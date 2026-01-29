Palasics, Imre és Sipos az Eb legjobbjai között, lehet szavazni rájuk

A jelölteket egy szakértői testület állította össze, amelynek tagja volt többek között a Bajnokok Ligája-győztes Vid Kavticnik, Andrea Lekics, valamint az Európai Kézilabda-szövetség két képviselője. A lista összesen 14 nemzet képviselőit vonultatja fel, kilenc kategóriában, köztük a legjobb fiatal játékos díjával.

Magyar szempontból is kiemelt jelentőségű a szavazás, hiszen három kézilabdázónk is felkerült a listára: Palasics Kristóf, Imre Bence és Sipos Adrián.

Az előző Európa-bajnokság álomcsapatából hat játékos ezúttal is esélyes a bekerülésre. Köztük van Andreas Wolff, Juri Knorr, Mathias Gidsel, Ludovic Fabregas, valamint Martim Costa. Érdekesség, hogy Magnus Saugstrup már beállóként kapott jelölést.



A legtöbb jelölést Németország, Dánia, Franciaország, Izland és Norvégia játékosai kapták, de Horvátország, Szlovénia, Spanyolország és Portugália is erős képviselettel büszkélkedhet.

A fiatal játékos kategóriában – amelybe csak 21 éves vagy annál fiatalabb kézilabdázók kerülhettek – hat név szerepel. Közülük egyedül Francisco „Kiko” Costa az, aki a posztján is jelölt az álomcsapatba.



A szurkolók a Home of Handball alkalmazásban állíthatják össze saját álomcsapatukat szombat éjfélig.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

AZ ÁLOMCSAPAT JELÖLTJEI

Kapusok: Emil Nielsen (Dánia), Andreas Wolff (Németország), Palasics Kristóf (Magyarország), Torbjörn Bergerud (Norvégia), Viktor Hallgrímsson (Izland), Nikola Portner (Svájc)

Jobbszélsők: Aleix Gómez (Spanyolország), Lukas Zerbe (Németország), Imre Bence (Magyarország), Mario Sostaric (Horvátország), Kevin Gulliksen (Norvégia), Ódinn Ríkhardsson (Izland)

Jobbátlövők: Mathias Gidsel (Dánia), Francisco Costa (Portugália), Blaz Janc (Szlovénia), Renars Uscins (Németország), Ómar Ingi Magnússon (Izland), Ivan Martinovic (Horvátország)

Védők: Karl Konan (Franciaország), Sipos Adrián (Magyarország), Antonio Serradilla (Spanyolország), Borut Mackovsek (Szlovénia), Tom Kiesler (Németország), Salvador Salvador (Portugália)

Irányítók: Gísli Kristjánsson (Izland), Aymeric Minne (Franciaország), Domen Makuc (Szlovénia), Luka Cindric (Horvátország), Felix Claar (Svédország), Juri Knorr (Németország)

Beállók: Johannes Golla (Németország), Ludovic Fabregas (Franciaország), Magnus Saugstrup (Dánia), Oscar Bergendahl (Svédország), Kristjan Horsen (Szlovénia), Zlatko Rauzan (Horvátország)

Balátlövők: Simon Pytlick (Dánia), Thibaud Briet (Franciaország), Sander Sagosen (Norvégia), Zvonimir Srna (Horvátország), Ian Tarrafeta (Spanyolország), Martim Costa (Portugália)

Balszélsők: August Pedersen (Norvégia), Emil Jakobsen (Dánia), Orri Freyr Porkelsson (Izland), Dylan Nahi (Franciaország), Noam Leopold (Svájc), Rutger ten Velde (Hollandia)

Legjobb fiatal játékos: Francisco Costa (Portugália), Óli Mittún (Feröer), Marcos Fis (Spanyolország), Patrick Anderson (Norvégia), Nikola Roganovic (Svédország), Gino Steenaerts (Svájc)