Reistadék minimális előnyt szereztek a CSM ellen a női kézilabda BL-ben

2026.04.18. 19:50
Az Esbjerg nagy csatában múlta felül román ellenfelét (Fotó: Team Esbjerg/Facebook)
A női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén a Team Esjbjerg hazai pályán egy góllal legyőzte a CSM Bucuresti-et, míg a Brest Bretagne idegenben múlta felül ugyancsak egy góllal a Gloria Bistritát.

A Henny Reistaddal felálló Team Esbjerg végig nagyon szoros meccset játszott a CSM Bucuresti-tel, de a második félidő elején egy ideig úgy tűnt, hogy a dánok meg tudnak lépni ellenfelüktől – ekkor ugyanis négygólos különbség is volt a csapatok között. A románok az 58. percben kiegyenlítettek, és győzelmi esélyük is volt, Reistad azonban még az utolsó perc előtt betalált hétméteresből, a hátralévő másodpercekben pedig már nem született újabb gól, így az Esbjerg 26–25-re megnyerte a mérkőzést és minimális előnyből várhatja a visszavágót. Az összecsapás legeredményesebb játékosa – nem meglepetés – a kilencgólos Reistad volt, a másik oldalon a következő idénytől már a Ferencvárost erősítő Elizabeth Omoregie hét gólig jutott. 

A korábbi mérkőzés is hasonlóan izgalmasan alakult: a Brest Bretagne idegenben tudta 36–35-re legyőzni a román Gloria Bistritát, így kedvezőbb helyzetből várhatja a franciaországi visszavágót. A mérkőzés legeredményesebb játékosa a hazaiaknál a nyolc gólig jutó So Delgado Pinto volt, míg a brestieknél Onacia Ondono hét gólt szerzett.

A párharcok visszavágóit jövő héten vasárnap rendezik. 

KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
Gloria Bistrita (román)–Brest Bretagne (francia) 35–36 (17–19)
Ld: So Delgado 8, Seraficeanu 7, Gutiérrez 6, ill. Ondono 7, Mairot 6, Lott 5, Coatanea 5
Esbjerg (dán)–CSM Bucuresti (román) 26–25 (14–13)
Ld: Reistad 9, Hansson 4, ill. Omoregie 7, Maszlova 6

 

Legfrissebb hírek

Magyar mellett dán, francia és román csapatok küzdenek a budapesti folytatásért a női kézi BL-ben

Kézilabda
9 órája

A Debrecen idegenbeli döntetlennel búcsúzott a női kézilabda BL-től

Kézilabda
2026.03.29. 17:39

Női kézi BL: több mint egy félidőn át aludt az Esbjerg, de így is legyőzte a Podravkát

Kézilabda
2026.03.29. 15:38

Női kézilabda BL: a DVSC az Odense elleni visszavágón megmutatná, hogy tud jobban is játszani

Kézilabda
2026.03.29. 10:27

Hazai döntetlennel jutott negyeddöntőbe az FTC a női kézilabda BL-ben

Kézilabda
2026.03.28. 17:36

Öt góllal kikapott az Odensétől, nagy bravúr kellene a DVSC-nek a női kézi BL-ben a negyeddöntőhöz

Kézilabda
2026.03.21. 19:36

Yvette Broch újra a porondon: a korábbi győri beálló a Brest Bretagne-ba igazolt

Kézilabda
2026.03.17. 09:52

Női kézilabda BL: megvan, mikor kezd az FTC és a DVSC a nyolcaddöntőben

Kézilabda
2026.02.25. 15:39
Ezek is érdekelhetik