Bejött a Veszprém receptje: lehengerlő első meccs után taktikus visszavágó



Sikerrel vette az első nagy feladatát a Bajnokok Ligája kieséses szakaszában a One Veszprém HC férfi kézilabdacsapata, amely két meccs alapján egyértelműen felülmúlta a rivális PSG-t, és megérdemelten jutott be a sorozat legjobb nyolc együttese közé. Kellett is a klubnak ez a siker, és nem csak azért, mert eddig mindössze három olyan idény volt a négyes döntő 2009–2010-es bevezetése óta, amikor az Építők nem volt ott a BL negyeddöntőjében – 2011-ben, 2012-ben és meglepetésre 2018-ban, amikor a dán Skjern babrált ki a magyar bajnokkal.

VÉLEMÉNYEK Nedim REMILI, a Veszprém jobbátlövője: „Rengeteg energiát tettünk bele ebbe a párharcba. A visszavágó őrületes meccs volt, és erőt lehet meríteni belőle a jövőben. Egymásért küzdöttünk, le a kalappal minden csapattársam előtt! A félidőben megbeszéltük, hogy oda kell tenni magunkat, nem ereszthetünk most ki, és nagyon észnél kell lennünk. Voltak hibáink, a visszarendeződés sem mindig volt rendben, és könnyű gólokat is kaptunk, de a hazai­ak minden támadására, góljára volt válaszunk. Reméljük, tartjuk ezt a formát a negyeddöntőben is, sőt, még javítunk rajta, mert a Füchse Berlin ellen kelleni fog! Most jöhet a Szeged elleni bajnoki rangadó, majd a Magyar Kupa négyes döntője.” Jahja OMAR, a PSG jobbátlövője: „Nagyon csalódottak vagyunk, nem volt meg az a motiváció, ami kellett volna ahhoz, hogy a Veszprém ellen csodát tegyünk. Rosszul kezdtük a találkozót, védekezésben végig gyengék voltunk, emiatt akkor sem tudtuk növelni az előnyünket, amikor éppen mi álltunk jobban. A Veszprém jól kezelte azokat a helyzeteket, amikor úgy éreztük, még lehet esélyünk, és mindig vissza tudott jönni a hátrányból. Nagyon jól kellett volna játszanunk, mert csak fölényes győzelemmel lett volna esélyünk, de sajnos ez elmaradt. A két mérkőzésen egyértelműen a Veszprém volt a jobb csapat.”

Hanem azért is, mert a csapatnak, és főleg a szurkolóknak visszaadta a hitet, hogy a Veszprém még a legjobbak közé tartozik, miközben a férfiszakág elitmezőnye látványosan és évről évre erősödik. A PSG pedig sosem könnyű ellenfél, és annak ellenére, hogy az önmagát kereső francia klub kétségkívül gödörben van, azért klasszis játékosai vannak, elég csak Jannick Green, Elohim Prandi, Kamil Syprzak, Luc Steins, Ferran Solé vagy Jahja Omar nevét említeni – a Veszprém ráadásul nemcsak legyőzte ezt a gárdát, hanem nagyon magabiztosan jutott tovább, az első meccsen szinte lemosta a pályáról ellenfelét.

Persze a legfontosabb a siker és a továbbjutás, ám itt az is lényeges, hogy a bakonyiak hogyan vitték véghez mindezt. A csoportkörben ugyanis csak döcögött a csapat játéka, nem tudott kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani, képes volt jól játszani, de gyengén is. A PSG elleni párbajt viszont kifejezetten jól menedzselte Xavier Pascual, a Veszprém spanyol edzője.

Ugyanis annak ellenére, hogy együttese az első meccsen nyolcgólos előnyt harcolt ki, ami általában el is dönt egy ilyen párbajt, a Veszprém az első pillanattól úgy harcolt a visszavágón, mintha csak döntetlen lenne az állás. A győzelem egyik oka ezúttal is a kapusok közti különbség volt, mert míg Rodrigo Corrales például 13 védést mutatott be Párizsban, és mindkét meccsen hozott egy jó szintet, bravúros és lélektanilag fontos hárításai voltak, a PSG esetében ez nem mondható el, mert bár Jannick Green azért megmutatta olykor, mire képes, társa, Mikkel Lövkvist nagyon gyengén szerepelt mindkét találkozón, a kapujára érkező lövések húsz százalékát sem tudta megfogni.

Közben a magyar védelem Ligetvári Patrikkal, Dragan Pesmalbekkel, Ahmed Hesammal és Thiagus Petrussal féken tartotta a franciák legjobb lövőit, akik a párbaj végén már hol ingerült, hol csalódott arccal nézték a kijelzőn az eredmény alakulását és vették tudomásul, hogy csapatuk még a vezetést sem tudja könnyen átvenni, nemhogy ledolgozni az összesített hátrányát.

A Veszprém teljesen megérdemelten jutott a legjobb nyolc közé, mert egyértelműen jobb volt a PSG-nél, és reménykeltő, hogy akkor játszott a legjobban, amikor a legnagyobb szükség volt rá. Az első meccsen lehengerlően, a visszavágón pedig higgadtan és taktikusan.