Bartucz László: Csak erősíti a kettősünket, hogy egy klubban játszunk



Igyekezett kihasználni a magyar férfi kézilabda-válogatott, hogy az Európa-bajnokság csoportköre és középdöntője között két napja volt felkészülni Svájc ellen. Az utazás nem sok időt vett igénybe, Kristianstad és Malmö között csak másfél órás a vonatút, a játékosoknak így egy kicsit több idejük volt pihenni, az érkezés után még egy rövid városnéző séta is belefért.

„Egy világversenyen mindig feszített a tempó, így jól jön, ha egy kicsit többet pihenhetünk, és a magyar válogatott amúgy is elég sokat edz a többiekhez képest. Svájc ellen alaposan fel tudtunk készülni, de közben az energiatartalékainkat is fel tudtuk tölteni a három csoportmeccs után, és pénteken mindenki friss, százszázalékosan bevethető állapotban lesz” – mondta a Nemzeti Sportnak csapatunk kapusa, Bartucz László.

A magyar válogatottnál az a speciális szituáció állt elő, hogy a két kapusunk történetesen egy klubban, a német első osztályban szereplő MT Melsungen csapatában is együtt véd, és hogy milyen jól kiegészítik egymást, azt mutatja, hogy ketten együtt három meccs alatt 39 lövést hárítottak, köztük hat hetest, Palasics 35, Bartucz pedig 41 százalékos hatékonysággal végezte a feladatát.

Csütörtökön már Malmőben edzett a magyar válogatott (Fotó: Szabó Miklós)

„Csak erősíti a kettősünket, hogy egy klubban játszunk, egymás megfelelő váltását és az egymással való játékunkat Palasics Kristóffal, bár amikor még nem játszottunk egy klubban, akkor is nagyon jó kapcsolatban voltunk. Mióta a két évvel ezelőtti Eb-n összekerültünk a válogatottban, ez csak szorosabb lett, amit tovább erősített a melsungeni közös munka. Szeretünk együtt dolgozni, és jól működünk együtt” – fogalmazott Bartucz, aki szerint jó teljesítményükben az is óriási szerepet játszik, hogy a magyar védelem ilyen hatékony, eddig átlagban a legkevesebb gólt kapta a mezőnyben.

„Van egy nagyon jó taktikánk, ami a stabil alap, és van egy Sipos Adriánunk és egy Ligetvári Patrikunk, akik együtt olyan szinten mozognak jól ebben a rendszerben, ami jó hatással van a többiek játékára is. Nagyszerűen szervezik a védelmet, és mindenkinek könnyebb dolga van, hogy két ilyen bástya áll a védőfalban. Az ő képességeikből és játékukból csak profitálni tud az egész csapat” – emelte ki a 34 éves, 47-szeres válogatott kapus.

Szerinte a szervezett védelem nekik, kapusoknak is megkönnyíti a dolgát, mert kiszámíthatóbb lövések érkeznek a kapura, kevesebb váratlan szituáció éri őket, mint akár a klubcsapatukban. Összesítve: a magyar válogatott védekezése kompaktabb, mint a Bundesligában.

– Legutóbb azt mondta a következő ellenfelünkről, hogy ez a Svájc már nem az a Svájc. Hogyan kell ezt érteni?

– Egyrészt edzőt váltott, már Andy Schmid vezeti, aki csodálatos játékos volt, és edzőnek is az. Sokat változtatott a svájciak játékstílusán, a védekezésük keményebb lett, Nikola Portner remek kapus, támadásban pedig nagyon gyorsak, szeretik a lerohanásokat, és sok gólt szereznek belőlük. De labda nélkül is rengeteget futnak. Hatvan percig keményen kell dolgozni, ha felül akarunk kerekedni rajtuk. – A negyedik stílusú ellenfél követekezik az Eb-n. Svájc miben más, mint az eddigiek?

