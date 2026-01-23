Bartucz László: Csak erősíti a kettősünket, hogy egy klubban játszunk
Igyekezett kihasználni a magyar férfi kézilabda-válogatott, hogy az Európa-bajnokság csoportköre és középdöntője között két napja volt felkészülni Svájc ellen. Az utazás nem sok időt vett igénybe, Kristianstad és Malmö között csak másfél órás a vonatút, a játékosoknak így egy kicsit több idejük volt pihenni, az érkezés után még egy rövid városnéző séta is belefért.
„Egy világversenyen mindig feszített a tempó, így jól jön, ha egy kicsit többet pihenhetünk, és a magyar válogatott amúgy is elég sokat edz a többiekhez képest. Svájc ellen alaposan fel tudtunk készülni, de közben az energiatartalékainkat is fel tudtuk tölteni a három csoportmeccs után, és pénteken mindenki friss, százszázalékosan bevethető állapotban lesz” – mondta a Nemzeti Sportnak csapatunk kapusa, Bartucz László.
A magyar válogatottnál az a speciális szituáció állt elő, hogy a két kapusunk történetesen egy klubban, a német első osztályban szereplő MT Melsungen csapatában is együtt véd, és hogy milyen jól kiegészítik egymást, azt mutatja, hogy ketten együtt három meccs alatt 39 lövést hárítottak, köztük hat hetest, Palasics 35, Bartucz pedig 41 százalékos hatékonysággal végezte a feladatát.
„Csak erősíti a kettősünket, hogy egy klubban játszunk, egymás megfelelő váltását és az egymással való játékunkat Palasics Kristóffal, bár amikor még nem játszottunk egy klubban, akkor is nagyon jó kapcsolatban voltunk. Mióta a két évvel ezelőtti Eb-n összekerültünk a válogatottban, ez csak szorosabb lett, amit tovább erősített a melsungeni közös munka. Szeretünk együtt dolgozni, és jól működünk együtt” – fogalmazott Bartucz, aki szerint jó teljesítményükben az is óriási szerepet játszik, hogy a magyar védelem ilyen hatékony, eddig átlagban a legkevesebb gólt kapta a mezőnyben.
„Van egy nagyon jó taktikánk, ami a stabil alap, és van egy Sipos Adriánunk és egy Ligetvári Patrikunk, akik együtt olyan szinten mozognak jól ebben a rendszerben, ami jó hatással van a többiek játékára is. Nagyszerűen szervezik a védelmet, és mindenkinek könnyebb dolga van, hogy két ilyen bástya áll a védőfalban. Az ő képességeikből és játékukból csak profitálni tud az egész csapat” – emelte ki a 34 éves, 47-szeres válogatott kapus.
Szerinte a szervezett védelem nekik, kapusoknak is megkönnyíti a dolgát, mert kiszámíthatóbb lövések érkeznek a kapura, kevesebb váratlan szituáció éri őket, mint akár a klubcsapatukban. Összesítve: a magyar válogatott védekezése kompaktabb, mint a Bundesligában.
– Legutóbb azt mondta a következő ellenfelünkről, hogy ez a Svájc már nem az a Svájc. Hogyan kell ezt érteni?
– A negyedik stílusú ellenfél követekezik az Eb-n. Svájc miben más, mint az eddigiek?
– A védekezésünk kiváló, de a támadásunk hagy némi kívánnivalót maga után. Mit tehet egy edző azért, hogy javuljon?
Ezenkívül nagy erősségük a csapategység, ami mindig is jó volt a nemzeti csapatnál, ez a keret az elmúlt években már eléggé összekovácsolódott, és most kiegészült azokkal a fiatalokkal, akik korábban szintén egy korosztályos csapatot alkottak, így jól ismerik egymást, ez pedig az idősebbekkel együtt nagyon jó elegyet alkot.
