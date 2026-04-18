Reistadék minimális előnyt szereztek a CSM ellen a női kézilabda BL-ben

A Henny Reistaddal felálló Team Esbjerg végig nagyon szoros meccset játszott a CSM Bucuresti-tel, de a második félidő elején egy ideig úgy tűnt, hogy a dánok meg tudnak lépni ellenfelüktől – ekkor ugyanis négygólos különbség is volt a csapatok között. A románok az 58. percben kiegyenlítettek, és győzelmi esélyük is volt, Reistad azonban még az utolsó perc előtt betalált hétméteresből, a hátralévő másodpercekben pedig már nem született újabb gól, így az Esbjerg 26–25-re megnyerte a mérkőzést és minimális előnyből várhatja a visszavágót. Az összecsapás legeredményesebb játékosa – nem meglepetés – a kilencgólos Reistad volt, a másik oldalon a következő idénytől már a Ferencvárost erősítő Elizabeth Omoregie hét gólig jutott.

A korábbi mérkőzés is hasonlóan izgalmasan alakult: a Brest Bretagne idegenben tudta 36–35-re legyőzni a román Gloria Bistritát, így kedvezőbb helyzetből várhatja a franciaországi visszavágót. A mérkőzés legeredményesebb játékosa a hazaiaknál a nyolc gólig jutó So Delgado Pinto volt, míg a brestieknél Onacia Ondono hét gólt szerzett.

A párharcok visszavágóit jövő héten vasárnap rendezik.

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

Gloria Bistrita (román)–Brest Bretagne (francia) 35–36 (17–19)

Ld: So Delgado 8, Seraficeanu 7, Gutiérrez 6, ill. Ondono 7, Mairot 6, Lott 5, Coatanea 5

Esbjerg (dán)–CSM Bucuresti (román) 26–25 (14–13)

Ld: Reistad 9, Hansson 4, ill. Omoregie 7, Maszlova 6