– Kicsit olyan, mintha összegyúrnánk a lengyel és az olasz csapatot. A támadásai hosszú ideig tartanak, vannak magas és alacsony, gyors játékosai is, két jó balátlövője, és olyanok is, akik ügyesen egy egyeznek. Stabil a védőfala, de ha kell, meg tudja nyitni a védelmet. Sokoldalú csapat, ám egy Eb-középdöntőben már nincsenek gyengébb csapatok. A tovább esélyünk nagyban függ a Svájc elleni eredménytől, vereség esetén elszállnak az érdemi sanszunk. Úgy játszunk majd, mintha ez lenne az utolsó mérkőzésünk. – A védekezésünk kiváló, de a támadásunk hagy némi kívánnivalót maga után. Mit tehet egy edző azért, hogy javuljon?

– Azt, hogy folytatom az eddigi munkát. Nem a komplett támadójátékkal van a gond, a mérkőzés bizonyos periódusaiban vannak problémáink. Izland ellen a második félidőben volt egy időszak, amikor nem sikerült gólt szereznünk, és elkezdtünk kapkodni. Pedig nem kell túlgondolni, hogy mit kell tennünk, követni kell a megbeszélt tervet, mert ha elbizonytalanodunk, az ellenfélnek is könnyebb olvasnia a játékunkat. Chema RODRÍGUEZ, a válogatott szövetségi kapitánya: Továbbjutási esélyünk nagyban függ a Svájc elleni eredménytől

Ezenkívül nagy erősségük a csapategység, ami mindig is jó volt a nemzeti csapatnál, ez a keret az elmúlt években már eléggé összekovácsolódott, és most kiegészült azokkal a fiatalokkal, akik korábban szintén egy korosztályos csapatot alkottak, így jól ismerik egymást, ez pedig az idősebbekkel együtt nagyon jó elegyet alkot.

„Akik nincsenek itt, azok is letéteményesei annak a csapatkohéziónak, amely a magyar válogatottat most is jellemzi. Sokat számít Chema Rodríguez és a szakmai stáb tagjainak nyitott személyisége, sőt, a szövetségi kapitány személye mindig hatással van a csapatra – tette hozzá Bartucz László, akinek ez az Európa-bajnokság már az ötödik világversenye, de az első apukaként, ugyanis hat hónapja született meg a kisfia, Kolos. – A család nélkül sosem könnyű, a távoli, online nevelés azért nem az igazi, hiába videózunk egymással mindennap. A feleségem, a kisfiam és a tízéves nevelt lányom, Lia a Svájc elleni meccs napján jönnek ki, és itt maradnak Malmőben a középdöntő végéig. Pluszerőt ad, hogy itt lesznek a közelemben, és kijönnek a mérkőzésekre.”

Pénteken 18 órától 40. alkalommal csapunk össze Svájc válogatottjával, amely legutóbb 2007 nyarán tudott legyőzni bennünket egyetlen góllal, de ezen az Eb-n eddig csak a pont nélkül záró Mon­tenegró együttesével bánt el, és csupán jobb gólkülönbségének köszönhetően jutott tovább a csoportkörből.

– A csapategység mintha még erősebb lenne ezen az Európa-bajnokságon, mint eddig.

– Ennek egyik oka, hogy már a rajt előtt tudtuk, lesznek hiányzóink, és kiestek rutinos játékosok. Ez csak tovább erősítette a csapategységet. Izland ellen egy pontot szerintem megérdemeltünk volna, de nincs veszve semmi. Az első három találkozón látszott, hogy jól éreztük magunkat a pályán, remélem, ez a középdöntő négy mérkőzésén is így marad. – Hogyan telt a Svájc elleni meccs előtti két nap?

– Jólesett az a plusz egy nap pihenő, szerdán lehetett egy kicsit többet aludni. Az utazás után elkezdtük a felkészülést Svájc ellen, videókat elemeztünk, este sétáltunk egy kicsit. Csütörtökön már nemcsak videóztunk, hanem az edzésen vettük át a teendőket. – Mennyire elégedett a saját teljesítményével?

– Mindig van hova fejlődni. Eddig megvoltak a lehetőségeim, nagyobb pontossággal is befejezhettem volna őket, de remélem, a folytatásban tudok javítani. Az elmúlt hat évben rutinosabb lettem, és nem egyedül kell végigjátszanom a mérkőzéseket, Krakovszki Bencével jól kiegészítjük egymást. – Mire készülnek Svájc ellen?

