volt rá. Az első meccsen lehengerlően, a visszavágón pedig higgadtan és taktikusan.
Formaidőzítés – Vincze Szabolcs jegyzete
|KENTIN MAHÉ SZERINT HARMINC SZÁZALÉK ESÉLYE VAN A VESZPRÉMNEK A NEGYEDDÖNTŐBEN
Korábbi játékosa, a francia Kentin Mahé szerint harminc százalék esélye van a Veszprémnek a német Füchse Berlin ellen a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében.
A balátlövőként és irányítóként is bevethető, olimpiai, világ- és Európa-bajnok játékos 2018 és 2024 között hat szezont töltött a bakonyi csapatban, amellyel a Magyar Kupát négy, a bajnokságot és a SEHA-ligát három-három alkalommal nyerte meg, egyszer pedig BL-döntőt játszhatott.
A Handball World szakportálnak Mahé kifejtette, hogy a németeknek nem szabad lebecsülniük korábbi csapatát, amelynek az a legnagyobb esélye, ha a párharc első mérkőzésén kihasználja a hazai pálya előnyét.
Véleménye szerint aki Veszprémben lép pályára, az nem csak egy kiváló játékosokkal teli kerettel találja szembe magát, hanem a lelátókról áradó különleges erővel is, és ez a negyeddöntőben is komoly tényező lehet.
„Fantasztikus hangulatú mérkőzés lesz. Pontosan olyan, amilyet egy profi játékos át szeretne élni: izzik majd a levegő és maximális lesz a nyomás” – vélekedett.
Mahé szerint nem igaz, hogy automatikusan előnybe kerül az a csapat, amelyik hazai pályán játszhatja a visszavágót. Éppen ellenkezőleg: ha a Veszprém otthon „bombasztikus” játékot produkál, magával ragadja a szurkolókat, a kapusa is belelendül a játékba, és hatalmába keríti a csapatot a szenvedély és az érzelmek, akkor a bakonyiak lefektethetik a megfelelő alapokat a továbbjutáshoz. Egy komolyabb előny pedig lehetőséget adna nekik, hogy magabiztosan utazhassanak Berlinbe, és ott kiharcolják a továbbjutást.
A VfL Gummersbach francia játékosa szerint Veszprémben a fókusz ebben a szezonban egyértelműen és teljes mértékben a Bajnokok Ligáján van, hiszen az együttes a legutóbbi három idényben nem jutott el a kölni négyes döntőbe. Ez okozta azt a lendületet, ami már a rájátszás első fordulójában is látható volt a bakonyiak részéről a Paris Saint-Germain ellen, különösen védekezésben, és ez a Füchse ellen is döntő tényező lehet.
Mindezek ellenére Mahé összességében a berlini csapatot tartja esélyesebbnek. Egyrészt úgy véli, hogy a Füchse csapatként érettebb és fejlettebb, és ez két mérkőzés alapján megmutatkozik majd. Másrészt a bakonyiaknál a keret bősége ellenére is vannak olyan játékosok, akik még mindig keresik a saját szerepüket. Harmadrészt a németeknek egyértelmű tempóelőnyük is van, vagyis huzamos ideig képesek a kimondottan gyors, rohanós kézilabdát játszani. Negyedrészt a Füchse teljes mértékben a Bajnokok Ligájára koncentrálhat, mivel már nincs versenyben a bajnoki címért.
Mahé úgy összegzett: 70:30 arányban a német bajnoki címvédő a párharc esélyese, de csak akkor, ha a Veszprém nem szerez jelentős előnyt házigazdaként az első meccsen. (MTI)
FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT
ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
Április 1.
One Veszprém HC–PSG (francia) 32–24
Április 2.
OTP Bank-Pick Szeged–Industria Kielce (lengyel) 26–23
VISSZAVÁGÓK
Április 8.
Industria Kielce (lengyel)–OTP Bank-Pick Szeged 32–32
Április 9.
PSG (francia)–One Veszprém HC 35–35
NEGYEDDÖNTŐ
ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
Április 29.
18.45: OTP Bank-Pick Szeged–Magdeburg (német)
Április 30.
18.45: One Veszprém HC–Füchse Berlin (német)
VISSZAVÁGÓK
Május 6.
18.45: Füchse Berlin (német)–One Veszprém HC
Május 7.
18.45: Magdeburg (német)–OTP Bank-Pick Szeged