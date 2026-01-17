Nemzeti Sportrádió

Megszakadt a jó sorozat, kikapott Romániában a Mosonmagyaróvár

2026.01.17. 17:52
Bárbara Arenhart és társai alulmaradtak (Fotó: mkcse.hu/archív)
A Mosonmagyaróvár 34–28-ra kikapott a a Papp Nikolettával felálló Baia Mare vendégeként a női kézilabda Európa-liga csoportkörének 2. fordulójában.

Győzelemmel rajtoló együttesek találkoztak Nagybányán, ahol a román bajnokság nyolcadik helyén álló házigazda kezdett jobban, tíz perc után 7–4-re vezetett. Noha többször visszazárkózott mínusz háromról az előző öt tétmérkőzését megnyerő Mosonmagyaróvár az első félidőben, a szünetre a román gárda négygólos előnyével vonulhattak a felek.

A második játékrész elején öt perc alatt hét találatra növelte a különbséget a Baia Mare (22–15). Egy háromgólos sorozattal 26–22-re közelített a vendégegyüttes, az utolsó tíz perc elején pedig többször támadhatott közte háromnál, ám a hazai kapus néhány védése megpecsételte a sorsát.

A román csapat egyik legjobbjaként az Európa-bajnoki bronzérmes Papp Nikoletta hat góllal zárt. Alba Spugnini tíz találattal járult hozzá a sikerhez, mosonmagyaróvári részről Mari Plamenova Tomova hétszer, Laetitia Quist hatszor volt eredményes. 34–28

NŐI KÉZILABDA EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR
2. FORDULÓ
A-CSOPORT 
CS Minaur Baia Mare (román)–Motherson Mosonmagyaróvári KC 34–28 (19–15)
Részletes jegyzőkönyv később.
B-CSOPORT
20.00: Mol Esztergom–HSG Blomberg-Lippe (német) (Tv: Sport1)

 