– Három évvel ezelőtt játszottunk velük kétmeccses Eb-selejtezőt, akkor viszonylag simán megnyertük mindkét találkozót. De a jelenlegi Svájc már más csapat, hatalmas tempót próbál diktálni, nagyon sokat fut, és kapott gól után is nagyon gyorsan ér át az ellenfél térfelére, így a visszarendeződésre fokozottan kell majd figyelnünk. BÓKA Bendegúz: a válogatott balszélsője: Kapott gól után is nagyon gyorsan ér át az ellenfél térfelére

Fotó: AFP Rögtön azután, hogy befejezte a pályafutását, Andy Schmid 2024-ben átvette a svájci válogatottat. A 2010-es évek irányítózsenije 218 meccsen 1094 gólt szerzett a nemzeti csapatban, mellette kiosztott legalább ugyanennyi gólpasszt. Játékintelligenciája kivételes volt a generációjában, nem véletlenül lett ötször is a német Bundesliga MVP-je. Úgy néz ki, hogy a felhalmozott tudást szövetségi kapitányként is sikerül átadnia, Svájc az Eb első szakaszában élt a könnyebb csoport adta lehetőséggel, és története során először bejutott a középdöntőbe. Két év múlva társházigazdája lesz a kontinensviadalnak, mostani szereplése több mint biztató. A balátlövő Lenny Rubin 19 gólnál jár, a fiatal irányító Felix Aellen 17 gólpasszánál csak hárman osztottak ki többet az elmúlt egy hétben. Nikola Portnert nyugodtan nevezhetjük sztárkapusnak, Noam Leopold a mezőny egyik legtehetségesebb balszélsője, Manuel Zehnder 2024-ben a Bundesliga gólkirálya volt. Olimpia: 3. (1936), 7. (1984), 8. (1980, 1996) – 4 részvétel

Vb: 4. (1954, 1993), 7. (1995), 10. (1961), 11. (1986, 2025) – 12 részvétel

Eb: 12. (2004), 13. (2002), 14. (2006), 16. (2020), 21. (2024) – 5 részvétel

Magyar mérleg ellene: 39 mérkőzés, 25 győzelem, 2 döntetlen, 12 vereség, 893–776-os gólkülönbség

Legutóbb egymás ellen: 2023. március 12., Európa-bajnoki selejtező, Tatabánya. Magyarország–Svájc 36–27. Legjobb magyar dobók: Rosta M. 10, Máthé 5, Rodríguez P., Szita 4-4 ELLENFÉLNÉZŐ: SVÁJC – Andy Schmid tanítványai

A II. CSOPORT ÁLLÁSA M GY D V L – K Gk P 1. Svédország 1 1 – – 33–25 +8 2 2. Szlovénia 1 1 – – 38–35 +3 2 3. Izland 1 1 – – 24–23 +1 2 4. MAGYARORSZÁG 1 – – 1 23–24 –1 0 5. Svájc 1 – – 1 35–38 –3 0 6. Horvátország 1 – – 1 25–33 –8 0

II. CSOPORT, MALMÖ

Január 23., péntek

15.30: Izland–Horvátország

18.00: Svájc–MAGYARORSZÁG

20.30: Szlovénia–Svédország

Január 25., vasárnap

15.30: Szlovénia–MAGYARORSZÁG

18.00: Izland–Svédország

20.30: Svájc–Horvátország

Január 27., kedd

15.30: Svájc–Izland

18.00: Szlovénia–Horvátország

20.30: Svédország–MAGYARORSZÁG

Január 28., szerda

15.30: Szlovénia–Izland

18.00: Horvátország–MAGYARORSZÁG

20.30: Svájc–Svédország

A középdöntő pontos mérkőzés-programját a csoportmérkőzések lezárulta után véglegesítik.

ELŐDÖNTŐK

Január 30., péntek, Herming

17.45: első elődöntő

20.30: második elődöntő

HELYOSZTÓK

Február 1., vasárnap, Herming

15.15: bronzmérkőzés

18.00: döntő