„Akik nincsenek itt, azok is letéteményesei annak a csapatkohéziónak, amely a magyar válogatottat most is jellemzi. Sokat számít Chema Rodríguez és a szakmai stáb tagjainak nyitott személyisége, sőt, a szövetségi kapitány személye mindig hatással van a csapatra – tette hozzá Bartucz László, akinek ez az Európa-bajnokság már az ötödik világversenye, de az első apukaként, ugyanis hat hónapja született meg a kisfia, Kolos. – A család nélkül sosem könnyű, a távoli, online nevelés azért nem az igazi, hiába videózunk egymással mindennap. A feleségem, a kisfiam és a tízéves nevelt lányom, Lia a Svájc elleni meccs napján jönnek ki, és itt maradnak Malmőben a középdöntő végéig. Pluszerőt ad, hogy itt lesznek a közelemben, és kijönnek a mérkőzésekre.”
Pénteken 18 órától 40. alkalommal csapunk össze Svájc válogatottjával, amely legutóbb 2007 nyarán tudott legyőzni bennünket egyetlen góllal, de ezen az Eb-n eddig csak a pont nélkül záró Montenegró együttesével bánt el, és csupán jobb gólkülönbségének köszönhetően jutott tovább a csoportkörből.
– A csapategység mintha még erősebb lenne ezen az Európa-bajnokságon, mint eddig.
– Hogyan telt a Svájc elleni meccs előtti két nap?
– Mennyire elégedett a saját teljesítményével?
– Mire készülnek Svájc ellen?
Rögtön azután, hogy befejezte a pályafutását, Andy Schmid 2024-ben átvette a svájci válogatottat. A 2010-es évek irányítózsenije 218 meccsen 1094 gólt szerzett a nemzeti csapatban, mellette kiosztott legalább ugyanennyi gólpasszt. Játékintelligenciája kivételes volt a generációjában, nem véletlenül lett ötször is a német Bundesliga MVP-je. Úgy néz ki, hogy a felhalmozott tudást szövetségi kapitányként is sikerül átadnia, Svájc az Eb első szakaszában élt a könnyebb csoport adta lehetőséggel, és története során először bejutott a középdöntőbe. Két év múlva társházigazdája lesz a kontinensviadalnak, mostani szereplése több mint biztató. A balátlövő Lenny Rubin 19 gólnál jár, a fiatal irányító Felix Aellen 17 gólpasszánál csak hárman osztottak ki többet az elmúlt egy hétben. Nikola Portnert nyugodtan nevezhetjük sztárkapusnak, Noam Leopold a mezőny egyik legtehetségesebb balszélsője, Manuel Zehnder 2024-ben a Bundesliga gólkirálya volt.
Olimpia: 3. (1936), 7. (1984), 8. (1980, 1996) – 4 részvétel
|A II. CSOPORT ÁLLÁSA
M
GY
D
V
L – K
Gk
P
|1. Svédország
1
1
–
–
33–25
+8
2
|2. Szlovénia
1
1
–
–
38–35
+3
2
|3. Izland
1
1
–
–
24–23
+1
2
|4. MAGYARORSZÁG
1
–
–
1
23–24
–1
0
|5. Svájc
1
–
–
1
35–38
–3
0
|6. Horvátország
1
–
–
1
25–33
–8
0
II. CSOPORT, MALMÖ
Január 23., péntek
15.30: Izland–Horvátország
18.00: Svájc–MAGYARORSZÁG
20.30: Szlovénia–Svédország
Január 25., vasárnap
15.30: Szlovénia–MAGYARORSZÁG
18.00: Izland–Svédország
20.30: Svájc–Horvátország
Január 27., kedd
15.30: Svájc–Izland
18.00: Szlovénia–Horvátország
20.30: Svédország–MAGYARORSZÁG
Január 28., szerda
15.30: Szlovénia–Izland
18.00: Horvátország–MAGYARORSZÁG
20.30: Svájc–Svédország
A középdöntő pontos mérkőzés-programját a csoportmérkőzések lezárulta után véglegesítik.
ELŐDÖNTŐK
Január 30., péntek, Herming
17.45: első elődöntő
20.30: második elődöntő
HELYOSZTÓK
Február 1., vasárnap, Herming
15.15: bronzmérkőzés
18.00: döntő