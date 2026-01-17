Palasics Kristóf: A címeres mez van rajtunk, itt nincs olyan, hogy valaki elfárad

– Remek volt az összhang ön és a magyar védőfal között.

– Tényleg fantasztikus volt, bár az utóbbi időben azért egyértelművé vált, hogy a játékunk alapja a védekezés, és ez most a lengyelek ellen is tisztán látszott. Nem győzöm mondani, hogy ilyen srácok mögött nagyon jó védeni, folyamatosan kommunikálunk és segítünk egymásnak. De mindig lehet előrelépni, még jobban csinálni, én is ezen leszek.

– A kapitány azt mondta, kevés videót tudtak megnézni a lengyelekről. Ez egyáltalán nem látszott, végig kézben tartották a meccset.

– Mi, kapusok, külön videózunk, mint a többiek, és abból teljesen fel tudtunk készülni. Van egy védekezésre épülő alapjátékunk, ami videózástól függetlenül megvan, de mindig vannak apróságok, amiket az adott csapatra szabunk. Ez a lengyelek ellen is megvolt. Ha egy csapat elkapja fonalat, akkor egyre nagyobb az önbizalma, a játékosok támogatják egymást, jön egy blokk, jön egy védés, jön egy labdaszerzés, ez pedig mind-mind olyan építő jellegű dolog, ami az egész bandát magával húzza. Ez férfimunka volt és remélem, tartani tudjuk ezt a szintet.

– Többet vártak a lengyelektől?

– Az eredményből talán ez jön le, de jó kis keretük van, sok játékosuk játszik a Bajnokok Ligájában vagy az Európa-ligában, a védelmük pedig nagyon erős. Az új edzőjük, Jota González az edzőm volt a Benficánál, ez az első nemzetközi tornájuk vele, ami szerintem azért benne volt ebben a meccsben is. Mi sem tudtuk teljesen, mire számíthatunk, hiszen eddig a lengyelek kicsit más kézilabdát játszottak, de megint oda lehet visszakanyarodni, hogy mi a saját dolgunkkal foglalkozunk, ők is a magukéval, és amíg mi jobban csináljuk, addig nincs gond.

– Mennyit vett ki önökből ez a meccs?

– A magyar válogatottban nem lehet kérdés, ha vezetünk, ha hátrányban vagyunk, hatvan percig küzdünk, csúszunk-mászunk a labdáért. A címeres mez van rajtunk, itt nincs olyan, hogy valaki elfárad. Folyamatosan váltjuk egymást, és aki beáll, ugyanúgy ég. Szerintem a fizikai állapottal nincs és nem is lesz gond, nagyon jól sikerült a felkészülésünk.

17. FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

CSÖPORTKÖR, 1. FORDULÓ

F-CSOPORT (KRISTIANSTAD)

MAGYARORSZÁG–LENGYELORSZÁG 29–21 (14–10)

Kristianstad, 3212 néző. Vezette: Schulze, Tönnies (németek)

MAGYARORSZÁG: PALASICS 1 – Rodríguez P. 2, Ilic Z. 2, SIPOS A., LIGETVÁRI 1, Szita 1, Bóka 1. Csere: FAZEKAS G. 4, ROSTA M. 4, Imre B. 4 (4), BODÓ 5, Hanusz 2, Ónodi-Jánoskúti 2, Krakovszki B., Lukács P. Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez

LENGYELORSZÁG: Skrzyniarz – Moryto 2, Widomski 1, Jedraszczyk 2, M. Gebala 3, OLEJNICZAK 3, Czaplinski. Csere: WALACH (kapus), Jankowski, T. Gebala 2, PIETRASIK 3, Przytula 2, Daszek, Jarosiewicz, Marciniak 1, Paterek 2. Szövetségi kapitány: Jota González

Az eredmény alakulása. 2. p.: 0–2. 8. p.: 4–2. 17. p.: 8–4. 24. p.: 12–6. 29. p.: 12–9. 33. p.: 16–10. 42. p.: 20–14. 47. p.: 21–17. 50. p.: 24–18. 54. p.: 27–19

Kiállítások: 4, ill. 4 perc

Hétméteresek: 4/4, ill. 4/0

AZ F-CSOPORT PROGRAMJA (KRISTIANSTAD)

Január 16., péntek

Izland–Olaszország 39–26

MAGYARORSZÁG–Lengyelország 29–21

Január 18., vasárnap

18.00: Lengyelország–Izland

20.30: Olaszország–MAGYARORSZÁG

Január 20., kedd

18.00: Lengyelország–Olaszország

20.30: MAGYARORSZÁG–Izland