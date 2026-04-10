Formaidőzítés – Vincze Szabolcs jegyzete

Hosszú éveken át az volt a Veszprém férfi kézilabdacsapatával szembeni egyik fő kritika, hogy ősszel bárkit bármennyivel el tud verni az univerzumban, de a tavaszi hajrára, amikor az igazán fontos meccsek jönnek a Bajnokok Ligájában, valamiért rendre elfogy a lendület. Márpedig a formát ebben a sportágban inkább tavaszra kell időzíteni, nem őszre.

Sok mindent lehet mondani az Építők idénybeli játékára, de ezt biztos nem, hiszen a gárda a csoportmeccsek alatt ingadozóan játszott – mondjuk, amikor kellett, akkor nyerni tudott –, a PSG elleni Bajnokok Ligája-párbaj két meccsén a rájátszásban viszont jobban, mint eddig bármikor az évad során.

A csapat spanyol edzője, Xavier Pascual remekül menedzselte a párharcot, a Veszprém Arénában az Építők levegőhöz jutni sem engedte ellenfelét, ráadásul valamiért a PSG is óvatosabb volt a kelleténél, és mintha csak a biztosra akart volna menni, hogy majd a végjátékban alkot valamit, mert addig úgysem dől el semmi. Nagyon rosszul kalkulált, mert mire ténylegesen a hajrához értek a csapatok, már behozhatatlan volt az egyébként is sokkal jobban kézilabdázó Veszprém előnye.

A visszavágón pedig a magyar bajnok hiá­ba állt ki klasszikus balszélső nélkül, jól sáfárkodott az idővel, és tartotta magát akkor is, amikor a PSG megpróbált újra és újra lendületet venni. A védelem mindkét meccsen nagyon összeállt, kulcsszerepet játszott a sikerben, kifogta a szelet a franciák vitorlájából, Párizsban pedig a vendégek játékosai nem rohantak, taktikusan lassították a játékot és tartalékolták az erejüket a végjátékra, nehogy abba a hibába essenek, mint amibe tavaly a Magdeburg ellen. Ezúttal nem volt ilyen veszély, nagyon tudatosan fel volt építve ez a két meccs, s Xavier Pascual hozzáállására jellemző, hogy már biztos továbbjutásnál, a visszavágó hajrájában is határozottan, ellentmondást nem tűrő hangon mondta a játékosainak egy időkérésnél, hogy meg kell nyerniük a második meccset is! Egy nagycsapat nem is állhat hozzá másképp.

A legjobb nyolc közé jutással a két legjobb magyar férfi kézilabdacsapat, a Szeged és a Veszprém is bizonyított, hiszen a rájátszásban legyőzött Kielce és a PSG is magasan jegyzett ellenfél, ám a következő körben mindkét gárdának nehezebb dolga lesz. Az előző idény két döntőse, a Magdeburg és a Füchse Berlin is a negyeddöntős párbaj esélyesének számít, de az elmúlt egy hétben mindkét együttesünk bizonyította, hogy senki ellen sem lehet leírni.